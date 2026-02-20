Августин Блаженный - Христианская наука

Трактат «Христианская наука» (De Doctrina Christiana) — это одна из важнейших работ Блаженного Августина, которая заложила основы западного образования и определила принципы изучения Библии на многие столетия. В этом труде Августин формулирует правила герменевтики (искусства толкования текстов) и гомилетики (искусства проповеди), утверждая, что все человеческие знания должны служить пониманию Божественного Откровения.

Книга разделена на две основные части: «способ находить то, что должно быть понято» (изучение Писания) и «способ передавать найденное» (проповедь). Августин вводит фундаментальное различие между вещами (res) и знаками (signa), объясняя, что слова Библии — это знаки, указывающие на высшую реальность. Он призывает верующих изучать светские науки — историю, филологию, логику и даже математику, — так как они являются инструментами, помогающими снять завесу с трудных и иносказательных мест в тексте.

Завершается труд практическими советами по церковному красноречию. Августин переосмысливает античную риторику Цицерона, утверждая, что христианский оратор должен не просто услаждать слух, а учить, радовать и убеждать, чтобы истина Писания преображала жизни слушателей. Главным же критерием правильного толкования он называет «закон любви»: если трактовка не ведет к любви к Богу и ближнему, значит, она ложна.

Санкт-Петербург, «Библиополис, 2006

ISBN 5-7435-0261-7

Блаженный Августин - Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия - Содержание От редакции

Жизнь и творения блаженного Августина, епископа Иппонского

Христианская наука или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия

К читателю

Вступление

Книга Первая О предметах вообще, о главной цели Св. Писания и главном правиле к уразумению его

Книга Вторая О знаках и языке вообще, о качествах, необходимых для изъяснителя Св. Писания, и о препятствиях и пособиях к изъяснению оного

Книга Третья О неоднозначности и темноте некоторых мест Св. Писания, о смысле собственном и иносказательном, о средствах к разумению того и другого и о Тихониевых правилах изъяснения Св. Писания

Книга Четвертая, содержащая в себе наставления церковному оратору

О том, как оглашать людей необразованных

Как надобно изъяснять Священное Писание оглашаемым?

Главная причина пришествия Христова

Как наставлять тех, кои не с истинным расположением приходят к оглашению?

Приступ огласительной речи Как надобно поступать, когда приходят к оглашению люди образованные?

Как надобно говорить с Грамматиками и Риторами?

Образец огласительной речи

ПРОПОВЕДИ