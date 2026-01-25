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Авґустин Юзеф - Таїнство сповіді

Авґустин Юзеф - Таїнство сповіді
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга відомого єзуїта та духовного наставника Юзефа Авґустина «Таїнство сповіді» — це вичерпний путівник одним із найважливіших і водночас найскладніших аспектів християнського життя. Автор наголошує, що в добу цивілізаційного розвитку, коли моральні орієнтири часто стають розмитими, таїнство примирення залишається єдиним шляхом до справжнього внутрішнього миру та відновлення союзу з Богом. Сповідь тут розглядається не як формальний юридичний звіт про провини, а як особиста, життєдайна зустріч грішника з Милосердним Отцем.

Видання охоплює психологічні та духовні труднощі, які заважають нам приступити до сповідальниці: від страху і сорому до нерозуміння суті гріха. Авґустин детально аналізує складові покаяння: щирий іспит сумління, який ранить, але зцілює; жаль за гріхи, що відрізняє шлях Петра від шляху Юди; та тверде рішення виправитися. Окрему увагу приділено делікатним питанням подружнього життя, вихованню дітей до сповіді та роботі з «скрупулянтами» — людьми, чиє сумління обтяжене надмірною тривогою.

Ця книжка є цінною як для каяників, так і для священників. Для вірних вона пропонує глибокий метод іспиту сумління, заснований на любові, а для сповідників — практичні поради щодо терплячості, делікатності та вміння «бути вухом Господа». «Таїнство сповіді» вчить нас, що гріх сіє спустошення, але Боже прощення — це чудо, яке здатне надати життю нового сенсу та наповнити його радістю воскресіння.

Юзеф Авґустин, ТІ — Таїнство сповіді

Пер. с. Ю. Андрусів. — Львів : Свічадо, 2017. — 192 с.
ISBN 978-966-938-042-5

Авґустин - Таїнство сповіді — Зміст

  • Богослов'я прощення:

    • Гріх як бунт і відвернення від любові Творця.

    • Боже милосердя — чудо, прирівняне до створення світу.

    • Правовий та особовий підходи до таїнства: що важливіше?

  • Практика покаяння:

    • Жаль за гріхи: критерії щирості, досвід свободи та надії.

    • Мистецтво іспиту сумління: як дивитися правді в очі без страху.

    • Пропозиція іспиту сумління: вдячність, заповідь любові, аналіз гордовитості.

  • Священник як знак:

    • Роль сповідника: бути «вухом Господа», а не приватним суддею.

    • Делікатність у питаннях шостої заповіді та подружнього життя.

    • Терплячість у довгих чергах та вирішення конфліктів у сповідальниці.

  • Спеціальні питання:

    • Сповідь, психологія і психотерапія: де межа?

    • Як сповідати людей зі скрупулами (надмірними сумнівами).

    • Братерське напоумлення як форма любові до ближнього.

Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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