Книга Псалмы имеет одну особенность: она придает духовную бодрость в условиях круговой измены, предательства и обмана. Книга Псалмы помогает видеть, кто и как действует как «враг», потому что враги Давида и враги Мессии-Христа как были, так и остаются — той же природы и тех же повадок. «Врагам» можно противостать — как Давид, не смущаясь их видимым превосходством.

Древнееврейский текст книги Псалмы обладает необык- новенной конкретностью описаний и пронзительностью обра- зов. Работа именно с древнееврейским текстом книги Тегилим (Псалмы) помогает досконально и в деталях познакомиться с те- ми, кто не может не враждовать на Церковь. Царь Давид пророчески предузнал, что такое «фарисей» евангельских времен. «Фарисей» — это тип религиозного человека, который соединяет в себе учительную власть, священническую власть и авторитет в народе. «Фарисейство» как тип религиозной жизни есть средоточие того, что в Евангелии называется «книжники и фарисеи» (Мф. 15:1). Это — те, которым Господь сказал: «горе вам, книжники и фарисеи» (Мф. 23:25,27,29). В борьбе против Иисуса к фарисеям примыкали «саддукеи» (Мф. 16:1) и «первосвященники» (Мф. 21:45).

Несомненно, Давид мог наблюдать в своей жизни подобных людей: «они собрались воедино на Господа и на помазанника Его» (Пс. 2:2). Однако увидеть ту страшную роль, которую фарисеи сыграли в жизни и смерти Иисуса Христа, можно было только в пророческом духе. Книга Псалмы позволяет изучать тех, кто были «врагами» Давиду и позднее стали врагами Христа-Мессии. По существу их природа и повадки не изменились. «Фарисей» — это не совокупность душевных качеств, это нечто зафиксировавшееся как духовный тип.

М., Издательство КЛАССИС, 2014. 464 с.

ISBN 978-5-9905971-1-2

Евгений Авдеенко - Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы) - Предисловие

Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»

О переводе с древнееврейского

Источники и обозначения

КАФИЗМА І - КАФИЗМА XX

А.Е. Иванов. ШИББОЛЕТ. Вместо некролога

Евгений Авдеенко - Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы) - О переводе с древнееврейского

В настоящей работе по книге Псалмы (Тегилим תהלים, «Хваления») мы делаем перевод с древнееврейского языка. Отчасти такое внимание к древнееврейскому тексту обусловлено тем, что появились новые переводы на русский язык и с древнегреческого языка (Псалтирь. Новый перевод с греческого текста 70 толковников. М, 1999), и с церковнославянского (Псалтирь с параллельным переводом на русский язык. М., 2003), поэтому понять, что читают в церкви на церковнославянском, может каждый. Переводы книги Псалмы с древнееврейского языка предпринимаются постоянно, однако (за исключением авторов иудейских школ) не всегда ясно, к какому идейному течению принадлежит переводчик. Главное, что при работе с древнееврейским текстом оставляется почти без внимания основное преимущество от чтения на языке оригинала, а именно возможность:

- исследовать и привлечь весь объем параллельных мест из Священного Писания;

- выяснить специфические для языка оттенки смысла и особенности словоупотребления.

Например, в Псалме говорится: «в делах человеческих по слову уст Твоих я стерег стези хищника» (Пс. 17/16:4). Неверное понимание и перевод: «я охранял себя от путей притеснителя» (ТМс), «я остерегаюсь путей распутников» (Раши); курьезно в последнем переводе РБО: «мне с преступником не по дороге». Давид именно «стережет» (шамар) стези хищника — точно так же, как с противоположной стороны враги: «они пяты мои стерегут (шамар), потому что выжидают душу мою» (Пс. 56/55:7). «По слову уст Твоих» — так говорит Давид, имея в виду сказанное змею-диаволу: «семя жены будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пяту» (см. Быт. 3:15). Смысл приведенного стиха — в делах человеческих Давид высматривал козни диавола.

Другой пример. Давид говорит о том, кто «клевещет языком своим»; в буквальном переводе: на языке (Пс. 15/14:3). Глагол рагал (того же корня рёгел — «нога») имеет основное значение «выхаживать, чтобы высмотреть» (Чис. 21:32), то есть шпионить, — но не заочно собирая информацию, а непосредственно—самому «быть соглядатаем» (Быт. 42:30). При этом отнюдь не предполагается, что шпион донесет правду (шпион, он и есть шпион), как, например, не рассказали правды о земле обетованной те, кто был послан разведать ее. Отсюда другое, редкое значение глагола рагал — «клеветать» (2 Цар. 19:28). Тот, кто «клевещет на языке своем», сначала все «выходил-высмотрел», а затем по человеку — «прошелся» своим шпионским языком.

К сожалению, никто из авторов переводов с древнееврейского не исследует шаг за шагом переводимый текст. А именно такая работа служит тому, о чем говорит апостол Павел: «хочу лучше пять слов сказать умом моим» (см. 1 Кор. 14:19). Анализ древнегреческого текста Псалмов и его перевода на церковнославянский в сопоставлении с древнееврейским текстом можно найти в книге (готовится к печати) Авдеенко Е.А Псалмы: библейское мировоззрение. К этой работе относятся также все ссылки на псалмы, которые не вошли в настоящий сборник.