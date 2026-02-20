Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Августин Блаженный - Об истинной религии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Трактат «Об истинной религии» (De vera religione), написанный около 390 года, является одним из важнейших ранних произведений Августина. Это своего рода духовный манифест, созданный вскоре после его крещения, в котором он окончательно порывает с манихейством и формулирует христианское мировоззрение как единственно верный путь к познанию истины и обретению счастья.

Основная идея труда заключается в том, что истинная религия и истинная философия неразрывны. Августин утверждает, что путь к Богу лежит через познание самого себя: человек должен обратить взор от внешнего, материального мира внутрь своей души, где сияет «неизменный свет» истины. Он подробно анализирует природу греха как неправильно направленной любви — когда человек предпочитает творение Творцу, — и показывает, что исцеление души возможно только через веру в воплощенного Христа, Который восстанавливает связь между человеком и Богом.

В этом трактате закладываются основы знаменитой гносеологии Августина: «Не выходи вовне, вернись в самого себя: во внутреннем человеке обитает истина». Автор доказывает, что всё доброе и прекрасное в мире является отражением Божественного совершенства, а зло не имеет собственной сущности, являясь лишь отсутствием или порчей добра. Книга служит философским фундаментом для понимания того, как христианство преображает античное наследие, предлагая цельный взгляд на бытие, историю и предназначение человека.

Августин Блаженный - Об истинной религии - Теологические трактаты

Минск: Харвест, 2011. —1280 с.

ISBN 978-985-18-0060-1

Августин Блаженный - Об истинной религии - Теологические трактаты - Содержание

Введение

Об истинной религии

  • ПРОТИВ АКАДЕМИКОВ

  • О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

  • О ПОРЯДКЕ

  • О КОЛИЧЕСТВЕ ДУШИ

  • ОБ УЧИТЕЛЕ

  • МОНОЛОГИ

  • О БЕССМЕРТИИ ДУШИ

  • ОБ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

  • ИСПОВЕДЬ

Теологические трактаты

  • ЭНХИРИДИОН ЛАВРЕНТИЮ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ

  • О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ

  • О КНИГЕ БЫТИЯ

Приложение

  • ГЛАВЫ ИЗ ТРАКТАТА «О КНИГЕ БЫТИЯ» (ранняя редакция)

  • МИРОСОЗЕРЦАНИЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА

Views 65
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books