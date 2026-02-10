Аверинцев Сергей - Поэтика ранневизантийской литературы

Аверинцев Сергей - Поэтика ранневизантийской литературы
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art

«Поэтика ранневизантийской литературы» — это фундаментальное исследование того, как рождалась новая душа Европы. Сергей Аверинцев выступает здесь не просто как историк литературы, а как философ культуры. Он показывает, что византийская книжность — это не склад мертвых схем, а грандиозная попытка человека осознать себя перед лицом Вечности.

Книга написана виртуозным языком и считается «золотым стандартом» научной прозы. Она обязательна для филологов, историков, богословов и всех, кто хочет понять глубокие корни христианской культуры.

Сергей Сергеевич Аверинцев - Поэтика ранневизантийской литературы

Издательство CODA, Москва, 1997. — 343 с.
ISBN 5-89344-003-Х

Сергей Аверинцев - Поэтика ранневизантийской литературы - Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Бытие как совершенство — Красота как бытие

  • Унижение и достоинство Человека

  • Порядок космоса и порядок истории

  • Знак, знамя, знамение

  • Мир как загадка и разгадка

  • Мир как школа

  • Слово и книга

  • Согласие в несогласии

  • Рождение рифмы из духа греческой «диалектики»

  • Заключение

  • Список сокращений

  • Указатель имен

  • Указатель терминов

Views 105
Rating 5.0 / 5
Added 10.02.2026
Author brat christifid
