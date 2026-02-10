Аверинцев Сергей - Древние цивилизации

Category History

«Древние цивилизации» — это фундаментальный труд, который сочетает в себе строгую фактологию и высокую культурологическую рефлексию. Благодаря участию таких ученых, как Аверинцев, книга перестает быть просто учебником истории и становится историей человеческого духа. Она дает читателю целостную картину мира, позволяя понять, как из разрозненных культур рождалась единая мировая цивилизация.

С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина
М.; Мысль, 1989.—479 с: ил.
ISBN 5-244-00274-0

Древние цивилизации - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава I РАССЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДРЕВНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

  • Глава II У ИСТОКОВ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

  • Глава III ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЕГИПТА

  • Глава IV ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ АФРИКИ. ЮЖНАЯ АРАВИЯ

  • Глава V ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ МЕСОПОТАМИИ

  • Глава VI ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ МАЛОЙ АЗИИ

  • Глава VII ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО ИРАНА

  • Глава VIII ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАКАВКАЗЬЯ

  • Глава IX ЦИВИЛИЗАЦИЯ СКИФОВ

  • Глава X ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

  • Глава XI ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ АФГАНИСТАНА

  • Глава XII ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XIII ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

  • Глава XIV ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XV ДРЕВНЕЯПОНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XVI ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XVII ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XVIII ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  • Глава XIX ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Related Books

All Books