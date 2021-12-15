Данн - Ивлиев - Каравидопулос - Луц - Ролоф - Библия в церкви
Современная библеистика - Bibliotheca Biblica
В настоящем томе читатель найдет перевод докладов, прочитанных в 1998 г. на первом богословском симпозиуме «Восток-Запад». Симпозиум был организован Восточнославянским комитетом международного Общества исследователей Нового Завета (Studiorum Novi Testament! Societas). Общество существует с 1945 г., объединяет около двух тысяч членов и ежегодно в начале августа собирается на большую научную конференцию.
Комитет при Обществе образован в 1996 г. по инициативе тогдашнего президента Общества проф. Ульриха Луца (Берн, Швейцария), который возглавлял работу до 2007 г., когда председателем Комитета стал проф. Карл-Вильгельм Нибур (Иена). В цели Комитета входит оказание помощи в развитии библейского богословия в Восточной Европе, где после революции 1917 г. в России и после Второй мировой войны в ряде других стран были подорваны основы для плодотворных исследований Св. Писания и даже для самой веры. Для этого Комитет предпринял усилия по основанию в 1997 г. двух библейских библиотек. Одна из них находится на Богословском факультете Софийского университета (насчитывает в настоящее время около 8 000 книг), другая - в Санкт-Петербургском университете (насчитывает около 18 000 книг), в 2002 г. на ее основе была создана кафедра библеистики. На кафедре ведется преподавание библейских языков (еврейского, арамейского, сирийского, греческого, латинского и старославянского) и изучение Библии в историческом, богословском, культурном, литературном и лингвистическом аспектах.
Другим направлением работы Комитета стала организация симпозиумов «Восток-Запад». Кроме первого в 1998 г., труды которого издаются в настоящем томе, последовали научные мероприятия в Болгарии, в Рильском монастыре (2001)г, на тему о месте Ветхого Завета в разных христианских конфессиях, в Санкт-Петербурге (2005) по новозаветной экклесиологии, наконец, снова в Румынии, в монастыре Самбаты (2007), о молитве в Новом Завете. В 2010 г. ожидается проведение симпозиума в Минске на христологическую тему «Иисус Писания, Иисус веры, Иисус традиции».
Наконец, со временем возникло еще одно направление работы Комитета: отбор авторитетных книг по богословию, прежде всего библейскому, и содействие их переводу и изданию на русском языке. Партнером Комитета стало издательство ББИ, учредившее специальную книжную серию «Βιβliotheca Biblica». После опубликованных в 2008-2009 гг. трех выпусков этой серии (Э. Ценгера «Введение в Ветхий Завет», Т. Стилианопулоса «Новый Завет: Православная перспектива» и Дж. Д. Данна «Новый взгляд на Иисуса») четвертым выходит настоящий том. Готовится публикация на русском языке по крайней мере еще одного сборника докладов, прочитанных на перечисленных выше конференциях.
Список авторов настоящего тома читатель найдет в оглавлении, в конце книги приведены краткие сведения о них. Все это заслуженно известные фигуры в сегодняшней европейской науке о Новом Завете. Однако в проведении симпозиума велика была роль слушателей, ибо на обсуждения докладов отведено было времени вдвое-втрое больше, чем на их оглашение. Результаты дискуссии отражены в завершающем обзоре и послесловии издателей оригинального тома.
Джеймс Д. Данн, Ианнуарий Ивлиев, Иоаннис Каравидопулос, Ульрих Луц, Юрген Ролоф и др. - Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе
Серия «Современная библеистика» - Bibliotheca Biblica
Μ.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. - 208 с.
ISBN 978-5-89647-253-7
AUSLEGUNG DER BIBEL IN ORTHODOXER UNDWESTLICHER PERSPEKTIVE.
