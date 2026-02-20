Августин Блаженный - Христианская наука
Трактат «Христианская наука» (De Doctrina Christiana) — это одна из важнейших работ Блаженного Августина, которая заложила основы западного образования и определила принципы изучения Библии на многие столетия. В этом труде Августин формулирует правила герменевтики (искусства толкования текстов) и гомилетики (искусства проповеди), утверждая, что все человеческие знания должны служить пониманию Божественного Откровения.
Книга разделена на две основные части: «способ находить то, что должно быть понято» (изучение Писания) и «способ передавать найденное» (проповедь). Августин вводит фундаментальное различие между вещами (res) и знаками (signa), объясняя, что слова Библии — это знаки, указывающие на высшую реальность. Он призывает верующих изучать светские науки — историю, филологию, логику и даже математику, — так как они являются инструментами, помогающими снять завесу с трудных и иносказательных мест в тексте.
Завершается труд практическими советами по церковному красноречию. Августин переосмысливает античную риторику Цицерона, утверждая, что христианский оратор должен не просто услаждать слух, а учить, радовать и убеждать, чтобы истина Писания преображала жизни слушателей. Главным же критерием правильного толкования он называет «закон любви»: если трактовка не ведет к любви к Богу и ближнему, значит, она ложна.
Блаженный Августин - Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия
Санкт-Петербург, «Библиополис, 2006
ISBN 5-7435-0261-7
Блаженный Августин - Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия - Содержание От редакции
Жизнь и творения блаженного Августина, епископа Иппонского
Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия
К читателю
Вступление
Книга Первая О предметах вообще, о главной цели Св. Писания и главном правиле к уразумению его
Книга Вторая О знаках и языке вообще, о качествах, необходимых для изъяснителя Св. Писания, и о препятствиях и пособиях к изъяснению оного
Книга Третья О неоднозначности и темноте некоторых мест Св. Писания, о смысле собственном и иносказательном, о средствах к разумению того и другого и о Тихониевых правилах изъяснения Св. Писания
Книга Четвертая, содержащая в себе наставления церковному оратору
О том, как оглашать людей необразованных
Как надобно изъяснять Священное Писание оглашаемым?
Главная причина пришествия Христова
Как наставлять тех, кои не с истинным расположением приходят к оглашению?
Приступ огласительной речи Как надобно поступать, когда приходят к оглашению люди образованные?
Как надобно говорить с Грамматиками и Риторами?
Образец огласительной речи
ПРОПОВЕДИ
Беседа 1-я О том, что Христос в Писании изображается неодинаково. Против ариан
Беседа 2-я О жертве вечерней - Изъяснение Евангелия от Иоанна, (пролог)
Беседа 3-я О Сусанне и Иосифе, с увещанием о целомудрии
Беседа 4-я О любви к Богу и о любви к миру
Беседа 5-я О презрении к миру
Беседа 6-я О нашем хождении верою в настоящей жизни
Беседа 7-я О страхе Божием (1)
Беседа 8-я О страхе Божием (2)
Беседа 9-я О любви и о слепце прозревшем
Беседа 10-я Олюбви
Беседа 11-я О пользе покаяния (1)
Беседа 12-я О пользе покаяния (2)
Беседа 13-я К новопросвещенным, в 8-й день после крещения
Беседа 14-я К воздерживающимся от брачной жизни (ad continentes)
Беседа 15-я О жизни и нравах своих клириков
Беседа 16-я О жизни и нравах своих клириков
Беседа 17-я Похвала миру (De laude pacis)
Беседа 18-я О мире и любви
Беседа 19-я О единении между братиями и любви между ближними (Сир. 25, 2). О вражде и мире с донатистами - (De lite et concordia cum donatistis)
Беседа 20-я Об одном донатисте, обратившемся к Церкви. Произнесена за бдением в память Максимиана (ad vigilias Maximiam)
Беседа 21-я О воскресении мертвых
Беседа 22-я О воскресении мертвых
Беседа 23-я О песни в книге «Исход» (гл. XV, 1-21)
Comments (1 comment)