Книга Г. Н. Авраменко «Правы ли Свидетели Иеговы?» является одной из ключевых апологетических работ автора, в которой он проводит систематический критический разбор доктрин организации Сторожевой Башни. Основная цель книги — защитить традиционное библейское учение от интерпретаций, которые автор считает искажением Слова Божьего.

В этом труде Авраменко применяет свой характерный аналитический подход, сопоставляя утверждения «Свидетелей Иеговы» с греческими и еврейскими оригиналами библейских текстов. Основной удар критики направлен на отрицание божественности Иисуса Христа и Личности Святого Духа. Автор подробно разбирает пророчества организации, которые не сбылись, и указывает на изменения в их внутреннем учении на протяжении десятилетий, аргументируя это тем, что истина Божья неизменна.

Особое внимание уделяется вопросу спасения и роли «верного и благоразумного раба». Авраменко доказывает, что путь к Богу открыт для каждого верующего через личные отношения со Христом, а не через посредничество земной организации. Книга написана как учебное пособие для христиан, желающих грамотно и обоснованно вести беседу с представителями этого движения, опираясь исключительно на контекст и логику Писания.

Г. Н. Авраменко – Правы ли Свидетели Иеговы?

Майкоп, 2006. – 74 с.

Г. Н. Авраменко – Правы ли Свидетели Иеговы? - Содержание

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Учение о душе

А) – Библейские доказательства существования

бессмертной души человека

Б) – Кажущиеся противоречия и пути их преодоления

ГЛАВА ВТОРАЯ. Существует ли ад?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Иисус Христос и Архангел Михаил это две разные личности или одна и та же личность?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Иисус Христос – Бог!

Как распяли Иисуса Христа

Каким образом воскрес Иисус Христос?

Сколько будет воскресений мертвых?

Будет ли суд над народами?

ГЛАВА ПЯТАЯ. Дух Святой – Личность или святая, действующая сила?

ГЛАВА ШЕСТАЯ. О триединстве Бога

Внутренний закон триединства Бога Вседержителя

Схема взаимоотношений ипостасей триединого Бога

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В чем заключается главная опасность для человеческого рода?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Церковь Христа и девственников – евреев

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Второе пришествие Христа и битва Армагеддон

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Анализ природы движения «свидетели» Иеговы

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Исповедь бывших «свидетелей» Иеговы

Никитина Тамара Васильевна

Петросян Симон Агабекович

Геворгян Урузанна Виленовна

Василенко Лидия Николаевна

Клименчиже Вера Яковлевна

Дукиева Мария Дмитриевна

Леонидова Вера Викторовна

Омельяненко Валентина Федоровна

Богословский Петр Витальевич

Голиков Виктор Александрович

Голикова Елена Михайловна

Лазарев Николай Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