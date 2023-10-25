Астромедицина и астромагия Гермеса Трисмегиста
Х закрытый раздел особого доступа
Первый трактат «Иатроматематика Гермеса Трисмегиста» можно разделить на "общую" часть, которая содержит в основном абстрактные рассуждения о медицинской астрологии, и "зодиакальную" часть, которая может быть использована для составления прогноза, касательно болезни. Астрономическо-астрологическая структура в основном представляет собой довольно упрощенную версию древней катархической астрологии. Распределение планет по категориям "благодетелей" и "зловредного действия (малефики)" отклоняется от традиционного, как и в других иатроматематических трактатах. Луна занимает особенно важное положение, и её влияние определяется влиянием других планет. Юпитер и Венера, как обычно, относятся к благодетелям, в то время как все остальные звёзды считаются зловредными.
Астромедицина и астромагия Гермеса Трисмегиста
(Серия «Arcanum ex libris»)
X.: ФЛП Артыщенко Б.К., 2023. -188 с.
ISBN 978-617-8190-03-3
Астромедицина и астромагия Гермеса Трисмегиста - Содержание
От издательства
ИАТРОМАТЕМАТИКА ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА
МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ. Гермес Трисмегист - Аммону Египтянину
СВЯЩЕННАЯ КНИГА (О ДЕКАНАХ) Гермес - Асклепию
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВЫ, открытые Асклепию Гермесом Трисмегистом
Молитва, произносимая при сборе трав
Гермес Трисмегист к Асклепию по поводу трав звёзд
Семь трав, которые предназначены для совершающих путь
Семь дней и часов
Гермес ученику Асклепию о травах 12 знаков зодиака
О приготовлении лекарственных трав
ПРИЛОЖЕНИЕ. Вильгейм Гюндель "Деканы и их звёздные образы" 1936 год (избранные главы)
Значение и влияние деканов в различных оккультных учениях
Роль деканов в медицинской астрологии
1. Деканы как боги тела
2. Значение деперсонализированных деканов в лечении болезней
Деканы в астрологической магии
No comments yet. Be the first!