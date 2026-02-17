Авраменко - Верно ли учение Кальвина - 2

Второй том исследования Г. Н. Авраменко «Верно ли учение Кальвина?» продолжает детальный критический разбор реформатского богословия, переходя от общих положений к углубленному анализу конкретных догматов. Если первый том закладывает исторический фундамент, то во второй книге автор сосредотачивается на экзегетике — тщательном разборе библейских текстов, которыми сторонники кальвинизма обосновывают свои взгляды на предопределение и природу спасения.

В центре внимания автора находятся первые пункты системы «TULIP», в частности: «Полная греховность» (Total Depravity) и «Безусловное избрание» (Unconditional Election). Авраменко аргументирует, что, хотя грехопадение глубоко повредило человеческую природу, оно не лишило человека способности (при содействии призывающей благодати) откликнуться на Божий призыв. Автор последовательно оспаривает идею о том, что Бог еще до создания мира произвольно разделил человечество на тех, кто будет спасен, и тех, кто будет осужден, подчеркивая, что Божье избрание неразрывно связано с Его предвидением веры человека.

Особое внимание во втором томе уделяется разбору терминологии. Авраменко указывает на то, что кальвинистская экзегеза часто навязывает тексту философские категории, которые чужды простоте евангельского повествования. Он анализирует контекст ключевых глав (таких как 9-я глава Послания к Римлянам), доказывая, что они говорят скорее об исторической роли народов в Божьем плане, а не о вечной участи отдельных душ. Книга призывает читателя к честному исследованию Писания, утверждая, что Бог искренне желает спасения каждому человеку, и жертва Христа потенциально достаточна для всех.

Майкоп, 2009. - 219 с.

Г. Н. Авраменко – Верно ли учение Кальвина? – Том 2 – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

1. Размышления о христианских деноминациях - 2. История возникновения Божьего «избрал», как такового - 3. Что важнее: знание или познание? - 4. Лишился ли человек совести в момент грехопадения? - 5. Нужно ли при двойном предопределении проявлять дерзновение в вере? - 6. Должны ли мы совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением? - 7. Значат ли что-нибудь молитвы человека пред Богом? - 8. Когда грешник получает прощение грехов: во время покаяния или при крещении? - 9. Чем отличается грех Адама от греха денницы, херувима осенявшего? - 10. К чему или к кому мы привиты? - 11. Ему должно расти, а мне умоляться - 12. Закон достижения - 13. В чем заключается необходимость и смысл испытания избранных Божиих? - 14. А зачем нам нужны всевозможные искушения? - 15. Чем юридически обосновывается ответственность человека пред Богом? - 16. Три этапа спасения

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

1. Размышление о сущности Кальвинизма - 2. Где, когда, каким образом возникло в христианстве понятие и учение о двойном предопределении? - 3. Где гарантия того, что ты попал в категорию предопределенных к бессмертию? - 4. Учение о двойном предопределении исключает суд Божий - 5. Что представляет собой подлинный кальвинизм? - 6. Что представляет собой учение о крещении, согласно Евангелия? - 7. Как может Бог на основе младенческого крещения создать нового человека по образу Иисуса Христа? - 8. Предопределенный к смерти лишен всех прав, а избранный освобожден от всяких обязанностей - 9. Правда ли что между суверенитетом и всевластием Бога с одной стороны и ответственностью человека пред Богом с другой, существует антиномия? - 10. Богопознание или философия - 11. Метод насаждения ереси путем искоренения заблуждения - 12. Почему Кальвин не предоставил своим последователям учение о домостроительстве тайн Божией благодати? - 13. Могут ли стать реальностью предопределения Бога без проявления подвига веры предопределенных к бессмертию? - 14. Если бы ничего не зависело от человека, то не было бы Божьего «ЕСЛИ» - 15. Куда пойдет в вечности кальвинист, закопавший свои талант в землю?

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

1. Как Жан Кальвин обратился ко Христу? - 2. Относительного кого живет Христос и жил Кальвин? - 3. Подвизался ли Кальвин в одном духе с Петром и Павлом? - 4. Почему Кальвин нервничает, гневается, грубит, острословит, оскорбляет? - 5. Об опасности влияния условностей - 6. Чем отличается благовествование Христово от иного благовестия? - 7. Агрессивность кальвинизма - 8. В чем заключается опасность кальвинизма? - 9. Кальвинизм или Евангелизм? - 10. Почему кальвинистам хочется переучивать, переделывать нас? - 11. Какую конечную цель ставят пред собою идеологи кальвинизма в личном плане - 12. Ложный отвлекающий фронт, отвлекающий нас от необходимости брани - 13. Что несет кальвинизм Российскому евангельско-баптистскому братству? - 14. Схематическое изображение видения дела Божия Жаном Кальвином - 15. Берегитесь кальвинистской закваски

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

1. К Богоцентризму через Христоцентризм - 2. Каким образом мы избраны и предопределены Богом быть носителями образа Иисуса Христа? - 3. Какова фактическая позиция Бога по отношению к человечеству? - 4. Бог не только любит, но и ненавидит - 5. Диапазон действия крови Иисуса Христа - 6. Сила, власть и величие жертвы Господа Иисуса Христа - 7. Слово Божие о победе Христа - 8. О прощении грехов и освобождении от греха - 9. Объективность и субъективность Бога - 10. Снова об ответственности человека пред Богом - 11. Божия любовь выше, владеет его суверенитетом и всевластием - 12. Личность на личность - 13.Приготовление ко встрече со Христом - 14. Заключение духовной экспертизы

Заключение