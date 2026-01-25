Авґустин Юзеф - Таїнство сповіді

Книга відомого єзуїта та духовного наставника Юзефа Авґустина «Таїнство сповіді» — це вичерпний путівник одним із найважливіших і водночас найскладніших аспектів християнського життя. Автор наголошує, що в добу цивілізаційного розвитку, коли моральні орієнтири часто стають розмитими, таїнство примирення залишається єдиним шляхом до справжнього внутрішнього миру та відновлення союзу з Богом. Сповідь тут розглядається не як формальний юридичний звіт про провини, а як особиста, життєдайна зустріч грішника з Милосердним Отцем.

Видання охоплює психологічні та духовні труднощі, які заважають нам приступити до сповідальниці: від страху і сорому до нерозуміння суті гріха. Авґустин детально аналізує складові покаяння: щирий іспит сумління, який ранить, але зцілює; жаль за гріхи, що відрізняє шлях Петра від шляху Юди; та тверде рішення виправитися. Окрему увагу приділено делікатним питанням подружнього життя, вихованню дітей до сповіді та роботі з «скрупулянтами» — людьми, чиє сумління обтяжене надмірною тривогою.

Ця книжка є цінною як для каяників, так і для священників. Для вірних вона пропонує глибокий метод іспиту сумління, заснований на любові, а для сповідників — практичні поради щодо терплячості, делікатності та вміння «бути вухом Господа». «Таїнство сповіді» вчить нас, що гріх сіє спустошення, але Боже прощення — це чудо, яке здатне надати життю нового сенсу та наповнити його радістю воскресіння.

Юзеф Авґустин, ТІ — Таїнство сповіді

Пер. с. Ю. Андрусів. — Львів : Свічадо, 2017. — 192 с.

ISBN 978-966-938-042-5

Авґустин - Таїнство сповіді — Зміст