Akten des west-ostlichen Symposiums von Neamt Hrsg. von James D.G.Dunn, Hans Klein, Ulrich Luz und Vasile Mihoc.Tubingen: Mohr Siebeck
Джеймс Д. Данн, Ианнуарий Ивлиев, Иоаннис Каравидопулос, Ульрих Луц, Юрген Ролоф и др. - Библия в церкви - Толкование Нового Завета на Востоке и Западе - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
- Василий Михок. Актуальность библейской экзегезы отцов церкви
- Ульрих Луц. Значение отцов церкви для толкования Библии. Западно-протестантская точка зрения
- Джузеппе Сегалла. Власть церкви и толкование Библии. Взгляд с позиций католицизма
- Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Власть церкви и толкование Библии. Православная точка зрения
- Юрген Ролоф. Авторитет церкви и интерпретация Библии. Протестантская точка зрения
- Джеймс Д. Данн. Научные методы в толковании Евангелий
- Саймон Крисп. Православная библеистика между патристикой и постмодернизмом. Взгляд с Запада
- Сава Агуридис. Православная церковь и современные исследования Библии
- Иоаннис Каравидопулос. Откровенность и богодухновенность Писания: толкование Нового Завета в Православной церкви
- Томас Зёдинг. Богодухновенность Писания в западном богословии
- Моника Гергелегиу. Заметки о Новом Завете. Духовное и/или историко-критическое толкование Писания? Обзор дискуссии, состоявшейся на симпозиуме в Неамце
От издателей. Общие взгляды и открытые вопросы
Об авторах
Джеймс Д. Данн, Ианнуарий Ивлиев, Иоаннис Каравидопулос, Ульрих Луц, Юрген Ролоф и др. - Библия в церкви - Толкование Нового Завета на Востоке и Западе - Предисловие
Все докладчики признают, что отцы не знали разделения христианской истины на Писание и Предание, каковое возникло в результате бурных событий Реформации в ходе противоборства католиков и протестантов. Последовавшее за этим применение к Св. Писанию методов историколитературной критики, выработанных при изучении классических авторов, заставило искать в Писании один единственный исходный смысл, отвергая все иные. Это имело положительные и отрицательные стороны. Благодаря результатам исторического исследования догмы в XIX в. мы узнали, что отцы, как протестанты сегодня, жили в мире Библии, а не Предания, что они сами создали свою трактовку большинства сложных богословских вопросов, тогда как старая научная традиция, в том числе православная, склонялась к тому, что вся догматика в ее окончательном виде дана уже в Новом Завете. С другой стороны, профессиональное следование методам критики текста лишило нас понимания того, что Писание по своей природе многозначно, что ни одна трактовка не дает решающего прочтения текста и не исключает прочие. Но живя в мире, который сформирован двумя тысячелетиями христианства, мы находимся в такой действительности, какой еще не знали отцы церкви и от которой нельзя отвернуться. Каковым же в этом случае должно быть наше подражание отцам? Что значит объяснять веру через актуальный мир конфессиональной души? Характерно, что именно из среды протестантских богословов (имею в виду доклад Ю. Ролофа) исходит предложение снять трудную дихотомию Писания и Предания через представление Библии в виде суммы учительных толкований известной эпохи.
Действительно, нельзя не видеть, что огромная разница между нами и теми, кому мы следуем и с кем отождествляем себя в конфессиональном смысле, находится в социальной и культурной сферах, отцы жили при том же общественном устройстве, в каком возник Новый Завет: существовали рабы, господа, цари, ремесленники заменяли промышленность, в сельском хозяйстве трудились пастыри, ратаи и разного рода скот, включая волов, ослов и агнцев, — все это является всего лишь метафорой для нас. В эпоху ранней церкви культура была языческой, и известно, как остро воспринимали это обстоятельство еще Иероним и Августин в IV в. Перед отцами стоял вопрос о создании христианской культуры, и они его блистательно разрешили. Сегодня речь идет о ее сохранении перед лицом релятивизма. Созданная европейской культурой при направляющей роли христианской этики цивилизация делает каждого социально свободным и открывает для многих возможность трудиться в сфере духовного и интеллектуального творчества, поэтому возникает доверие к социальным институтам и возможностям разумного устройства жизни. Все более очевидно, что добро не только может быть, но является плодом человеческой деятельности, тогда как зло не обладает экзистенциальной независимостью, находясь в неразрывной связи с эгоизмом, алчностью и себялюбием. Мир сегодня не только в деснице Божией, но и в наших руках, и ответственность наша за зло как никогда велика. Сегодня главенствующей может стать идея сохранения Божьего мира, и особенную значимость приобретает молитва благоразумного разбойника: «Господи, милостив буди мне грешному». Тем самым для нас иным путем снимается крайне важная для части святоотеческой традиции оппозиция между миром и церковью.
При всех различиях в жизненной практике, социальных институциях, мировоззрении и самой вере со святыми отцами нас объединяет одно нерушимое обстоятельство: мы члены одной и единой церкви. В этом и заключается наша тайна.
Спасибо!
Благодарю