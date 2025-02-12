Августин Аврелий - О граде Божием
В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцеллин, тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною обещания, обязательном, я поставил своей задачей защитить град Божий, славнейший как в этом течении времени, когда странствует он между нечестивыми, «живя верою» (Авв. 2,4), так и в той вечной жизни, которую сейчас он «ожидает с терпением» (Рим. 8,25), веря, что «суд возвратится к правде» (Пс. 93,15), и которую он обретет в силу несомненного ее превосходства, защитить против тех, которые ставят своих богов выше его Основателя. Велик и тяжел этот труд; но «Бог нам прибежище» (Пс. 61,9).
Знаю, какие нужны силы для того, чтобы убедить гордых, как велика доблесть смирения, благодаря которой все земные величия, колеблющиеся от непостоянства времени, превосходит не присвоенная себе человеческой спесью высота, а та, которая даруется божественною благодатью. Ибо Царь и Основатель этого града, о котором мы задумали говорить, открыл в Писании Своем народам определение божественного закона, в котором сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4,6; 1 Пет. 5,5). Но то, что принадлежит одному только Богу, старается присвоить себе и надменный дух гордой души, и любит, чтобы ему вменяли в славу Щадить покорных, низлагая гордых.
Поэтому, насколько того требует предпринятый мною труд и насколько это представляется возможным, нельзя обойти молчанием и земного града, который, стремясь к господству, сам находится под властью этой страсти господствовать, хотя ему и поклоняются народы.
Августин Аврелий - О граде Божием
перевод с латинского
Москва: Издательство АСТ, 2023, 1248 с.
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-156798-9
Августин Аврелий - О граде Божием - Содержание
- КНИГА ПЕРВАЯ Опровергает язычников, которые бедствия империи, особенно же последнее опустошение Рима готами, приписывали христианской религии, запрещающей культ богов. Рассуждает о благосостоянии и невзгодах, бывших в то время по обыкновению общими и для людей добрых, и для злых. Обуздывает наглость тех, которые ставили в укор христианству изнасилование христианских женщин воинами
- КНИГА ВТОРАЯ В этой книге, начав рассуждения о тех несчастиях, какие римляне терпели до Христа, при господстве культа ложных богов, бл. Августин прежде всего доказывает, что заботливость ложных богов не только не освобождала римлян от нравственных действий и душевных пороков, которые следует почитать злом или единственным, или величайшим, а напротив, увеличила их массу
- КНИГА ТРЕТЬЯ Как в предыдущей книге бл. Августин говорил о зле нравственном и духовном, так в настоящей рассуждает о бедствиях телесных и внешних, показывая, что римляне от самого основания Рима постоянно терпели их, и что к отвращению этого рода зла ничего не сделали ложные боги, хотя до пришествия Христова они были почитаемы свободно
- КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ В этой книге доказывается, что обширность и долговременное существование Римской империи должны быть приписаны не Юпитеру и языческим богам, из коих каждый в отдельности признается способным для охранения только лишь отдельности вещей и совершения действий низшего порядка, а единому истинному Богу — виновнику блаженства, властию и по определению Которого возникают и поддерживаются земные государства
- КНИГА ПЯТАЯ В начале этой книги бл. Августин опровергает веру в судьбу в предположении, что найдутся, пожалуй, люди, которые захотят могущество и возрастание римского государства отнести к судьбе: так как в предшествующей книге он доказал, что того и другого нельзя приписать богам ложным. Затронув по связи с этим вопрос о предведении божественном, доказывает, что этим предведением не уничтожается наше свободное произволение. Потом говорит о древних римских нравах и о том, за какие заслуги римлян или по какому божественному суду случилось так, что усилению их власти содействовал сам истинный Бог, которого они не почитали. В заключение учит, в чем следует полагать истинное благополучие христианских императоров
- КНИГА ШЕСТАЯ Доселе речь была ведена против тех, по мнению которых боги должны быть почитаемы ради настоящей временной жизни, теперь же речь начинается против тех, по представлению которых боги должны быть чтимы ради будущей жизни. Имея в виду в следующих пяти книгах опровергнуть представления этих последних, Августин в настоящей книге показывает, какого нелепого мнения о богах держался сам Варрон, наилучший языческий богословский писатель. Он приводит три рода языческой теологии, о которых говорит Варрон, именно — баснословный, естественный и гражданский: и вслед за тем доказывает, что баснословный и гражданский роды этой теологии решительно не дают ничего для блаженства будущей жизни
- КНИГА СЕДЬМАЯ О богах гражданской теологии, так называемых избранных, о Янусе, Юпитере, Сатурне и других, с целью показать, что и почитанием их не достигается счастье вечной жизни
