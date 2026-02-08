Аверинцев Сергей - София-Логос - Словарь

«София-Логос» — это «библиотека в одной книге». Для тех, кто интересуется историей идей, религиоведением или философией, этот словарь является незаменимым справочником и одновременно глубоким философским чтением. Он учит понимать корни европейской цивилизации и видеть глубокую связь между античной классикой и христианской культурой.

Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - София-Логос - Словарь

Под ред. Н.П.Аверинцевой и К.Б.Сигова

София-Логос. Словарь

Киев, ДУХ I ΛΙΤΕΡΑ, 2006. — 912 с.

ISBN 966-7888-84-3 (Собрание сочинений)

ISBN 966-378-008-8 (София-Логос. Словарь)

БЁСЫ, демоны, нечистые духи, нечистая сила — противники Бога и Божия дела в мире, «враги невидимые» Церкви и всего человеческого рода, слуги, воины и соглядатаи сатаны. По учению Церкви, Б. — страшная реальность; верующий человек имеет право находить наивными фольклорные представления и народные суеверия, исторически примешивавшиеся к опытному знанию и догматическому суждению о Б., но не единодушное свидетельство Св. Писания и Св. Предания об этой реальности. Б. злы безусловно и неизбывно, так что все исходящее от них — дурно, и всякое добровольное общение с ними, хотя бы из любопытства,- тягчайшая измена Богу.

(Св. Ириней Лионский учил, что ожесточение Б. завершилось в связи с Боговоплощением, произведшим великую поляризацию сил добра и зла.) Верность Богу требует готовности к неустанной и мужественной духовной войне против Б., и под знаком этой войны стоит земная жизнь христианина и Церкви «воинствующей». Ап. Павел увещевает: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против... духов злобы поднебесных» (Еф. 6:11 -12).