Во второй том творений блаженного Августина вошли 1-6 книги экзегетического сочинения «Буквальное толкование на Бытие», «Жизнь Августина» Поссидия Каламского. Августин Гиппонский - Творения : на латинском и русском языках -Tом II - Буквальное толкование на Бытие блж. Августин Гиппонский / [сост.: Н. А. Кулькова, Н. Г. Головнина; вступ, ст. А. Фитцджеральда, Н. А. Кульковой, И. С. Харитонова]. Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. - 544 с. ISBN 978-5-7429-1415-0 ISBN 978-5-7429-1600-0 (т II) Августин Гиппонский - Творения : на латинском и русском языках -Tом II - Буквальное толкование на Бытие - Содержание Список сокращений авторов и произведений

А. Фитцджеральд. Блж. Августин и экзегеза Священного Писания. Пер. с англ. Н. А. Кульковой

Н. А. Кулькова. Первое житие блж. Августина

Possidius Calamensis. Vita Augustini

Поссидий Каламский. Жизнь Августина. Пер. М. В. Грацианского, П. В. Кузенкова DE GENESI AD LITTERAM // БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НА БЫТИЕ Н. А. Кулькова. Экзегеза блж. Августина на первые главы книги Бытия. Часть I

И. С. Харитонов. История издания текста «De Genesi ad litteram» и его переводы

Библиография по теме DE GENESI AD LITTERAM LIBRI DVODECIM Liber primus

Liber secundus

Liber tertius

Liber quartus

Liber quintus

Liber sextus БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НА БЫТИЕ Книга первая. Пер. Н. А. Кульковой

Книга вторая. Пер. И. С. Харитонова

Книга третья. Пер. И. С. Харитонова

Книга четвертая. Пер. И. А. Кульковой

Книга пятая. Пер. И. А. Кульковой

Книга шестая. Пер. Н. А. Кульковой Хронологическая таблица (350-430 гг.) Поссидий Каламский. Жизнь Августина Индекс имен и географических названий

Индекс отсылок к Священному Писанию Блж. Августин Гиппонский. Буквальное толкование на Бытие Индекс имен и географических названий

Индекс отсылок к Священному Писанию

Читатель держит в руках первый том собрания сочинений блаженного Августина Гиппонского, впервые в отечественной традиции издающихся не только в русском переводе, но и на языке оригинала. Обширность наследия отца Западной Церкви не позволяет с уверенностью назвать сроки завершения работы над проектом, способным растянуться на многие годы. Однако есть надежда, что начатый труд окажется востребованным и послужит развитию не только богословия и филологии, но и российского гуманитарного знания в целом. Читатель держит в руках первый том собрания сочинений блаженного Августина Гиппонского, впервые в отечественной традиции издающихся не только в русском переводе, но и на языке оригинала. Обширность наследия отца Западной Церкви не позволяет с уверенностью назвать сроки завершения работы над проектом, способным растянуться на многие годы. Однако есть надежда, что начатый труд окажется востребованным и послужит развитию не только богословия и филологии, но и российского гуманитарного знания в целом.



Протоиерей Павел Хондзинский

Имя блаженного Аврелия Августина, епископа Гиппонского, широко известно во всем христианском мире. Его влияние на развитие европейской интеллектуальной культуры трудно переоценить. Для современных богословов, историков и филологов его сочинения столь же значимы, как и для исследователей его наследия в прошлом. Его идеи формировали пространство богословского диалога между восточными и западными христианами, повлияли на многих русских богословов и философов. Еще в XIX в. тексты блаженного Августина были доступны русским читателям в оригинале благодаря тому, что в России латинский язык входил в программы как богословского, так и классического образования. Сегодня и ученые исследователи, и все, кто изучает христианское богословие, нуждаются в русских переводах наследия блаженного Августина, предусматривающих возможность сопоставления их с текстом оригинала.



Задуманное на богословском факультете ПСТГУ издание сочинений блаженного Августина с параллельными латинским и русским текстами, несомненно, будет полезным и богословам, и профессионалам-гуманитариям, ведь история христианства и европейской культуры имеют основополагающее значение в противостоянии катаклизмам, угрожающим человечеству в XXI столетии.



Протоиерей Владимир Воробьёв

Августин Гиппонский - Творения - на латинском и русском языках - Том I - О согласии евангелистов

[сост. Н. Г. Головнина; вступ. ст. П. В. Хондзинского].

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. — 704 c.

ISBN 978-5-7429-1415-0

ISBN 978-5-7429-1416-7 (т. I)

Августин Гиппонский - Творения - на латинском и русском языках - Том I - Содержание

Предисловие к собранию творений блаженного Августина Гиппонского - Прот. Владимир Воробьёв

От редакции - Прот. Павел Хондзинский

Сокращения

Библиография

Прот. Павел Хондзинский. AVGVSTINVS ROSSICVS (Очерки русской августинианы XVIII — середина ХХ в.)

DE CONSENSV EVANGELISTARVM / О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ

Н. Г. Головнина. «О согласии евангелистов» блж. Августина: между библеистикой и апологетикой

Liber primus

Quaestiones siue capitula librorum secundi, tertii, quarti

Liber secundus

Liber tertius

Liber quartus

Книга первая

Вопросы или главы книг второй, третьей и четвертой

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Индекс имен и географических названий

Индекс отсылок к Священному Писанию

Индекс отсылок к античным и христианским авторам