Трактат «Об истинной религии» (De vera religione), написанный около 390 года, является одним из важнейших ранних произведений Августина. Это своего рода духовный манифест, созданный вскоре после его крещения, в котором он окончательно порывает с манихейством и формулирует христианское мировоззрение как единственно верный путь к познанию истины и обретению счастья.

Основная идея труда заключается в том, что истинная религия и истинная философия неразрывны. Августин утверждает, что путь к Богу лежит через познание самого себя: человек должен обратить взор от внешнего, материального мира внутрь своей души, где сияет «неизменный свет» истины. Он подробно анализирует природу греха как неправильно направленной любви — когда человек предпочитает творение Творцу, — и показывает, что исцеление души возможно только через веру в воплощенного Христа, Который восстанавливает связь между человеком и Богом.

В этом трактате закладываются основы знаменитой гносеологии Августина: «Не выходи вовне, вернись в самого себя: во внутреннем человеке обитает истина». Автор доказывает, что всё доброе и прекрасное в мире является отражением Божественного совершенства, а зло не имеет собственной сущности, являясь лишь отсутствием или порчей добра. Книга служит философским фундаментом для понимания того, как христианство преображает античное наследие, предлагая цельный взгляд на бытие, историю и предназначение человека.

Августин Блаженный - Об истинной религии - Теологические трактаты

Минск: Харвест, 2011. —1280 с.

ISBN 978-985-18-0060-1

Августин Блаженный - Об истинной религии - Теологические трактаты - Содержание

Введение

Об истинной религии

ПРОТИВ АКАДЕМИКОВ

О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

О ПОРЯДКЕ

О КОЛИЧЕСТВЕ ДУШИ

ОБ УЧИТЕЛЕ

МОНОЛОГИ

О БЕССМЕРТИИ ДУШИ

ОБ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

ИСПОВЕДЬ

Теологические трактаты

ЭНХИРИДИОН ЛАВРЕНТИЮ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ

О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ

О КНИГЕ БЫТИЯ

Приложение