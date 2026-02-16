James D. G. Dunn

Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament Teaching on the Gift of the Spirit in relation to Pentecostalism today

James D. G. Dunn 1970,2010

First published by SCM Press in 1970.

The Second Edition published in 2010 by SCM Press

Джеймс Д. Данн - Крещение Святым Духом - Современное пятидесятничество в свете новозаветного учения - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Список сокращений

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Заключение

Предметно-именной указатель

Указатель ссылок на древние источники

Джеймс Д. Данн - Крещение Святым Духом - Современное пятидесятничество в свете новозаветного учения - Предисловие ко второму изданию

В этой книге я предлагаю читателю анализ новозаветного учения о крещении Святым Духом. Мой интерес к этой теме обусловлен чрезмерным акцентом на ней в пятидесятническом и харизматическом движениях, которые оказались на пике популярности, начиная с шестидесятых годов XX столетия. Я попытался выяснить, в чем разница между крещением Святым Духом и обращением человека в христианство.

Однако меня интересовал также и другой вопрос: связан ли обряд крещения с даром Духа? И я говорю не о спорах относительно возраста крещаемого. Я намеренно старался избежать этой дискуссии и использовал не слишком изящное выражение обращение-инициация, которое включает обе стороны начала христианской жизни: обращение - личная вера, инициация - крещение. Меня в первую очередь интересует взгляд новозаветных авторов на взаимосвязь дарования Духа с обращением-инициацией.

У этого вопроса есть две грани, настолько связанные между собой, что их нельзя рассматривать по отдельности. Первая тесно связана с пятидесятническим богословием: рассматривали ли новозаветные авторы крещение Духом как второе сошествие Святого Духа на верующих, которое происходит после обращения? Другими словами, говорили ли новозаветные авторы о каком-то сошествии или действии Духа во время обращения, которое отличалось бы от последующего крещения Духом? Другая грань тесно связана с таинствами: считали ли новозаветные авторы крещение таинством, посредством которого передавался Дух? Относится ли выражение крещение Духом к таинству крещения - ритуальному действию, посредством которого Дух входил в жизнь верующего? В середине XX века многие англоязычныебогословы считали, что Дух нисходит на человека не во время крещения, а во время последующего ритуала конфирмации. [1]

Одним из наиболее неожиданных результатов выхода в свет этой книги было многообразие откликов. С одной стороны, пятидесятники в большинстве своем встретили книгу очень дружелюбно. Я старался не обойти вниманием вклад пятидесятников в развитие этой темы, однако и не уходил от острых вопросов, что до сих пор признавалось и ценилось ими. Благодаря моей книге на пятидесятническое богословие обратили внимание в более широких богословских кругах. Но что более важно, книга побудила ученых из пятидесятников принять участие в диалогах межконфессионального научного сообщества. К моему приятному удивлению, она продолжает получать отклики по сей день. Недавно, в ноябре 2009 года, «Сообщество пятидесятнических исследований» (Society for Pentecostal Studies) даже провело одну из сессий, посвященную моей книге, на встрече «Сообщества библейской литературы» (Society of Biblical Literature), что заставило меня задуматься о новом издании «Крещения Святым Духом» в связи с сороковой годовщиной с момента выхода ее в свет. [2]

С другой стороны, меня очень поразило и даже опечалило, что моя книга не получила должного внимания в связи с вопросом о соотношении между Духом и крещением. И нужно признать, это очень тревожный сигнал, когда с такой легкостью игнорируют серьезные богословские вопросы. Я с большим пониманием и признанием отношусь к тому, что именно раннее церковное предание лежит в основе традиционного богословия, однако, когда вижу, что предание отступает от явных акцентов канонических писаний, невольно задумываюсь, позволяют ли в этом случае Новому Завету оставаться действительно каноном. [3]

Например, согласно Библии, автором выражения крестить Духом был Иоанн Креститель, который противопоставлял его крещению водой - «Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом» (Мк. 1,8). Следовательно, выражение крестить Духом вряд ли включало крещение и водой, и Духом. Здесь подчеркивается другой вид крещения, отличный от крещения в воде. Поэтому весьма сомнительно, что фраза он будет крестить Духом Святым относится к христианскому крещению в воде. Все становится еще сложнее, когда мы обнаруживаем, что в Книге Деяний исполнение обетования («вы будете крещены Духом Святым», Деян. 1, 2; 11,16) об излитии Духа не имеет никакого отношения к водному крещению (Деян. 2,1-4; ю, 44-48). Это заставило меня пересмотреть толкование еще одного места, где встречается эта фраза (1 Кор. 12,13), в результате чего я пришел к следующему выводу: если выражение крестить Духом впервые было использовано Иоанном Крестителем, чтобы противопоставить его крещению водой, то, вполне вероятно, и Павел в 1 Кор. 12,13, говоря о том же опыте, использовал метафоры крестились и напоены. Я еще больше утвердился в этом выводе, когда увидел, что Павел говорит об опыте принятия Духа как о более важном и запоминающемся событии, чем водное крещение (Рим. 5,5; 8, 2.9.15; i Кор. 2,12; 6,19; 12, 13; 2 Кор. 1, 22; з, 3.6.16-17; 5, 5; Гал. 3, 2-5.14; 4,6; и т. д.).

Мне всегда казалось странным, что историю о встрече Иисуса с Иоанном Крестителем у Иордана почти все озаглавливают как «Крещение Иисуса». Конечно, таков непосредственный контекст -Иоанн, в конце концов, был «Крестителем, проповедующим крещение покаяния для прощения грехов» (Мк. 1, 4). И именно после крещения Иисуса на него сошел Дух (Мк. 1, 10). Однако Марк и Матфей подчеркивают лишь то, что эти события следовали друг за другом («тотчас») (Мк. 1,10; Мф. 3,16). Рассматривать это событие как получение Иисусом Духа через крещение или как опыт, в котором Иоанново крещение водой превращалось в крещение водой и Духом, означало бы видеть гораздо больше, чем представлено в тексте; кроме того, это шло бы вразрез с антитезой Иоанна Крестителя (Мк. 1, 8). Еще более примечательна разбивка этого эпизода Лукой на три части: Иисус крестился (то есть крещение закончилось), и молился, когда небеса открылись, и Дух Святой сошел на него (Лк. з, 21-22). Евангелист Иоанн даже не упоминает о крещении Иисуса Иоанном Крестителем. Он обращает внимание лишь на свидетельство Иоанна о сошествии и пребывании Духа на Иисусе (Ин. 1,32-34). Когда мы читаем Деяния, тоже не возникает никаких сомнений в том, что крещение в Иордане стало началом служения Иисуса (Деян. 1,22; 10,37; 13, 24). Однако важным было не крещение Иисуса, а то, что «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян. 10, 38).

Конечно, сакраментальное понимание фразы крещение Святым Духом почти такое же древнее, как и сами новозаветные писания. Но чем больше я узнавал, что в Новом Завете сказано о Духе и даровании его людям, тем больше я задавался вопросом: не стало ли дарование Духа вторичным по отношению к крещению? Ведь в ранней церкви дар Духа, наоборот, был основным опытом в обращении-инициации. Мне не давал покоя вопрос: не ограничила ли церковная традиция передачу Духа водным крещением, сосредоточив внимание на правильном исполнении самого обряда?