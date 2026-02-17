Авраменко - Христианские изречения

Авраменко - Христианские изречения
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Сборник Г. Н. Авраменко «Христианские изречения» представляет собой квинтэссенцию многолетнего духовного опыта и пастырского служения автора. В отличие от его поэтических трудов, эта книга построена в форме афоризмов, кратких наставлений и емких истин, которые удобно использовать для ежедневного размышления. Автор ставит задачу переложить глубокие библейские принципы в краткие и запоминающиеся фразы, способные стать духовными ориентирами в повседневной жизни.

Изречения в книге охватывают практически все стороны христианского бытия: от внутренней борьбы с грехом и важности молитвы до вопросов церковной дисциплины и отношений в семье. Авраменко мастерски владеет словом, создавая парадоксальные и глубокие суждения, которые заставляют читателя остановиться и заглянуть в собственное сердце. Его афоризмы часто носят характер духовных рецептов, помогающих христианину сохранять трезвость ума и чистоту совести в сложном современном мире.

Книга структурирована по тематическим разделам, что делает её удобным справочником для проповедников, учителей воскресных школ и всех, кто ищет краткое, но сильное слово для назидания. Многие изречения автора стали крылатыми фразами в евангельской среде, так как они точно и бескомпромиссно выражают суть евангельского учения. Этот труд — не просто набор красивых фраз, а плод глубокой молитвы и серьезного исследования Слова Божьего.

Г. Н. Авраменко – Христианские изречения

Майкоп, 2006. - 60 с.

Г. Н. Авраменко – Христианские изречения – Содержание

Предисловие

  • I. О, Христе, о Боге

  • II. О Голгофе

  • III. О молитве

  • IV. О Слове Божием

  • V. О вере и неверии

  • VI. Бог – наш помощник

  • VII. О служителях и служении

  • VIII. О поиске

  • IX. О цели и смысле жизни

  • X. О борьбе и победе

  • XI. О смирении и унижении

  • XII. О самопознании и Богопознании

  • XIII. Об отношениях к ближним

  • XIV. О жизни

  • XV. О человеке

  • XVI. О нашем «Я», о ветхом человеке

  • XVII. О простоте и мудрости

  • XVIII. О самоправедности

  • XIX. Обольщение и самообольщение

  • XX. О муже, жене, детях

  • XXI. Сердце, разум, чувства

  • XXII. Желания, похоти, страсти, грех

  • XXIII. О слове и языке

  • XXIV. О нерадивых

  • XXV. На распутье

  • XXVI. О духовном совершенстве

  • XXVII. Прочие

  • XXVIII. О диаволе

Views 70
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2026
Author brat christifid
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

