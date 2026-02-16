William P. Atkinson

Baptism in the Spirit: Luke-Acts and the Dunn Debate

Originally published in English by Pickwick Publications,

an imprint of Wipf and Stock Publishers.

Началу дискуссии, о которой пойдет речь в этой книге, послужила докторская диссертация Джеймса Данна «Крещение Святым Духом», опубликованная в 1970 году в Кембриджском университете. Первые десять лет после публикации этой работы основной тезис Данна о крещении Святым Духом в момент обращения человека не вызвал никакой реакции со стороны богословов-пятидесятников. Все изменилось в 1984 году с появлением среди пятидесятников нового поколения богословов и, в частности, после публикации книги Роджера Стронстада «Теология Святого Духа в понимании евангелиста Луки». Вскоре вслед за ней появились серьезные исследования Роберта П. Мензиса и Джеймса Б. Шелтона. В том же году Говард М. Эрвин опубликовал подробный анализ книги Данна. [1] По другую сторону Атлантики значительный вклад в дискуссию с Данном внесли Дэвид Пете и Макс Тернер. С мнениями этих и других ученых читатель сможет познакомиться на страницах данной книги, которую я с удовольствием представляю североамериканским библейским ученым.

Преп. доктор Уильям П. Аткинсон - младший научный сотрудник Лондонской школы богословия и служитель пятидесятнической церкви «Элим» в г. Брейтри (Англия) и автор известной книги «"Духовная смерть" Иисуса: исследование с пятидесятнической позиции» (The "Spiritual Death" of Jesus: A Pentecostal Investigation [Leiden: Brill, 2009]). К дискуссии с Джеймсом Данном, которая не утихает вот уже на протяжении сорока лет, доктор Аткинсон присоединился с присущими ему внимательностью и скрупулезностью.

Меня особенно впечатляет его взвешенная позиция в отношении оппонентов Данна: соглашаясь с их точкой зрения там, где считает их правыми, Аткинсон, не колеблясь, критикует слабые стороны их доводов и решительно принимает сторону Данна, если считает его мнение правильным. Такой обезоруживающий своей искренностью подход, в сочетании с доброжелательным настроем всего исследования, несомненно завоюет симпатии многих читателей, хотя Аткинсон и заверяет, что пишет для пятидесятников, не стремясь перетянуть на свою сторону абсолютно всех.

Обращаясь к наиболее убедительным доводам оппонентов Данна, Аткинсон последовательно ставит под сомнение его позицию. Разумеется, это не относится ко всем его утверждениям. Для пятидесятнического богословия по-прежнему представляет трудность согласование отдельных положений, на которые особое ударение делает Лука, с письмами Павла, оставляющими эти положения без внимания. Однако новый подход Аткинсона предлагает решение этого затруднения. Тщательно исследовав мнение трех основных новозаветных авторов - Луки, Павла и Иоанна - он успешно объединяет их богословие, не искажая при этом представления каждого из них. Именно этого не достает работе Данна. Не опровергая всех утверждений последнего, Аткинсон предлагает более взвешенное истолкование учения библейских авторов.

Хотя автор этой работы пишет с проницательностью ученого, в книге также отчетливо просматривается и пастырская забота. Аткинсон желает, чтобы его книга была полезна не только для пасторов, но и для обычных членов церкви, интересующихся эггим вопросом. Для этого он избегает сложных богословских построений и терминов; греческие слова подаются в транслитерации и переводе; в конце каждой главы содержатся полезные практические выводы; а главные доводы участников дискуссии сформулированы предельно ясно.

На протяжении всей книги Аткинсон показывает: с точки зрения Луки, новообращенные христиане должны были быть готовы к крещению Духом, без которого их и служение, и свидетельство не были действенными. Если крещения этого не происходило, значит что-то было не так, и им нельзя было успокаиваться до тех пор, пока они его не получат. Учитывая ценность этого нового вклада, я не вижу оснований для противостояния такому опыту со стороны христианских руководителей. Крещение Святым Духом - библейская, разумная и ответственная практика. Возможно, это не было столь очевидным в 1970 году, но теперь выглядит совершенно естественным.

Роберт У Грейвс,

президент Фонда пятидесятнических исследований

сентябрь 2010 года