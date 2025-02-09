Эта книга рассказывает о роли интеллекта человека в условиях современного мира. В частности, о роли одного из самых важных - нарративного интеллекта. Книга позволяет читателю по-новому взглянуть на свой прошлый опыт, переживаемое настоящее и сконструировать желаемое будущее.

Издание составлено из материалов самых популярных лекций и программ автора по развитию интеллекта, роли интеллекта в поведении человека и использованию в бизнесе. Последние открытия в области нейрофизиологии и антропологии, непредвзятый взгляд на историю и опыт цивилизации способствовали появлению новых, более технологичных решений в развитии и влиянии на поведение личности.

Излагая материал в ярком и доступном стиле, автор приводит способы и методы развития нарративного интеллекта в расширении досягаемого горизонта возможностей любого человека. Оригинальный взгляд на явления проистекающих кризисов и приводимые антропогенные факторы показывают истинные причины решений, действий и поведения человека. Описываемая технология затрагивает все уровни процессов человеческих сообществ - от семейно-корпоративного до национального.

Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума

«Издательские решения», 2023. - 170 с.

ISBN: 978-5-00-604298-8