Страхи відіграють важливу роль у житті людини, у нашому повсякденному функціонуванні. Вони є знаком, відображенням внутрішньої ситуації, в якій ми перебуваємо. Тому важливо, щоб, помічаючи їх, ми зосереджувалися не лише на тому, щоб «відчути їх», але й на тій реальності, що в них прихована. Страх – це неприємний емоційний стан, пов’язаний із очікуванням наближення небезпеки. Тривожність може проявлятися занепокоєнням, скутістю, відчуттям загрози, невпевнености, незахищености, почуттям напруги або навіть паралічу. Страхи не варто вважати лише баластом у житті, вони – невіддільна частина нашого людського життя, за яку ми відповідальні. Наші страхи – це істотні життєві знаки та дороговкази.

Багато наших страхів оберігають наше біологічне, психічне, духовне життя. Земне життя як дар Божий тішить нас, і ми цінуємо його. Тому природно й очевидно, що ми боїмося, наче хтось може його болісно зранити чи знищити. Ми поводимося недбало, коли самі бездумно піддаємо своє життя ризикові. Упродовж свого тривалого дорослішання у всіх сферах людського буття дитина мусить навчитися «слушно боятися», тобто розпізнавати реальні загрози для свого життя та життя ближніх. Вона ще не усвідомлює, які ситуації, поведінка та постави можуть бути небезпечними. Діти «безстрашно» наближаються до урвищ, підходять до небезпечних тварин, беруть до вуст загрозливі предмети.

Отже, вони ще тільки мають пізнати доброчинну роль багатьох почуттів страху для захисту свого життя. Найважливіший страх, якого ми всі мусимо навчити- ся, – це страх Божий, тобто страх образити Бога своїми гріхами. «Коли людина боїться й потерпає, щоб не образити Бога, тоді вона не ображає Його і дуже далека від вчинення гріха», – каже святий отець Піо.

Авґустин Юзеф - Інтимний зв’язок із Богом - Обличчям до гріхів Церкви та світу - Бесіди й статті

пер. з польськ. А. Павлишин

Львів: Свічадо, 2025, 192 с.

ISBN 978-617-8600-31-0

Авґустин Юзеф - Інтимний зв’язок із Богом - Обличчям до гріхів Церкви та світу - Бесіди й статті - Зміст

ВІД РЕДАКЦІЇ

ОЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ

1. ДОБРЕ МЕНІ, ЩО БУВ УПОКОРЕНИЙ. Розмовляє Пйотр Слабек

2. ВСІ ГУРТОМ ДО РОБОТИ. Розмовляє Яцек Дзедзіна

3. ПАПЕРОВІ ЧАСИ ЗАКІНЧИЛИСЯ

ОБЛИЧЧЯМ ДО ВІЙНИ

4. ОБЛИЧЧЯМ ДО ВІЙНИ

5. ВРЯТУВАТИ В СОБІ ЛЮДЯНІСТЬ

6. МИЛОСЕРДЯ ПОСЕРЕД СТРАЖДАННЯ. Розмовляє Радослав Моленда

7. СТРАЖДАННЯ БОГА Й ЛЮДИНИ. Розмовляє Ірена Свердзевська

ЛЮБИТИ НАВЕРНЕННЯ

8. ЛЮБИТИ НАВЕРНЕННЯ

9. ДОРОГА ДО БОГА. Розмовляє Патрик Любричинський

10. СПОКУСА СЛАВИ. Розмовляє Ірена Свердзевська

11. ВІРА НАРОДЖУЄТЬСЯ У ВЗАЄМИНАХ. Розмовляє Радослав Моленда

12. КОЖЕН МУР Є БРАМОЮ. Розмовляє Йоланта Брузда-Вишневська

СУМЛІННЯ – ЦЕ НАЙПОТАЄМНІШЕ СВЯТИЛИЩЕ

13. НЕ ПІДВАЖУЙМО ТАЇНСТВА СПОВІДІ. Розмовляє Марчин Пшечишевський

14. СУМЛІННЯ – ЦЕ НАЙПОТАЄМНІШЕ

СВЯТИЛИЩЕ ЛЮДИНИ. Розмовляє Марія Черська

15. ПОЗБАВЛЕНІ СУМЛІННЯ ЛЮДИ

СТАНОВЛЯТЬ НАЙБІЛЬШУ НЕБЕЗПЕКУ. Розмовляє Марія Черська

16. ШЛЯХ ДО ЛЮБОВИ ПРОВАДИТЬ КРІЗЬ СТРАХ

17. БЕЗОДНЯ КЛИЧЕ ДО БЕЗОДНІ

СВІДЧЕННЯ ВІРИ

18. МОЇЙ ПОСВЯТІ ДІТЯМ НЕМАЄ МЕЖ. Розмовляє Іреней Стаєр

БІБЛІОГРАФІЯ