Августин Гиппонский - Творения - 2 тома
Во второй том творений блаженного Августина вошли 1-6 книги экзегетического сочинения «Буквальное толкование на Бытие», «Жизнь Августина» Поссидия Каламского.
Августин Гиппонский - Творения : на латинском и русском языках -Tом II - Буквальное толкование на Бытие
блж. Августин Гиппонский / [сост.: Н. А. Кулькова, Н. Г. Головнина; вступ, ст. А. Фитцджеральда, Н. А. Кульковой, И. С. Харитонова].
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. - 544 с.
ISBN 978-5-7429-1415-0
ISBN 978-5-7429-1600-0 (т II)
Августин Гиппонский - Творения : на латинском и русском языках -Tом II - Буквальное толкование на Бытие - Содержание
- Список сокращений авторов и произведений
- А. Фитцджеральд. Блж. Августин и экзегеза Священного Писания. Пер. с англ. Н. А. Кульковой
- Н. А. Кулькова. Первое житие блж. Августина
- Possidius Calamensis. Vita Augustini
- Поссидий Каламский. Жизнь Августина. Пер. М. В. Грацианского, П. В. Кузенкова
DE GENESI AD LITTERAM // БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НА БЫТИЕ
- Н. А. Кулькова. Экзегеза блж. Августина на первые главы книги Бытия. Часть I
- И. С. Харитонов. История издания текста «De Genesi ad litteram» и его переводы
- Библиография по теме
DE GENESI AD LITTERAM LIBRI DVODECIM
- Liber primus
- Liber secundus
- Liber tertius
- Liber quartus
- Liber quintus
- Liber sextus
БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НА БЫТИЕ
- Книга первая. Пер. Н. А. Кульковой
- Книга вторая. Пер. И. С. Харитонова
- Книга третья. Пер. И. С. Харитонова
- Книга четвертая. Пер. И. А. Кульковой
- Книга пятая. Пер. И. А. Кульковой
- Книга шестая. Пер. Н. А. Кульковой
Хронологическая таблица (350-430 гг.)
Поссидий Каламский. Жизнь Августина
- Индекс имен и географических названий
- Индекс отсылок к Священному Писанию
Блж. Августин Гиппонский. Буквальное толкование на Бытие
- Индекс имен и географических названий
- Индекс отсылок к Священному Писанию
Читатель держит в руках первый том собрания сочинений блаженного Августина Гиппонского, впервые в отечественной традиции издающихся не только в русском переводе, но и на языке оригинала. Обширность наследия отца Западной Церкви не позволяет с уверенностью назвать сроки завершения работы над проектом, способным растянуться на многие годы. Однако есть надежда, что начатый труд окажется востребованным и послужит развитию не только богословия и филологии, но и российского гуманитарного знания в целом.
Протоиерей Павел Хондзинский
Имя блаженного Аврелия Августина, епископа Гиппонского, широко известно во всем христианском мире. Его влияние на развитие европейской интеллектуальной культуры трудно переоценить. Для современных богословов, историков и филологов его сочинения столь же значимы, как и для исследователей его наследия в прошлом. Его идеи формировали пространство богословского диалога между восточными и западными христианами, повлияли на многих русских богословов и философов. Еще в XIX в. тексты блаженного Августина были доступны русским читателям в оригинале благодаря тому, что в России латинский язык входил в программы как богословского, так и классического образования. Сегодня и ученые исследователи, и все, кто изучает христианское богословие, нуждаются в русских переводах наследия блаженного Августина, предусматривающих возможность сопоставления их с текстом оригинала.
Задуманное на богословском факультете ПСТГУ издание сочинений блаженного Августина с параллельными латинским и русским текстами, несомненно, будет полезным и богословам, и профессионалам-гуманитариям, ведь история христианства и европейской культуры имеют основополагающее значение в противостоянии катаклизмам, угрожающим человечеству в XXI столетии.
Протоиерей Владимир Воробьёв
Августин Гиппонский - Творения - на латинском и русском языках - Том I - О согласии евангелистов
[сост. Н. Г. Головнина; вступ. ст. П. В. Хондзинского].
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. — 704 c.
ISBN 978-5-7429-1415-0
ISBN 978-5-7429-1416-7 (т. I)
ISBN 978-5-7429-1415-0
ISBN 978-5-7429-1416-7 (т. I)
Августин Гиппонский - Творения - на латинском и русском языках - Том I - Содержание
Предисловие к собранию творений блаженного Августина Гиппонского - Прот. Владимир Воробьёв
От редакции - Прот. Павел Хондзинский
Сокращения
Библиография
Прот. Павел Хондзинский. AVGVSTINVS ROSSICVS (Очерки русской августинианы XVIII — середина ХХ в.)
DE CONSENSV EVANGELISTARVM / О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ
Н. Г. Головнина. «О согласии евангелистов» блж. Августина: между библеистикой и апологетикой
От редакции - Прот. Павел Хондзинский
Сокращения
Библиография
Прот. Павел Хондзинский. AVGVSTINVS ROSSICVS (Очерки русской августинианы XVIII — середина ХХ в.)
DE CONSENSV EVANGELISTARVM / О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ
Н. Г. Головнина. «О согласии евангелистов» блж. Августина: между библеистикой и апологетикой
- Liber primus
- Quaestiones siue capitula librorum secundi, tertii, quarti
- Liber secundus
- Liber tertius
- Liber quartus
- Книга первая
- Вопросы или главы книг второй, третьей и четвертой
- Книга вторая
- Книга третья
- Книга четвертая
Индекс имен и географических названий
Индекс отсылок к Священному Писанию
Индекс отсылок к античным и христианским авторам
Индекс отсылок к Священному Писанию
Индекс отсылок к античным и христианским авторам
2022-04-23
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