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Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума

Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Эта книга рассказывает о роли интеллекта человека в условиях современного мира. В частности, о роли одного из самых важных - нарративного интеллекта. Книга позволяет читателю по-новому взглянуть на свой прошлый опыт, переживаемое настоящее и сконструировать желаемое будущее.
Издание составлено из материалов самых популярных лекций и программ автора по развитию интеллекта, роли интеллекта в поведении человека и использованию в бизнесе. Последние открытия в области нейрофизиологии и антропологии, непредвзятый взгляд на историю и опыт цивилизации способствовали появлению новых, более технологичных решений в развитии и влиянии на поведение личности.
Излагая материал в ярком и доступном стиле, автор приводит способы и методы развития нарративного интеллекта в расширении досягаемого горизонта возможностей любого человека. Оригинальный взгляд на явления проистекающих кризисов и приводимые антропогенные факторы показывают истинные причины решений, действий и поведения человека. Описываемая технология затрагивает все уровни процессов человеческих сообществ - от семейно-корпоративного до национального.

Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Расширение возможностей разума

«Издательские решения», 2023. - 170 с.
ISBN: 978-5-00-604298-8

Арсен Аветисов - Сила нарративного интеллекта - Содержание

  • Об авторе от автора
  • Аннотация
  • Благодарности
  • Предисловие
  • Множество интеллектов и одна жизнь
  • EQ: кто управляет эмоциями, владеет миром
  • Нарративный интеллект – действительный тайный советник
  • Монополия на нарративы
  • Притча – одна из форм нарратива
  • Управление парадоксальным и непредсказуемым
  • Иерархия целей
  • Заветные истории
  • Смыслы выживания
  • Рай: история отречения
  • Дизайн мозга
  • Объяснить и оправдать
  • Энергетические стратегии мозга
  • Думаем ли мы на самом деле?
  • Два из шести
  • Отражение, подражание, обучение
  • В начале было внимание
  • Как нас можно убедить в чем угодно
  • Во что мы верим? Во что угодно
  • Форма определяет функцию
  • Сколько притч в новом завете
  • Архитектура нарратива
  • Как создавать нарративы
  • Великие истории и большие смыслы
  • Клуб выдающихся рассказчиков
  • Графика нарративов
  • Метафоры – сосуды неочевидных смыслов
  • Образование в петле научения
  • Сказки про велосипед
  • Вы больше, чем то, что о себе думаете
  • О талантах и поклонниках
  • Мир, в котором можно всё
  • Притча о двух сыновьях
  • Правило виноделов – не спешить
  • Точка сборки – место, где реализуются мечты
  • Деформированное время
  • Всё, что не убивает нас – не делает нас сильнее
  • История блудного сына
  • Поколение размытых смыслов
  • Феномен одного окна
  • Колонизация XXI
  • Краткая история предательства юности и главный «секрет»
  • Рабство добровольцев
  • Нарративный интеллект в бизнесе
  • Тесть, зять и делегирование
  • NQ в командообразовании и в природе
  • На раз-два
  • Особенности современного лидерства
  • У людей как у животных и наоборот
  • Чечевичная похлебка
  • Нарративы лидерства – страсть и скромность
  • На длинных исторических волнах возможны искажения
  • Гендерное лидерство
  • Две галактики одной вселенной
  • Поведенческие различия
  • Cherchez la femme
  • Ex libris, или как развивать NQ
  • Эпилог
  • Что бы ещё почитать?
  • Anything else?
Views 305
Rating 4.8 / 5
Added 09.02.2025
Author brat Vasil
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4.8/5 (3)

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