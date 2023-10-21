Аттар - Божественная Книга - 2 тома
Во имя Того, чье царство непреходяще!
Мудрецов охватывает немота при описании Его.
Имя Его — книга радости для душ людских, имя Его — во главе всех собраний,
Имя Его наполняет сладостью гортани душ, памятование о Нем украшает жемчугом мечи языков.
Без памятования о Нем всякая надежда — обман, без имени Его всякая слава — бесчестие.
Господь! Всё существующее, как оно ни велико, по сравнению с Его сущностью — само смирение.
Сущность Его — превыше всего, что мы знаем6, какое же можем мы дать ей объяснение!
Рукою творения мяч Земли
[Он] вложил в изгиб чаугана небес.
Ничей разум не достигает Его высоты8,
вот никто и не постигает [всех] Его милостей.
Отрицание всего в мире — утверждение Его, вся Вселенная — доказательство Его сущности.
Его атрибуты — это Его сущность,
а Его сущность — атрибуты, если хорошо поразмыслишь, Он весь — сущность.
Всё существующее — тень Его присутствия, всё — творение Его всемогущества.
Хорошо сказал красноречивый [муж]
о Божественной сущности, что «единобожие есть отбрасывание добавлений».
Фарид ад-Дин ‘Аттар – Божественная Книга (Илахи-Наме) – Книга первая
Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2022. – 895 с. – (Литературные памятники.)
ISBN 978-5-94451-060-0 (Кн. I)
ISBN 978-5-94451-062-4
ISBN 978-5-86218-618-5
Фарид ад-Дин ‘Аттар – Божественная Книга (Илахи-Наме) – Книга первая - Содержание
[ВСТУПЛЕНИЕ]
[О единобожии]
Восхваление Пророка
[О ми‘радже]
Восхваление повелителя правоверных Абу Бакра
Восхваление повелителя правоверных ‘Умара
Восхваление повелителя правоверных ‘Усмана
Восхваление повелителя правоверных ‘Али
Воззвание к Душе
НАЧАЛО ПОВЕСТВОВАНИЯ
ПЕРВЫЙ СЫН
Беседа первая
Беседа вторая
Беседа третья
Беседа четвертая
ВТОРОЙ СЫН
Беседа пятая
Беседа шестая
Беседа седьмая
Беседа восьмая
ТРЕТИЙ СЫН
Беседа девятая
Беседа десятая
Беседа одиннадцатая
Беседа двенадцатая
ЧЕТВЕРТЫЙ СЫН
Беседа тринадцатая
Беседа четырнадцатая
ПЯТЫЙ СЫН
Беседа пятнадцатая
Беседа шестнадцатая
Беседа семнадцатая
Беседа восемнадцатая
ШЕСТОЙ СЫН
Беседа девятнадцатая
Беседа двадцатая
Беседа двадцать первая
Беседа двадцать вторая
ПРИТЧА О МУСКУСНОЙ ЛАНИ
ЗАВЕРШЕНИЕ КНИЕИ
ДОПОЛНЕНИЯ
Рассказ о праведной жене
О потомке Али, а также ученом богослове и муханнасе
Об Ануширване и старике, сажающем деревья
О ХОДЖЕ ДЖАНДИ И ПСЕ
О Бу Са‘иде, а также о суфии и псе
О предсмертных минутах Абу-л-Фазла Хасана
Об Ибрахиме Адхаме и дервише
О встрече Йа‘куба и Йусуфа
О Йусуфе и Ибн Йамине
О Сарпатаке-индийце
О ШИБЛИ И ПЕКАРЕ
О РАЗГОВОРЕ Масиха с дольним миром
