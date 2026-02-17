Авраменко - Правы ли Свидетели Иеговы

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Г. Н. Авраменко «Правы ли Свидетели Иеговы?» является одной из ключевых апологетических работ автора, в которой он проводит систематический критический разбор доктрин организации Сторожевой Башни. Основная цель книги — защитить традиционное библейское учение от интерпретаций, которые автор считает искажением Слова Божьего.

В этом труде Авраменко применяет свой характерный аналитический подход, сопоставляя утверждения «Свидетелей Иеговы» с греческими и еврейскими оригиналами библейских текстов. Основной удар критики направлен на отрицание божественности Иисуса Христа и Личности Святого Духа. Автор подробно разбирает пророчества организации, которые не сбылись, и указывает на изменения в их внутреннем учении на протяжении десятилетий, аргументируя это тем, что истина Божья неизменна.

Особое внимание уделяется вопросу спасения и роли «верного и благоразумного раба». Авраменко доказывает, что путь к Богу открыт для каждого верующего через личные отношения со Христом, а не через посредничество земной организации. Книга написана как учебное пособие для христиан, желающих грамотно и обоснованно вести беседу с представителями этого движения, опираясь исключительно на контекст и логику Писания.

Г. Н. Авраменко – Правы ли Свидетели Иеговы?

Майкоп, 2006. – 74 с.

Г. Н. Авраменко – Правы ли Свидетели Иеговы? - Содержание

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Учение о душе

  • А) – Библейские доказательства существования

  • бессмертной души человека

  • Б) – Кажущиеся противоречия и пути их преодоления

ГЛАВА ВТОРАЯ. Существует ли ад?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Иисус Христос и Архангел Михаил это две разные личности или одна и та же личность?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Иисус Христос – Бог!

  • Как распяли Иисуса Христа

  • Каким образом воскрес Иисус Христос?

  • Сколько будет воскресений мертвых?

  • Будет ли суд над народами?

ГЛАВА ПЯТАЯ. Дух Святой – Личность или святая, действующая сила?

ГЛАВА ШЕСТАЯ. О триединстве Бога

  • Внутренний закон триединства Бога Вседержителя

  • Схема взаимоотношений ипостасей триединого Бога

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В чем заключается главная опасность для человеческого рода?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Церковь Христа и девственников – евреев

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Второе пришествие Христа и битва Армагеддон

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Анализ природы движения «свидетели» Иеговы

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Исповедь бывших «свидетелей» Иеговы

  • Никитина Тамара Васильевна

  • Петросян Симон Агабекович

  • Геворгян Урузанна Виленовна

  • Василенко Лидия Николаевна

  • Клименчиже Вера Яковлевна

  • Дукиева Мария Дмитриевна

  • Леонидова Вера Викторовна

  • Омельяненко Валентина Федоровна

  • Богословский Петр Витальевич

  • Голиков Виктор Александрович

  • Голикова Елена Михайловна

  • Лазарев Николай Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Added 17.02.2026
