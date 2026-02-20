Августин Блаженный - Христианская наука

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Трактат «Христианская наука» (De Doctrina Christiana) — это одна из важнейших работ Блаженного Августина, которая заложила основы западного образования и определила принципы изучения Библии на многие столетия. В этом труде Августин формулирует правила герменевтики (искусства толкования текстов) и гомилетики (искусства проповеди), утверждая, что все человеческие знания должны служить пониманию Божественного Откровения.

Книга разделена на две основные части: «способ находить то, что должно быть понято» (изучение Писания) и «способ передавать найденное» (проповедь). Августин вводит фундаментальное различие между вещами (res) и знаками (signa), объясняя, что слова Библии — это знаки, указывающие на высшую реальность. Он призывает верующих изучать светские науки — историю, филологию, логику и даже математику, — так как они являются инструментами, помогающими снять завесу с трудных и иносказательных мест в тексте.

Завершается труд практическими советами по церковному красноречию. Августин переосмысливает античную риторику Цицерона, утверждая, что христианский оратор должен не просто услаждать слух, а учить, радовать и убеждать, чтобы истина Писания преображала жизни слушателей. Главным же критерием правильного толкования он называет «закон любви»: если трактовка не ведет к любви к Богу и ближнему, значит, она ложна.

Блаженный Августин - Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия

Санкт-Петербург, «Библиополис, 2006

ISBN 5-7435-0261-7

Блаженный Августин - Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия - Содержание От редакции

Жизнь и творения блаженного Августина, епископа Иппонского

Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия

  • К читателю

  • Вступление

  • Книга Первая О предметах вообще, о главной цели Св. Писания и главном правиле к уразумению его

  • Книга Вторая О знаках и языке вообще, о качествах, необходимых для изъяснителя Св. Писания, и о препятствиях и пособиях к изъяснению оного

  • Книга Третья О неоднозначности и темноте некоторых мест Св. Писания, о смысле собственном и иносказательном, о средствах к разумению того и другого и о Тихониевых правилах изъяснения Св. Писания

  • Книга Четвертая, содержащая в себе наставления церковному оратору

О том, как оглашать людей необразованных

  • Как надобно изъяснять Священное Писание оглашаемым?

  • Главная причина пришествия Христова

  • Как наставлять тех, кои не с истинным расположением приходят к оглашению?

  • Приступ огласительной речи Как надобно поступать, когда приходят к оглашению люди образованные?

  • Как надобно говорить с Грамматиками и Риторами?

  • Образец огласительной речи

ПРОПОВЕДИ

  • Беседа 1-я О том, что Христос в Писании изображается неодинаково. Против ариан

  • Беседа 2-я О жертве вечерней - Изъяснение Евангелия от Иоанна, (пролог)

  • Беседа 3-я О Сусанне и Иосифе, с увещанием о целомудрии

  • Беседа 4-я О любви к Богу и о любви к миру

  • Беседа 5-я О презрении к миру

  • Беседа 6-я О нашем хождении верою в настоящей жизни

  • Беседа 7-я О страхе Божием (1)

  • Беседа 8-я О страхе Божием (2)

  • Беседа 9-я О любви и о слепце прозревшем

  • Беседа 10-я Олюбви

  • Беседа 11-я О пользе покаяния (1)

  • Беседа 12-я О пользе покаяния (2)

  • Беседа 13-я К новопросвещенным, в 8-й день после крещения

  • Беседа 14-я К воздерживающимся от брачной жизни (ad continentes)

  • Беседа 15-я О жизни и нравах своих клириков

  • Беседа 16-я О жизни и нравах своих клириков

  • Беседа 17-я Похвала миру (De laude pacis)

  • Беседа 18-я О мире и любви

  • Беседа 19-я О единении между братиями и любви между ближними (Сир. 25, 2). О вражде и мире с донатистами - (De lite et concordia cum donatistis)

  • Беседа 20-я Об одном донатисте, обратившемся к Церкви. Произнесена за бдением в память Максимиана (ad vigilias Maximiam)

  • Беседа 21-я О воскресении мертвых

  • Беседа 22-я О воскресении мертвых

  • Беседа 23-я О песни в книге «Исход» (гл. XV, 1-21)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

