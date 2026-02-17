Авраменко - Слово Божие в схематическом изображении
Книга Г. Н. Авраменко «Слово Божие в схематическом изображении» представляет собой уникальное методическое пособие, предназначенное для глубокого и систематического изучения Библии. Основная концепция труда заключается в визуализации сложных богословских истин и исторических событий через наглядные схемы, графики и таблицы. Автор убежден, что структурирование библейского материала помогает верующему не только лучше запоминать факты, но и видеть целостную картину Божьего плана спасения, прослеживая взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами.
В пособии детально разбираются такие темы, как устройство скинии, хронология пророчеств, структура церковного устройства и этапы духовного роста христианина. Каждая схема сопровождается краткими, емкими комментариями и ссылками на Священное Писание, что делает книгу незаменимым инструментом для проповедников, учителей воскресных школ и всех, кто стремится к упорядоченному познанию истины. Авраменко мастерски переводит абстрактные духовные понятия на язык визуальных образов, помогая читателю избежать хаотичности в изучении Слова Божьего и обрести твердый фундамент веры через логически выстроенную систему библейских знаний.
Г.Н. Авраменко – Слово Божие в схематическом изображении
Майкоп, б.г. – 161 с.
Г.Н. Авраменко – Слово Божие в схематическом изображении – Содержание
БЕЗГРЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ГРЕШНЫЙ, НОВЫЙ. - ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХРИСТОС. - ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. - НЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ СО ХРИСТОМ. - ПРООБРАЗ ОТНОШЕНИЙ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ. - ДУХ СВЯТОЙ И ДУХ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ. - ОБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ О ХРИСТЕ. - БОРЬБА ДУХА С ПЛОТЬЮ. - ТРИ ВОЗМОЖНЫХ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ. - ОБЛИК ПЛОТСКОГО СЛУЖИТЕЛЯ. - КАТЕГОРИИ ВЕРУЮЩИХ. - СЪЕШЬ КНИЖКУ. - НЕ БОЙСЯ МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ. - ДВЕ ВСЕПОГЛАЩАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. - ВЗГЛЯНИ В ГЛУБИНУУ РВА. - НАШЕ УБЕЖИЩЕ - БОГ. - ИИСУС ХРИСТОС - ПОСРЕДНИК. - НЕСОВЕРШЕНСТВО СОВОКУПНОСТИ СОВЕРШЕНСТВА. - БОРЬБА ПРОТЕКАЕТ В СЕРДЦЕ И РАЗУМЕ ХРИСТИАНИНА. - ТАКИМ ОБРАЗОМ УЧИТ НАС ХРИСТОС. - ПРЕБУДЬТЕ ВО ХРИСТЕ, ПРЕБУДЬТЕ В СЫНЕ И ОТЦЕ - ВРАГИ ХРИСТА И ВРАГИ КРЕСТА ХРИСТОВА. - ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ И ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ. - НА КАКОМ УРОВНЕ ТЫ ЖИВЕШЬ И В КАКОМ СОСТОЯНИИ - ЖИЗНЬ ХРИСТОВА ОТКРЫЛАСЬ ВО МНЕ. - КОГО, ЧТО НАМ НУЖНО РАСПЯТЬ? - А Я НЕ ЖЕЛАЮ ХВАЛИТЬСЯ РАЗВЕ ТОЛЬКО, КРЕСТОМ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. - СИЛА СМЕРТИ ХРИСТА. - СТЕПЕНИ УГЛУБЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ХРИСТИАН СО ХРИСТОМ. - БУДЬ НЕЖНЫМ, МЯГКИМ ТВЕРДЫМ. - ДУХОВНЫЕ НЕДОРОСЛИ, ЗАСТОЙНЫЕ ХРИСТИАНЕ. - НИКТО НЕ ЗНАЕТ СЫНА КРОМЕ ОТЦА. - ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ, ПОМИЛОВАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ. - СЫНЫ ДНЯ И СЫНЫ НОЧИ. - ХВАЛИТЕСЬ КРЕСТОМ ХРИСТОВЫМ. - СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ - СУДИ, ХРАНИ, СПАСАЙ СЕБЯ. - КАКИЕ ВЕРУЮЩИЕ ЖИВУТ ДУХОМ. - ОБРАЗ МЫСЛЕЙ ПРАВЕДНИКОВ. - ЧЕЛОВЕК ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК - ОТ СОЗДАНИЯ АДАМА, К СОЗДАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. - НЕ ИМЕЕТ ЖИЗНИ В НЕМ ПРЕБЫВАЮЩЕЙ. - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИДЕЙНО-СМЫСЛОВОЕ ИХ ВИДЕНИЕ. - СТЕПЕНЬ БОГОПОЗНАНИЯ РАВНА СТЕПЕНИ САМОПОЗНАНИЯ. - ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ САМИХ СЕБЯ? - ПОСПЕШИМ К СОВЕРШЕНСТВУ - ВЗИРАЙТЕ НА ЛИЦО ОТЦА НЕБЕСНОГО. - СТЕПЕНИ ПОЗНАНИЯ ХРИСТА. - ВСЕ ВО ВСЕМ ХРИСТОС. - ДОСТИГШИЕ И НЕ ДОСТИГШИЕ - ДОСТОЙНЫЕ И НЕДОСТОЙНЫЕ - КТО НЕ СОБИРАЕТ, ТОТ РАСТОЧАЕТ. - ЧТО, КОГО, КУДА ВЛЕЧЕТ. - БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПРАЗДНОСТЬ, ПАССИВНОСТЬ - АКТИВНЫ - ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ? - ОТ ПОДОБИЯ К ПОДОБИЮ. - ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА ЖИЗНИ К СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ. - ЧТО ТАКОЕ ЖИВУЩИЙ ВО МНЕ ГРЕХ? - КТО БУДЕТ СПАСЕН? - ОТНИМАЕТ ЛИ БОГ ТО, ЧТО ДАЕТ НАМ? - ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО. - ПРЕБУДЬТЕ ВО ХРИСТЕ - ВЫШЛИ, ШЛИ, ПРИШЛИ, НЕ ПРИШЛИ. - ЛОЖНОЕ И ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ О ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ. - К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ГРЕШНИКОВ ТЫ ОТНОСИШЬ СЕБЯ. - ТРИ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. - СОСТОЯНИЯ, ЭТАПЫ ПУТИ ИЗБРАННОГО ИДУЩЕГО В НЕБЕСА - ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ. - ФОРМИРОВАНИЕ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА. - ЕДИНЫЙ КУРС БОГОПОЗНАНИЯ. - ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДУЩИЕ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ В ОБРАЗ ХРИСТА. - ТРИ ЭТАПА ПУТИ В НЕБЕСА. - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ХРИСТИАНИНА. - ИСКУПЛЕН ВЕСЬ МИР. - ПРИИДИТЕ, ВЗОЙДИТЕ, ПРИИДИТЕ. - ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ПОБЕДА, СИЛА, ВЛАСТЬ. - ЦЕЛЬ, ПУТЬ, СРЕДСТВО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ. - НЕ ПРЕБУДЕШЬ ВО ХРИСТЕ, БУДЕШЬ ОТСЕЧЕН. - ДВЕ ПРИЧИНЫ ДУХОВНОЙ СМЕРТИ И ПОГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА. - СОВЕРШИЛОСЬ. - ДВА ПОДХОДА В ОТНОШЕНИЯХ ВЕРУЮЩИХ КО ХРИСТУ. - ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГРЕХОВНОСТИ. - ТРИЕДИНЫЙ БОГ И Я, СОВЕРШЕНЫ ВОЕДИНО. - ПРОЦЕССЫ ВЕДУЩИЕ К СОРАСПЯТИЮ. - ЕСЛИ Я ПРЕБЫВАЮ В НЕМ, ОН ПРЕБЫВАЕТ ВО МНЕ. - ЧЕГО МОЖЕТ НЕДОСТАВАТЬ ВЕРЕ НАШЕЙ? - ОТ АКТИВНОСТИ К АКТИВНОСТИ. УРОВНИ И ПРИРОДА БЛАГОВЕСТИЯ. - ЛЮБИМЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛЮБЯЩИМ - КОГО ТЫ РАСПИНАЕШЬ, АДАМА ИЛИ ХРИСТА? - ИЗ ЖЕРТВЫ ХРИСТА ПРОИСТЕКАЮТ ТРИ СИЛЫ. - РАСПЯЛ, СОРАСПЯЛИСЬ, ВОСКРЕСИЛ, СОВОСКРЕСЛИ, УМЕР, ПОБЕДИЛ. - КОМУ ТЫ ОТДАЛ СЕБЯ? - БУДЬ ДРУГОМ СЕБЕ И ВРАГОМ ВРАГУ, КОТОРЫЙ В ТЕБЕ. - ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ВОЛЯ БОГА В ОТНОШЕНИИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ. - ЧЕТЫРЕ ВЫРАЖЕНИЯ ИСТИНЫ. - НУЖНО ЛИ СДЕЛАННЫМ СОВЕРШЕННЫМИ, ДОСТИГАТЬ СОВЕРШЕНСТВА? - ОТ ЗАКОНА К ЗАКОНУ. - СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. - ЗАПОВЕДИ, ОБЯЗАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. - СМЕРТЬ ДУХА, ВОЗРОЖДЕНИЕ, СОУМИРАНИЕ, СОВОСКРЕСЕНИЕ. - НЕ СПАСТИ СТАРОГО, А СОЗДАТЬ НОВОГО - СОДЕЙСТВУЙ СВОЕМУ СПАСЕНИЮ. - КАКИМИ МЫ БЫЛИ, КАКИЕ ЕСТЬ, КАКИМИ БУДЕМ. - ДВЕ СТОРОНЫ КРЕСТА ХРИСТОВА - ХРИСТОВЫ СОРАСПЯЛИСЬ И РАСПЯЛИ. - ЖИЗНЬ ВОЗРОЖДЕННОГО ДУХА. - ДОСТИГАЮТ СОРАСПЯТИЯ ХРИСТУ ТОЛЬКО УЧЕНИКИ ЕГО. - ГДЕ ЛЕЖИТ ГРАНИЦА МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ. - МЫ СЛУЖИМ БОГУ ДУХОМ. - БОГ ПЛАМЕННО ЛЮБИТ ТЕБЯ. ПРЕБУДЬ В ЕГО ЛЮБВИ - ГДЕ И КАКИМ ТЫ ЯВИШЬСЯ? - ИМЕЕШЬ ЛИ ТЫ В БОГЕ МИР, ТИШИНУ И ПОКОЙ? - МЕТОДЫ РАБОТЫ, ПОДХОДЫ И ПЕДАГОГИКА АП. ПАВЛА - СВЯТАЯ, ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА - БОГУ НУЖНА НАША ЧИСТОТА. - ПОКОРИТЕСЬ БОГУ. - ПРИБЛИЗЬТЕСЬ К БОГУ И ПРИБЛИЗИТСЯ К ВАМ - БОГ БУДЕТ СУДИТЬ ТАЙНЫЕ ДЕЛА ЧЕЛОВЕКОВ. - ТЫ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА ИЛИ ДИАВОЛА? - ЧТО БЛИЖЕ СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕКА ИСТИНА ИЛИ ЛОЖЬ? - СПАСЕНИЕ И ЖИЗНЬ ТОЛЬКО В САМОМ БОГЕ. - ТОЛЬКО ЛИШЬ ДЕТИ ИЛИ НАСЛЕДНИКИ? - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БОГАТСТВОМ ДУХОВНЫХ ГЛУБИН. - ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ И ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ - КАКОВЫ ДЕТИ БОЖИИ В ОЧАХ НЕБЕСНОГО ОТЦА. - КТО НИЖЕ, ТОТ ВЫШЕ - БОГ ОТКРЫВАЕТ ХРИСТА ТРОЕКРАТНО - НАБЛЮДАЙТЕ ЗА СОБОЮ - ТРИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ ЛЮБВИ К БОГУ И К ЛЮДЯМ. - ТАКИМ ОСМЫСЛЕНИЕМ ЛУЧШЕ ПОСТИЧЬ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ КО МНЕ
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