Авраменко - Истины Слова Божия в схематическом изложении – 1

Первый том труда Г. Н. Авраменко представляет собой методическое пособие, где основы христианского вероучения изложены в виде графических схем и логических чертежей. Автор исходит из принципа, что зрительное восприятие информации гораздо эффективнее слухового, поэтому использование визуальных моделей позволяет за несколько минут усвоить сложнейшие богословские темы. Книга призвана систематизировать мышление верующего, помогая сформировать четкое и непоколебимое библейское мировоззрение.
Содержание тома охватывает широчайший спектр вопросов: от устройства мироздания и структуры «сердца падшего Адама» до детального разбора Голгофского подвига Христа и процесса духовного преображения личности. В издании представлены схемы, объясняющие уровни духовного роста христианина, механизмы борьбы с искушениями и принципы функционирования Церкви. Каждая из тем подкреплена обширным перечнем ссылок на Священное Писание для самостоятельной проверки и глубокого изучения.
Г. Н. Авраменко – Истины Слова Божия в схематическом изложении – Том 1
Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Майкоп: Майкопская Библейская школа, тип. Фридман, 2004. – 260 с.
Г. Н. Авраменко – Истины Слова Божия в схематическом изложении – Том 1 - Содержание
О яркости и эффективности языка схем
Как пользоваться схемами
Дополнительные мысли
Единство неба и земли, согласно законам творения - Принцип действия законов жизни - Три реальных мира - Три вселенные, единой, непреходящей вечности - Две всепоглощающие бездны - Системы и структуры бытия - Назначение всего существующего –служить к славе Божией - Господь Иисус Христос – единый посредник между Богом и человеком - Путь Господа Иисуса Христа и путь денницы - Четыре обозримых периода жизни и состояния Иисуса Христа - Совершилось! - Характеристика сердца падшего Адама - Состояние существа погибшего грешника и спасенного человека Божия - Христос – разрушитель - Голгофский подвиг Иисуса Христа - Четыре этапа подвига Христа - Две стороны голгофского подвига Христа (духовный бумеранг) - Три взгляда на Голгофу - Начало и конец земного греха - Четыре силы зла, способы и средства победы над ними - Величественное, всемогущее «Я» - Христос наполняет собою все - Христос движет Собою все! - Как Он есть... - Царство Христа - Победа Христа над мировым злом - Порядок передачи учения Бога Отца из рода в род - Структура построения Церкви Господа Иисуса Христа - Школа Христа - Церковь и ученичество - Многоликость Божьей благодати - Разделил и соединил (Бог совершает над человеком два действия) - Положение Библии в мире книг на земле, ее влияние на жизнь человеческого рода - Классификация библеистов, основывающих свои убеждения на Библии - Два пути в будущность - Дорога в жизнь вечную - Подходы и способы призыва грешников - Четыре вида почв, принимающих семя жизни (Слово Божие) - Работа на ниве Божией - Покайтесь и обратитесь - Отношение Бога к нашим детям зависит от их отношения к своим родителям - Дети Божии являются сонаследниками Христу - «Красота» человеческой доброты - Спасение и добрые дела - Где кто получит награду за свои добрые дела - Положение человека Божия в мире сем - Четыре сферы жизни человека (мысли, чувства, слова и дела) - Чье ты дитя? Кто твой отец? - Два рода искания Бога - Мы ищем Бога, Бог ищет нас - Механизм пребывания во Христе - Четыре уровня отношения верующих к слову Божию - Пребывание в Боге - В Адаме или во Христе - Тайна взаимопребывания человека в Боге и Бога в человеке - Письмо, читаемое людьми всех рас и национальностей - Подкрестное и крестное христианство - Кто кого распинает? - Двоящийся христианин - Акт совлечения «ветхого человека» и облечение спасенного во Христа - Разные духовные уровни зрения человека - Значение усилий личности человека в решении его судьбы - Превратности христианской жизни - Естество земного, плотского и духовного человека - Три основные сферы действия греха - Четыре ступени развития духовной жизни христианина - Духовные болезни - Прощение грехов и освобождение от