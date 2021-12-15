В настоящем томе читатель найдет перевод докладов, прочитанных в 1998 г. на первом богословском симпозиуме «Восток-Запад». Симпозиум был организован Восточнославянским комитетом международного Общества исследователей Нового Завета (Studiorum Novi Testament! Societas). Общество существует с 1945 г., объединяет около двух тысяч членов и ежегодно в начале августа собирается на большую научную конференцию.

Комитет при Обществе образован в 1996 г. по инициативе тогдашнего президента Общества проф. Ульриха Луца (Берн, Швейцария), который возглавлял работу до 2007 г., когда председателем Комитета стал проф. Карл-Вильгельм Нибур (Иена). В цели Комитета входит оказание помощи в развитии библейского богословия в Восточной Европе, где после революции 1917 г. в России и после Второй мировой войны в ряде других стран были подорваны основы для плодотворных исследований Св. Писания и даже для самой веры. Для этого Комитет предпринял усилия по основанию в 1997 г. двух библейских библиотек. Одна из них находится на Богословском факультете Софийского университета (насчитывает в настоящее время около 8 000 книг), другая - в Санкт-Петербургском университете (насчитывает около 18 000 книг), в 2002 г. на ее основе была создана кафедра библеистики. На кафедре ведется преподавание библейских языков (еврейского, арамейского, сирийского, греческого, латинского и старославянского) и изучение Библии в историческом, богословском, культурном, литературном и лингвистическом аспектах.

Другим направлением работы Комитета стала организация симпозиумов «Восток-Запад». Кроме первого в 1998 г., труды которого издаются в настоящем томе, последовали научные мероприятия в Болгарии, в Рильском монастыре (2001)г, на тему о месте Ветхого Завета в разных христианских конфессиях, в Санкт-Петербурге (2005) по новозаветной экклесиологии, наконец, снова в Румынии, в монастыре Самбаты (2007), о молитве в Новом Завете. В 2010 г. ожидается проведение симпозиума в Минске на христологическую тему «Иисус Писания, Иисус веры, Иисус традиции».

Наконец, со временем возникло еще одно направление работы Комитета: отбор авторитетных книг по богословию, прежде всего библейскому, и содействие их переводу и изданию на русском языке. Партнером Комитета стало издательство ББИ, учредившее специальную книжную серию «Βιβliotheca Biblica». После опубликованных в 2008-2009 гг. трех выпусков этой серии (Э. Ценгера «Введение в Ветхий Завет», Т. Стилианопулоса «Новый Завет: Православная перспектива» и Дж. Д. Данна «Новый взгляд на Иисуса») четвертым выходит настоящий том. Готовится публикация на русском языке по крайней мере еще одного сборника докладов, прочитанных на перечисленных выше конференциях.

Список авторов настоящего тома читатель найдет в оглавлении, в конце книги приведены краткие сведения о них. Все это заслуженно известные фигуры в сегодняшней европейской науке о Новом Завете. Однако в проведении симпозиума велика была роль слушателей, ибо на обсуждения докладов отведено было времени вдвое-втрое больше, чем на их оглашение. Результаты дискуссии отражены в завершающем обзоре и послесловии издателей оригинального тома.