О ХРИСТИАНСКОМ ЗАТВОРНИКЕ И О ШЕЙХЕ АбУ-Л-КаСИМЕ
Об ‘Умаре и Торе
О ГЕБРЕ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МОСТ
О БЕЗУМЦЕ И ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЕ
Об 'Азраиле и Сулаймане
О любви Маджнуна
О НЕЗРЯЧЕМ ЧЕЛОВЕКЕ И ШЕЙХЕ НУРИ
О шейхе Абу-л-Касиме Хамадани
Об ‘Исе и Величайшем имени
О христианине и Байазиде
О Хасане Басри и Раби‘и
Об Абу Са‘иде из Михны
О Хавве и Ханнасе
О плаче Иблиса
О Йусуфе и Ибн Йамине
О Шибли
О Мусе и Иблисе
О Бухлуле
Что значит «покорность [Богу]»
О Шакике Балхи
Об Абу Бакре Васити
О СТАРОЙ ЖЕНЩИНЕ С СОЖЖЕННЫМ СЕРДЦЕМ
Об огне и труте
О грешнике в День Сбора
О том, как Муса обращался с просьбой к Господу
О ДУШАХ ПРЕЖДЕ СОТВОРЕНИЯ ТЕЛ
О Раби‘и
О шейхе из Бушанджа
О Мусе и благочестивом подвижнике
О старце из Бухары и муханнасе
О Хасане и Хабибе
О Шибли
О Байазиде и мошеннике
Об Ибн ал-Мубараке [и рабе]
Об эфиопе
О Хасане Басри и Шам‘уне
О ШИБЛИ И ЮНОШЕ В ПУСТЫНЕ
О Байазиде
Об Искандаре и мудреце
О Тавусе
О КОПИВШЕМ БОГАТСТВА И АНГЕЛЕ СМЕРТИ
О ТОМ, КАК У МУДРЕЦА МЛРЗБАНА БЫЛ УБИТ СЫН
О Бузурджмихре
О ПТИЦЕ, ЖИВУЩЕЙ У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ
Рассказ Ша‘би о человеке, который поймал зяблика
Про осу и муравья
О СМЕРТИ ИСКАНДАРА
О ЛИСЕ
О Мухаммаде ибн ‘Исе и о безумной
О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ СОВЕРШАЛА ОБХОЖДЕНИЕ Ка‘БЫ
Об ‘Исе и иудеях
О ЮНОМ ТОРГОВЦЕ солью
О ЦАРЕ И ЕГО КОЛЬЦЕ
О Ибрахиме Адхаме и Хизре
О Махмуде и дервише
О сыне Харуна ар-Рашида
О Харуне и Бухлуле
О СОКОЛЕ И ПЕТУХЕ
О дервише и Абу Бакре Варраке
О Суфйане Саури
О Балукйе и ‘Аффане
О Сулаймане и его ковре
О халифе Мамуне и Гуламе
Об Асма‘и и негре
О Йахйе Му‘азе и Байазиде
О шейхе Абу Са‘иде и игроке
Об алчном животном
Об Ануширване
О словах ‘Аббасы Туси
О СЛОВАХ Йахйи Му‘аза
О ЦАРСКОМ СЫНЕ И НЕВЕСТЕ
О пророке Ибрахиме
О Халладже и отроке
О Йусуфе и Зулайхе
Об Ибрахиме Адхаме в пустыне
О Шу‘айбе
О Йусуфе и зеркале
О Байазиде и пришлеце
О султане Махмуде и шейхе Харакани
О ШКОЛЬНИКАХ
Об Увайсе Карани
О женщине и Пророке
О том, как Байазид повязал зуннар
О Бишре Хафи
Фарид ад-Дин ‘Аттар – Божественная Книга (Илахи-Наме) – Книга вторая
Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2022. – 580 с. – (Литературные памятники.)
ISBN 978-5-94451-061-7 (Кн. II)
ISBN 978-5-94451-062-4
ISBN 978-5-86218-620-8
Фарид ад-Дин ‘Аттар – Божественная Книга (Илахи-Наме) – Книга вторая - Содержание
ПРИЛОЖЕНИЯ
Л.Г. Лахути. Душа человека в историях и диалогах: поэма «Илахи-наме» и ее автор Фарид ад-Дин ‘Аттар
Примечания. Сост. Л.Г. Лахути
Список сокращений
Указатель терминов
Список иллюстраций
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