Припять на Украине — место, не похожее ни на одно из тех, где я побывал. Здесь царит безысходность. Когда-то — вполне симпатичный городок: пять микрорайонов, разделенных проспектами, центральная площадь, парки, гостиницы, больница, центральный почтамт и железнодорожная станция. В нем были несколько школ, большой стадион, плавательный бассейн, кафе и бары, ресторан на берегу реки, продуктовые и универсальные магазины, парикмахерские, Дом культуры, кинотеатр, танцевальные и спортивные площадки. Удобства, которые мы, люди, создаем для собственной комфортной и содержательной жизни, — все компоненты нашей рукотворной среды обитания.

До 1986 года в Припяти жило около пятидесяти тысяч человек. Пятиэтажки и дома повыше стояли под определенными углами, формируя хорошо продуманную уличную сеть. В каждой квартире — балконы. На первых этажах — прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды.

Припять построили в Советском Союзе в 1970-е годы. Это был продуманный, идеальный город, модернистская утопия, рассчитанная на безбедную жизнь работников атомной электростанции и их семей. На кадрах любительской киносъемки начала 1980-х можно увидеть людей, гуляющих по широким бульварам, многие с детскими колясками, кто-то катается на лодках по реке, кто-то плавает в бассейне, кто-то занимается в балетном классе.

Дэвид Аттенборо - Жизнь на нашей планете: мое предупреждение миру на грани катастрофы

(Большая наука)

Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. — 304 с.

ISBN 978-5-04-118358-5

Дэвид Аттенборо - Жизнь на нашей планете: мое предупреждение миру на грани катастрофы - Содержание

Введение. Наша величайшая ошибка

Часть 1. Свидетельство очевидца

Часть 2. Что нас ждет

Часть 3. Взгляд в будущее. Как восстановить природу

Заключение. Наша величайшая возможность

Глоссарий

Благодарности

Перечень иллюстраций

Примечания

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