- КНИГА ВОСЬМАЯ Бл. Августин переходит к третьему роду теологии, которая называется натуральною, и с платониками, бесспорно, знаменитейшими из прочих философов и более приближающимися к истине христианской веры, берется за исследование вопроса о том, может ли почитание богов, о которых идет речь в этой, т. е. натуральной, теологии, приносить пользу для достижения жизни блаженной, имеющей наступить по смерти. И здесь сначала опровергает он Апулея и всех других, утверждавших, что почитание воздается демонам как вестникам и посредникам между богами и людьми; доказывая, что посредниками между добрыми богами и людьми никоим образом не могут быть эти демоны, о которых известно, что они сами виновны в преступлениях и ввели такое, от чего отвращаются и что осуждают добродетельные и благоразумные люди, т. е. нечестивые вымыслы поэтов, театральные глумления, преступные чародейства, — всячески благоприятствуют всему этому и этим услаждаются
- КНИГА ДЕВЯТАЯ Сказав в предыдущей книге, что культ демонов следует отвергнуть, так как они сами же дают много оснований считать их за злых духов, бл. Августин в настоящей книге выступает против тех, которые вводят между демонами различие, выставляя одних из них добрыми, других злыми. Опровергнув это различие, он доказывает, что положение ходатая за людей с целью доставить им блаженство может приличествовать одному только Иисусу Христу, а отнюдь не какому-либо демону
- КНИГА ДЕСЯТАЯ В этой книге бл. Августин учит, что добрые ангелы не желают, чтобы божественные почести, которые называются богопочтением и выражаются в жертвоприношениях, были воздаваемы кому-либо, кроме единого Бога, которому и сами они служат; затем говорит против Порфирия о начале и о пути душевного очищения и освобождения
- КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ Начинается вторая часть сочинения о граде Божием, в которой говорится о начале, распространении и предназначенном конце двух градов, небесного и земного. В настоящей книге бл. Августин прежде всего указывает первоначальные зачатки этих двух градов в предшествовавшем им различении ангелов добрых и злых и по этому поводу говорит о сотворении мира, которое описывается в св. Писании в начале книги Бытия
- КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ В этой книге бл. Августин сначала рассуждает об ангелах, и именно о том, откуда у одних добрая воля, у других злая, и что было причиною блаженства ангелов добрых и злополучия злых. Затем он говорит о сотворении человека и учит, что он создан не от вечности, а во времени, и не иным творцом, а Богом
- КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ В этой книге бл. Августин учит, что смерть в отношении к людям имеет значение наказания и что она произошла от греха Адамова
- КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Снова идет речь о грехе первого человека. Бл. Августин учит, что этот грех был причиною плотской жизни и порочных расположений; в особенности же показывает, что зло постыдной похоти было обратным наказанием за неповиновение, и решает вопрос о том, каким образом человек рождал бы детей без похоти, если бы не согрешил
- КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ Сказав в четырех ближайших книгах о происхождении двух градов, небесного и земного, бл. Августин присоединяет столько же книг о дальнейшем развитии этих градов и приступает к этому с целью рассмотреть важнейшие главы священной истории, имеющие отношение к предмету, т. е. прежде всего в этой XV книге рассматривает то, что говорится в книге Бытия, начиная от Каина и Авеля до потопа
- КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ В первой части этой книги, от главы первой до двенадцатой, излагаются дальнейшие судьбы обоих, земного и небесного, градов по священной истории от Ноя до Авраама. В последней части рассматриваются судьбы только града небесного, от Авраама до царей израильских
- КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ В этой книге идет речь о судьбах града Божия во времена царей и пророков, от Давида до Христа, и излагаются пророчества того времени о Христе и о Церкви, занесенные в священные книги
- КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Говорит о распространении земного града совместно с градом небесным от времени Авраама и до конца мира и приводит предсказания о Христе как сивилл, так особенно священных пророков, писавших с основания римского царства
- КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ В этой книге идет рассуждение о концах того и другого градов, земного и небесного. Приводятся относительно конца благ и зол мнения философов, которые напрасно усиливались создать для себя блаженство в этой жизни. По мере тщательного опровержения этих мнений разъясняется блаженство и мир града небесного или народа христианского, в каком виде они возможны здесь или чаятельны в жизни будущей
- КНИГА ДВАДЦАТАЯ О последнем суде и о свидетельствах как Нового, так и Ветхого Завета, предвещающих будущее
- КНИГА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ О предназначенном конце диявольского града, т. е. вечном наказании осужденных, и о человеческих доводах против этого предмета со стороны неверующих
- КНИГА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ О предназначенном конце града Божия, т. е. о вечном блаженстве святых: подтверждается вера в воскресение тех и объясняется, каково оно будет. После речью о том, как святые будут проводить жизнь в бессмертных и духовных телах, сочинение заканчивается
Классика христианского богословия