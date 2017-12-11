Беседы души с Богом - Блаженный Августин

Как уже исповедался я пред Тобою, похвала жизни моей, Боже мой, сила спасения моего, надеялся я некогда на силу свою, но это была не сила. И когда в этой надежде хотел состязаться на поприще, где особенно думал устоять, там всего скорее падал и чаще оставался позади, нежели упреждал, а чего думал достигнуть, то более и более удалялось от меня. Итак, во многих подобных опытах изведав силы свои, ныне просвещенный Тобою познаю, что где более надеялся действовать сам собою, там всего менее мог действовать. Говорил себе: «и то сделаю, и то совершу», но после не было сделано ни того, ни другого. Была охота, не было умения; было и умение, не доставало охоты, потому что надеялся я на силы свои.

Теперь исповедаюсь пред Тобою, Господи Боже мой, Отец неба и земли, яко не в крепости своей силен муж1, да не похвалится пред Тобою неразумное кичение всякой плоти. Не в человеческой силе хотеть человеку того, что может, или мочь, чего хочет, или знать, чего хочет и что может. Но Ты направляешь стопы человеческие, то есть стопы тех, которые сознаются, что не сами собою, но Тобою управляются они. Посему умоляем благоутробное милосердие Твое, благоволи, Господи, спасти, что сотворил. Ибо, если восхочешь, то можешь нас спасти, и в Твоей воле сила спасения нашего.

Блаженный Августин - Беседы души с Богом

2002

«Фонд содействия образованию XXI века»

Фонд «Сеятель»

ISBN 5-94924-002-2

Блаженный Августин - Беседы души с Богом - Содержание

Архимандрит Никон. Предисловие

1. Тебя ищу, жизнь моя: без Тебя умираю

2. Тебе поведаю бедность мою: помоги Твоему созданию!

3. О Свете мой, просвети тьму мою!

4. Горе мне без Тебя, Господи !

5. Без Тебя я ничто

6. Бей Тебя враги одолели меня

7. Откуду мне сие, что так возлюбил Ты меня, Господи?

8. По единой благости Твоей — я разумное творение

9. Не мне хвалить Тебя: Ты Сам похвала моя !

10. По благости создал Ты меня, по благости и спаси

11. Много сетей, много врагов: не покинь меня

12.0 свет мой! Без Тебя я во тьме: осияй меня !

13. Ты все видишь: как мне не бояться Тебя?

14. Тебе, Господи, слава; нам же стыдение лица

15. Самим нам не спастись от врага: Сам спаси !

16. Без Тебя не распознать нам сетей вражиих: Сам укажи их !

17. Все от Тебя: как мне не благодарить Тебя ?

18. О Любовь пламенеющая! Воспламени и меня любовию к Т ебе!

19. Все для человека, чтобы весь человек был для Тебя

20. Если здесь много благ, то каково будет там ?

21. Сладость души моей! Не хочу иных утешений, кроме Тебя!

22. Без Тебя не войти нам в вечные обители Твои !

23. Ты — надежда моя: хочу ли, не хочу ли,— спаси меня !

24. По опыту вижу, что я ничего не могу: Ты спаси !

25. Томлюсь в неизвестности будущего: Надежда моя, не оставь меня!

26. Ради любви Твоей к нам, Ангелы Твои любят нас как братьев своих

27. Единый чистый, кто чист пред Тобою, если Ты Сам не очистишь избранных Своих ?

28. Трепещу при мысли, как изменчив человек и как праведен Ты, Судия земли!

29. Един Ты можешь насытить желание души моей и никто, кроме Тебя!

30. Искал я Тебя в мире, а нашел только в себе, ибо Ты Сам открыл Себя мне

31. Познал я Тебя в Троице славимого и поклоняюсь Тебе

32. Не искал я Тебя,— Ты меня взыскал: благодарю Тебя, Просветитель мой !

33. Боже неисповедимый! Просвети очи мои, да узрю Тебя лицом к лицу!

34. Когда прииду и явлюсь лицу Твоему, Боже мой !

35. Тогда насыщуся

36. Толку — отверзи мне, Господи

Блаженный Августин - Беседы души с Богом - Предисловие

Несмотря на полторы тысячи лет, отделяющие нас от времени Блаженного Августина, его жизнь представляет поучительный урок особенно для нашего времени. Августин был юноша пылкого ума и необычайно восприимчивой души; встретившись в языческой школе с людьми, которые ни во что не хотели верить, кроме желаний своего порочного сердца, он отдался всей душой чувственным удовольствиям, надеясь найти в них полное счастье на земле. Ни слезы благочестивой матери, ни добрые внушения таких высокочтимых мужей, каким был Медиоланский Святитель Амвросий, не могли остановить увлекшегося юношу на этом погибельном пути... Как не вспомнить при этом наших несчастных юношей, находящихся в подобном же бедственном устроении!

Но Бог не попустил погубить Августину, потому что за него пламенно молилась его мать. Чего не делала блаженная Моника для спасения своего заблудшего сына? К кому не обращалась она с слезною мольбою о помощи, о вразумлении его? Но паче всего прибегала она с молитвою к Богу; и упование не посрамило ее. Случай, повидимому самый обыкновенный,— Библия, раскрытая на словах Апостола: плоти угодия не творите в похоти — произвела спасительную перемену в юном Августине и он стал великим подвижником и учителем Церкви. О, если бы и нынешние матери были столь же неотступны в своих молитвах к Богу о заблуждающихся детях! Чего не может сделать молитва родителей, если само Слово Божие говорит, что их молитвы — опора для детей, а их клятва — гибельна?

Всю жизнь Августин оплакивал заблуждения своей молодости, и эта святая грусть слышится в каждом его размышлении; слышится она и в предлагаемых Беседах души с Богом, дошедших до нас под именем Августина. В них живо ощущаются то чувство горячей благодарности к Богу Спасителю, то тихая, но глубокая скорбь о том, зачем так поздно, зачем не раньше познал он Господа-Спасителя,— и все это, при вдохновенно-поэтических образах и сравнениях, проникнуто таким глубоким чувством пламенной любви к Богу, таким неудержимым стремлением души к своему Творцу и Спасителю, что не напрасно некоторые приравнивают размышления эти к богодухновенным псалмам Давидовым. В настоящем издании сочтено не излишним поставить в начале каждого размышления его главную мысль, что и составляет, таким образом, оглавление книги и вместе обозрение всего содержания предлагаемых Бесед.