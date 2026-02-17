Сборник Г. Н. Авраменко «Христианские изречения» представляет собой квинтэссенцию многолетнего духовного опыта и пастырского служения автора. В отличие от его поэтических трудов, эта книга построена в форме афоризмов, кратких наставлений и емких истин, которые удобно использовать для ежедневного размышления. Автор ставит задачу переложить глубокие библейские принципы в краткие и запоминающиеся фразы, способные стать духовными ориентирами в повседневной жизни.
Изречения в книге охватывают практически все стороны христианского бытия: от внутренней борьбы с грехом и важности молитвы до вопросов церковной дисциплины и отношений в семье. Авраменко мастерски владеет словом, создавая парадоксальные и глубокие суждения, которые заставляют читателя остановиться и заглянуть в собственное сердце. Его афоризмы часто носят характер духовных рецептов, помогающих христианину сохранять трезвость ума и чистоту совести в сложном современном мире.
Книга структурирована по тематическим разделам, что делает её удобным справочником для проповедников, учителей воскресных школ и всех, кто ищет краткое, но сильное слово для назидания. Многие изречения автора стали крылатыми фразами в евангельской среде, так как они точно и бескомпромиссно выражают суть евангельского учения. Этот труд — не просто набор красивых фраз, а плод глубокой молитвы и серьезного исследования Слова Божьего.
Г. Н. Авраменко – Христианские изречения
Майкоп, 2006. - 60 с.
Г. Н. Авраменко – Христианские изречения – Содержание
Предисловие
I. О, Христе, о Боге
II. О Голгофе
III. О молитве
IV. О Слове Божием
V. О вере и неверии
VI. Бог – наш помощник
VII. О служителях и служении
VIII. О поиске
IX. О цели и смысле жизни
X. О борьбе и победе
XI. О смирении и унижении
XII. О самопознании и Богопознании
XIII. Об отношениях к ближним
XIV. О жизни
XV. О человеке
XVI. О нашем «Я», о ветхом человеке
XVII. О простоте и мудрости
XVIII. О самоправедности
XIX. Обольщение и самообольщение
XX. О муже, жене, детях
XXI. Сердце, разум, чувства
XXII. Желания, похоти, страсти, грех
XXIII. О слове и языке
XXIV. О нерадивых
XXV. На распутье
XXVI. О духовном совершенстве
XXVII. Прочие
XXVIII. О диаволе
