Авраменко - Дух Святой и духи обольстители

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Г. Н. Авраменко «Дух Святой и духи обольстители» посвящена критическому разбору духовных явлений в современной христианской среде и вопросу различения духов. Автор исходит из того, что в последнее время верующие сталкиваются с беспрецедентным наплывом ложных мистических практик, которые маскируются под действие Святого Духа. Основная задача труда — дать читателю библейские критерии, позволяющие отличить подлинное Божье присутствие от психологических манипуляций или бесовских внушений, которые автор называет «духами обольстителями».

В работе детально анализируются крайности пятидесятнического и харизматического движений, такие как «святой смех», падения в духе, неконтролируемые экстатические состояния и ложные пророчества. Авраменко подчеркивает, что Дух Святой всегда действует в согласии со Словом Божьим и никогда не подавляет разум или волю человека до состояния невменяемости. Автор призывает к «испытанию духов», напоминая, что плодом истинного Духа является самообладание, мир и святость, в то время как духи обольстители ведут к хаосу, гордости и зависимости от эмоциональных переживаний.

Книга служит серьезным предостережением для тех, кто ищет в христианстве прежде всего чудес и сверхъестественных знамений. Авраменко утверждает, что увлечение внешними проявлениями без глубокого знания Писания делает человека беззащитным перед духовным обманом. Труд направлен на возвращение Церкви к «трезвению» и христоцентричности, где мерилом истины является не личный опыт или чувства, а неизменное Слово Божье.

Г.Н. Авраменко - Дух Святой и духи обольстители

Альманах “Богомыслие”, № 4, 1995. – 46 с.

Г.Н. Авраменко - Дух Святой и духи обольстители – Содержание

  • ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

  • ВЕЛИКАЯ ДУХОВНАЯ ОПАСНОСТЬ

  • ПРИЗНАКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ

  • ДУХ СВЯТОЙ И ОБЛИК ЛЖЕЦА

  • СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА САТАНЫ

  • ПРИРОДА ДУХОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ И РАСПОЗНАНИЕ ДУХОВ

  • ПРИЧИНЫ ЗАБЛУЖДЕНИЙ И ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Added 17.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

