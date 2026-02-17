Книга Г. Н. Авраменко «Где же истина», изданная в 2000 году Майкопской Библейской школой, представляет собой апологетический труд, направленный на утверждение исключительности христианского благовестия в мире множества религиозных и философских концепций. Автор задается фундаментальным вопросом о природе истины и способах её познания, проводя читателя через лабиринт человеческих заблуждений к твердому основанию Священного Писания. Книга написана в форме прямого диалога с ищущей душой и призвана помочь человеку сориентироваться в хаосе современных идейных течений.

В работе последовательно анализируются различные мировоззренческие системы — от атеизма и восточного мистицизма до многочисленных сектантских учений, выдающих себя за путь к Богу. Авраменко подчеркивает, что истина не является абстрактной формулой или результатом человеческого консенсуса, но воплощена в личности Иисуса Христа. Автор детально разбирает библейские доказательства достоверности Евангелия, акцентируя внимание на преображающей силе веры, которая служит объективным свидетельством истинности христианства в жизни каждого отдельного человека.

Особое внимание уделяется практической стороне вопроса: как отличить истинное духовное возрождение от психологического самовнушения и как сохранить верность Божьей истине в условиях морального релятивизма. Несмотря на небольшой объем, книга предлагает ясные и твердые ответы на острые вопросы современности, призывая читателя не к пассивному согласию, а к глубокому личному исследованию Библии. Труд Авраменко служит надежным пособием для тех, кто ищет твердую почву под ногами в вопросах веры и вечности.

Майкоп: Майкопская Библейская школа, 2000. – 87 с.

Вступление

Раздел первый. ВОПРОСЫ к ТЕМ, кто доказывает, что Иисус Христос является Отцом Небесным, а Дух Святой – Иисусом Христом. (и наши ответы на задаваемые вопросы).

§ 1. Кто и когда называл или называет Себя Самого словом «Ты»? - § 2. Кто и в каких случаях может назвать Себя Самого словом «Он»? - § 3. Кто называет себя словом «Мы», одна личность или две и более? - § 4. Кто может родить себя самого? - § 5. Слово Божие говорит, что Иисус Христос не Сам от Себя исшел, а от Отца. Ин 7,28., 8,42. - § 6. Можно ли молиться самому себе, причем с сильным воплем и слезами? Можно ли ходатайствовать перед самим собою и самому отвечать себе на все свои просьбы? Евр 5,7., Мф 26,36-46. - § 7. Какая личность на небе или на земле имеет две воли? - § 8. Как же может одна и та же личность покориться самой себе? - § 9. На кого Бог возложил грехи наши? - § 10. Как мог Отец Небесный оставить Себя Самого? Мф 27,46 - § 11. Плачет ли Бог? Лук 19,41-44., Ин 11,35., Ев 5,7. - § 12. Как могла Лоза стать Виноградарем, а Виноградарь Лозою? - § 13. Был ли на Небесном Престоле Сидящий в те 33,5 года, когда Христос жил на земле? От 4,1-5., Ис 6,1-8. - § 14. Мог ли Иисус Христос воскресить Самого Себя? - § 15. Может ли Бог покланяться Самому Себе? - § 16. Как может Отец Небесный быть первосвященником и служить Самому Себе, входя во святилище со своею кровью? - § 17. Кто является Главой Бога? 1Кор 11,3. - § 18. Зачем менять принцип «Все во всем Христос» на принцип «Все во всем Бог»? - § 19. Каким образом Дух Святой стал Агнцем Божиим? - § 20. Может ли самоличный Бог прославить Себя Самого? - § 21. Бог есть Дух, а является ли воплотившийся, умерший и воскресший Христос бесплотным духом? - § 22. О триединстве Бога. - § 22.1. О взаимоотношениях Отца и Сына. 1 Ин 2,13-14. - § 23. Дух Святой есть Личность или Сила Божья (энергия)? - § 24. Кто говорил с неба громовым голосом, когда Христос жил на земле? - § 25. Проблема спасения человеческого рода. - § 25.1. Дилемма Бога. - § 25.2. Зачатие и воплощение Сына Божия. - § 25.3. Учение Евангелия о Теле Господа Иисуса Христа. - § 25.4. сила крови, сила смерти и сила воскресения Христа. - § 26. Подвиг Бога. - § 27. Победа Бога. - § 28. Предстоятельство представительство Христа и Духа Святого. - § 29. Вездесущность и Его Личность.

Раздел второй.

§ 1. Генеральная линия христианина. - § 2. Антиподы, парадоксы, световидная тьма. - § 3. Как относиться к инакомыслящим и лжеучителям, гонителям Церкви, действующим под видом гонимых.

Заключение.

Вопросы к духовным экспертам.