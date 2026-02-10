Аверинцев Сергей - Поэтика ранневизантийской литературы
«Поэтика ранневизантийской литературы» — это фундаментальное исследование того, как рождалась новая душа Европы. Сергей Аверинцев выступает здесь не просто как историк литературы, а как философ культуры. Он показывает, что византийская книжность — это не склад мертвых схем, а грандиозная попытка человека осознать себя перед лицом Вечности.
Книга написана виртуозным языком и считается «золотым стандартом» научной прозы. Она обязательна для филологов, историков, богословов и всех, кто хочет понять глубокие корни христианской культуры.
Сергей Сергеевич Аверинцев - Поэтика ранневизантийской литературы
Издательство CODA, Москва, 1997. — 343 с.
ISBN 5-89344-003-Х
Сергей Аверинцев - Поэтика ранневизантийской литературы - Содержание
Предисловие
Вступление
Бытие как совершенство — Красота как бытие
Унижение и достоинство Человека
Порядок космоса и порядок истории
Знак, знамя, знамение
Мир как загадка и разгадка
Мир как школа
Слово и книга
Согласие в несогласии
Рождение рифмы из духа греческой «диалектики»
Заключение
Список сокращений
Указатель имен
Указатель терминов
