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Первый трактат «Иатроматематика Гермеса Трисмегиста» можно разделить на "общую" часть, которая содержит в основном абстрактные рассуждения о медицинской астрологии, и "зодиакальную" часть, которая может быть использована для составления прогноза, касательно болезни. Астрономическо-астрологическая структура в основном представляет собой довольно упрощенную версию древней катархической астрологии. Распределение планет по категориям "благодетелей" и "зловредного действия (малефики)" отклоняется от традиционного, как и в других иатроматематических трактатах. Луна занимает особенно важное положение, и её влияние определяется влиянием других планет. Юпитер и Венера, как обычно, относятся к благодетелям, в то время как все остальные звёзды считаются зловредными.

Астромедицина и астромагия Гермеса Трисмегиста

(Серия «Arcanum ex libris»)

X.: ФЛП Артыщенко Б.К., 2023. -188 с.

ISBN 978-617-8190-03-3

Астромедицина и астромагия Гермеса Трисмегиста - Содержание

От издательства

ИАТРОМАТЕМАТИКА ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ. Гермес Трисмегист - Аммону Египтянину

СВЯЩЕННАЯ КНИГА (О ДЕКАНАХ) Гермес - Асклепию

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВЫ, открытые Асклепию Гермесом Трисмегистом

Молитва, произносимая при сборе трав

Гермес Трисмегист к Асклепию по поводу трав звёзд

Семь трав, которые предназначены для совершающих путь

Семь дней и часов

Гермес ученику Асклепию о травах 12 знаков зодиака

О приготовлении лекарственных трав

ПРИЛОЖЕНИЕ. Вильгейм Гюндель "Деканы и их звёздные образы" 1936 год (избранные главы)