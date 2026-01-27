Аверинцев - Связь времен
Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - Связь времен
Собрание сочинений. - Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. – Киев, Дух і літера, 2005. – 448 с.
ISBN 966-7888-84-3 (Собрание сочинений)
ISBN 966-7888-76-2
Сергей Аверинцев - Собрание сочинений - Связь времен - Содержание
От издательства
Часть I. Читая Ветхий Завет
Премудрость в Ветхом Завете - Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе - Первого Псалма: три ступени зла
Часть II. Из мира античной литературы
Добрый Плутарх рассказывает о героях, или Счастливый брак биографического жанра и моральной философии - Римский этап античной литературы - Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия
Часть III. Чаяния языков и благовестие Христово
«Новых великих веков чреда зарождается ныне...»; о воздухе, повеявшем две тысячи лет тому назад - Тема чудес в Евангелиях: чудо как деяние и чудотворчество как занятие - Образ Иисуса Христа в православной традиции - Стихи о Рождестве
Часть IV. Русская литература во всеевропейском контексте. Созвучия и контрасты
Григорий Турский и «Повесть временных лет», или О несходстве сходного - Русское подвижничество и русская культура - Лафонтеновская парадигма и русский спор о басне: Вяземский versus Крылов - Казусы «христианизации» немецкой поэтической лексики в русских переводах - Размышления над переводами Жуковского - Британское зеркало для русского самопознания или еще раз о «Сельском кладбище» Грея-Жуковского - Гёте и Пушкин - Пушкин — другой - «Ученики Саиса»: о самоопределении литературного субъекта в русском символизме - Гномическое начало в поэтике Вячеслава Иванова - Вячеслав Иванов и русская литературная традиция - Бахтин, смех, христианская культура - Бахтин и русское отношение к смеху - В стихии «большого времени» - О некоторых константах традиционного русского сознания
Часть V. Сердца горестные заметы, или актуальное, слишком актуальное
Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации - Моя ностальгия - Ритм как теодицея - О духе времени и чувстве юмора - Солидарность поколений как фактор гражданской свободы
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