греха - Правильное отношение к духовным дарованиям, материальным благам и к себе лично - Блаженные и несчастные верующие - Мы – Христовы! (классификация всех людей по категориям) - Как небесный Пастырь пасет своих овец - У Христовых все Христово - Два противоположные влечения, направленные на сердце человека - Единство Церкви создается за счет единства каждого ее члена со Христом - Генеральная идея, генеральная линия и генеральная цель - Назначение служителей Христа, в деле домостроительства Божия - Дело Божьего ножа в Его винограднике - От образа к образу - Стандарты и каноны личной жизни верующих - Какие верующие погибнут - Какие верующие будут восхищены в составе Церкви Христа - Что ждет спасенных на небесах - Какие венцы нас ждут на небесах? - Элементы самости, присущие себе принадлежцу - Сколько войн происходит в существе и в жизни христианина? - Ступени достижения единства во Христе - Что нужно проявлять в хождении пред Богом - Мы спасены с гарантией или при условии? - Одно и то же действие, совершенное человеком при разных позициях его воли, расценивается Богом по-разному - Духовная ретроспектива и перспектива - Школа Луки и школа Павла - Причастники и участники - Различные пути христиан - Все новое - Вера двух и вера десяти представителей народа израильского - Прославление спасенных (Бог спасает грешников и прославляет святых) - Верная и ущербная ориентация верующих на жизнь вечную - Опасности на пути к небесам - Двойной духовной тягой, к небесам - Этапы развития веры, надежды и любви - Апогей и перигей христианства (Самый высокий и самый низкий духовный уровень) - Тело и плоть - Христианин вынужден совершать внутреннюю духовную революцию - Что нужно нести, а что нужно сбросить - Положение христианина в обществе народа Божия и его духовное состояние - Великая духовная ошибка служителей Церкви - Встреча религиозных людей или общение детей Божиих в духе - Три уровня суда над собою (Нам необходимо судить самих себя) - Богоугодное и реалистичное мнение христианина о себе - Каким образом возгорается любовь к Богу и людям, в сердце христианина - Кто, чем исполнен - Должно ли нам оставить первую любовь к Богу или нет? - Какие верующие не могут войти в Царство Небесное - Три аспекта самоиспытания - Пропорциональность прав и обязанностей христианина - Превосходство любящего над любимым - Две свободы (и две природы рабства) - Порядок расположения авторитетов и проявления инициатив во взаимоотношениях Христа со своими служителями - Образцы и подражатели - Человек, живущий не для себя, а для Бога, ведет орбитальную жизнь, двигаясь относительно центра - Пред Богом или пред людьми? (Оценки Божии и оценки человеческие нередко в корне расходятся) - Духовные показатели, подтверждающие полноценность веры христианина - Рост и умаление христианина - Классификация молитв по результату - Кем является христианин для мира сего (в смысле духовного просвещения людей) - Законное, радостное и хроническое, мучительно младенчество - Чего может недоставать вере нашей? - Опасность духовного вакуума - Три духовно-нравственные столовые, в которых питаются христиане и христианствующие верующие - Последнее бывает хуже первого - Основные направления движения, последовавших за Христом - Дерзновенная вера - Горькая зависть и сварливость - Корень всех зол есть сребролюбие - Взирание на невидимое - Змей самообольщения - Гордость поднимает человека на мнимую высоту и затем бросает его в пропасть посрамления - Ведет ли к миру пирамида первенства? - Слагаемые успеха в духовной жизни христианина - Закрытый для Христа внутренний мир христианина - Приблизьтесь к Богу - От активности к активности - Природа христианской активности - Преимуществом долины плача является двойное орошение - Поступи познания истины - Многогранность духовного прогресса - Ступени процесса воспитания новой твари во Христе - Духовное состояние и категории верующих - От девяти даров к девяти качествам плода духа - Дар – процесс – плод - От святости к святости (степени святости) - Храни себя чистым - Чистая и нечистая ревность - Свежесть - Нежность - Никогда в жизни... - Чем и зачем христианин испытывается в жизни - Делом благовестия на земле управляет высший Божественный разум - Небесный и земной минимализм и максимализм - Взаимность с Богом - Немощные и сильные во Христе - Как следует это понимать - Более и более, выше и выше, глубже и глубже, лучше и лучше... - Три категории, две участи - Проблема школы духовного воспитания - Бери вину на себя - Двойное гонение рожденного по духу - Правильная позиция детей Божиих в духовной войне - Грехи, которые совесть не выявляет - Два рода неприятия - Перипетии внутрицерковного гонения - Духовный скептицизм - Духовная эйфория - Духовная трезвость - Принцип стимулирования духовного роста и познания истины, проявляющий себя в жизни каждого христианина - Антиподы Божьих служителей - Через тесноту к свободе - Духовность, бездуховность, лжедуховность - Механизм действия греха, ведущего к смерти - Кто для кого существует, Бог для человека или человек для Бога? - Духовные уровни мышления христиан - Входящие и исходящие мысли человека - Две природы мудрости - Первая и вторая жизнь нашего мышления - Два стратегических центра человека (голова и сердце) - Мир сознания человека - Внутренний закон триединства Бога вседержителя - Предстоятельство и представительство Христа и Духа Святого - Излюбленные обители Бога - Первоосновой жизни является дух - Закончена ли была актом творения работа Бога над Адамом в плане конечного замысла Небесного Скульптора? - Степени Божьих благословений - Что Господь Духом Святым отверзает для блага нашего и для славы своей - За что славили Бога небожители до возникновения греха, зла, смерти во вселенной? - Действия Духа Святого в деле становления апостолов Иисуса Христа - Степени отделения людей для Бога и уровни их положения пред Господом - Удовлетворите Бога - Диапазон и многогранность действия любви Божией - Полнота духовного совершенства - Прогрессивна ли Божья любовь? - Спасение принадлежит нам или Богу нашему? - Бог, Его мысли и пути превосходят человеческое разумение - Беспосадочный перелет на корабле веры по маршруту Земля–Небеса - Водительство, руководство и управление Божие - Как можно проповедывать Христа - Заряд и разряд в проповеди - Что нужно для того, чтобы «увидеть» человека? - Величие и значимость человека (пред Богом) - Основные законы, действующие в духовных мирах - Кардинальный устав жизни - Закон цикличности в духовном и физическом мире - Два требования закона веры - Обратно пропорциональные законы, действующие в существе рожденного свыше христианина - Закон обновления является причиной вечной свежести жизни, стимулом ее прогресса - Высший уровень – главный тормоз духовного прогресса - Характер отношений Бога к человеку зависит от сущности личности человека - Естественный отсев в духовном мире - Закон симметрии знания и ответственности перед Богом - Основные положения закона замужества - Как мы сеем, так и будем жать - Закон возвышения и унижения спасенного - Закон воздаяния за непрощение ближнему - Зависимость проявления Божьей силы от степени человеческой немощи - Закон, грех и благодать - Четыре периода жизни человеческого рода - Духовные парадоксы - Небесная арифметика - Небесная бухгалтерия - Духовная химия - Экономика духовной жизни - Духовный кризис - Духовные процессы, протекающие в жизни возрожденного христианина, живущего по законам духа - Хорошее есть начало лучшего или худшего - Дилемма Бога - Связь человеческого языка с геенной - Разновидности огней естественного и духовного порядка - Два «но» - Отношение людей к Божьей премудрости, данной Богом Апостолу Павлу - В круговороте троекратной войны (духовный «бермудский» треугольник) - Зависимость народа Божия от служителей и служителей от рук, поддерживающих их - Положение женщины в семье и пред Богом - Рациональное распределение сил в церкви - «Со» - Позиции диавола по отношению к Церкви Христа - Центрирование христианского мировоззрения (разумения Бога) - Сатанинская троица - Сатанинская вера, надежда и любовь - Хитрое искусство обольщения - Коварные снасти и инструменты сатаны
