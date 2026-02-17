Книга Г. Н. Авраменко «О предопределении и духовной безопасности спасенных» посвящена одной из самых дискуссионных тем в христианском богословии — вопросу о том, может ли рожденный свыше человек потерять спасение. Автор проводит тщательный библейский анализ, стремясь сбалансировать учение о Божьем суверенитете и человеческой ответственности. В центре исследования стоит полемика с доктриной «безусловной безопасности», которая утверждает, что однажды полученное спасение невозможно утратить ни при каких обстоятельствах.

Авраменко аргументировано доказывает, что духовная безопасность верующего не является автоматической или пассивной. Он вводит понятие «условной безопасности», подчеркивая, что спасение сохраняется в процессе живой веры, послушания и пребывания во Христе. Автор анализирует многочисленные предостережения Нового Завета, обращенные к верующим, указывая на реальную опасность отступничества, ожесточения сердца и «отпадения от благодати» для тех, кто пренебрегает духовной бдительностью.

Особое внимание в труде уделяется правильному пониманию термина «предопределение». Для Авраменко это не фатальная предзаданность судьбы каждого отдельного человека, а Божий план о Церкви и о тех, кто добровольно откликнулся на Его призыв. Книга служит серьезным пастырским предупреждением, призывая верующих не к страху, а к «трезвению и бодрствованию», утверждая, что истинная уверенность в спасении неразрывно связана с процессом освящения и личными отношениями с Господом.

Б.в.д. – 22 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ.

I. УЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ О БОЖЬИХ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯХ. А. Предопределение судьбы человеческого рода в целом. - Б. Избрание Церкви Христа. - В. Избрание 144000 евреев-девственников. - Г. Аргумент в пользу учения Кальвина.

II. О ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СПАСЕННЫХ. А. От активности к А К Т И В Н О С Т И. - Б. Человек – БОГОИСКАТЕЛЬ. - В. Значение воли человека в решении его судьбы. - Г. Может ли диавол погубить спасенного? - Д. Три этапа пути из Египта в Ханаан. - Е. Три этапа спасения по БЛАГОДАТИ ХРИСТА. Первый этап спасения. - Второй этап спасения. - Третий этап спасения.



Заключение.

Послесловие.