Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума
Эта книга рассказывает о роли интеллекта человека в условиях современного мира. В частности, о роли одного из самых важных - нарративного интеллекта. Книга позволяет читателю по-новому взглянуть на свой прошлый опыт, переживаемое настоящее и сконструировать желаемое будущее.
Издание составлено из материалов самых популярных лекций и программ автора по развитию интеллекта, роли интеллекта в поведении человека и использованию в бизнесе. Последние открытия в области нейрофизиологии и антропологии, непредвзятый взгляд на историю и опыт цивилизации способствовали появлению новых, более технологичных решений в развитии и влиянии на поведение личности.
Излагая материал в ярком и доступном стиле, автор приводит способы и методы развития нарративного интеллекта в расширении досягаемого горизонта возможностей любого человека. Оригинальный взгляд на явления проистекающих кризисов и приводимые антропогенные факторы показывают истинные причины решений, действий и поведения человека. Описываемая технология затрагивает все уровни процессов человеческих сообществ - от семейно-корпоративного до национального.
Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума
«Издательские решения», 2023. - 170 с.
ISBN: 978-5-00-604298-8
Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Содержание
- Об авторе от автора
- Аннотация
- Благодарности
- Предисловие
- Множество интеллектов и одна жизнь
- EQ: кто управляет эмоциями, владеет миром
- Нарративный интеллект – действительный тайный советник
- Монополия на нарративы
- Притча – одна из форм нарратива
- Управление парадоксальным и непредсказуемым
- Иерархия целей
- Заветные истории
- Смыслы выживания
- Рай: история отречения
- Дизайн мозга
- Объяснить и оправдать
- Энергетические стратегии мозга
- Думаем ли мы на самом деле?
- Два из шести
- Отражение, подражание, обучение
- В начале было внимание
- Как нас можно убедить в чем угодно
- Во что мы верим? Во что угодно
- Форма определяет функцию
- Сколько притч в новом завете
- Архитектура нарратива
- Как создавать нарративы
- Великие истории и большие смыслы
- Клуб выдающихся рассказчиков
- Графика нарративов
- Метафоры – сосуды неочевидных смыслов
- Образование в петле научения
- Сказки про велосипед
- Вы больше, чем то, что о себе думаете
- О талантах и поклонниках
- Мир, в котором можно всё
- Притча о двух сыновьях
- Правило виноделов – не спешить
- Точка сборки – место, где реализуются мечты
- Деформированное время
- Всё, что не убивает нас – не делает нас сильнее
- История блудного сына
- Поколение размытых смыслов
- Феномен одного окна
- Колонизация XXI
- Краткая история предательства юности и главный «секрет»
- Рабство добровольцев
- Нарративный интеллект в бизнесе
- Тесть, зять и делегирование
- NQ в командообразовании и в природе
- На раз-два
- Особенности современного лидерства
- У людей как у животных и наоборот
- Чечевичная похлебка
- Нарративы лидерства – страсть и скромность
- На длинных исторических волнах возможны искажения
- Гендерное лидерство
- Две галактики одной вселенной
- Поведенческие различия
- Cherchez la femme
- Ex libris, или как развивать NQ
- Эпилог
- Что бы ещё почитать?
- Anything else?
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