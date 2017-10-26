О том, что такое стих, между прежними учеными велось немало споров, и были они небесплодны: решение найдено и передано в писаниях потомкам, ибо оно подкреплено не только установившейся издревле традицией, но и истинным разумом. И ученые установили разницу между ритмом и метром так: каждый метр есть ритм, но не каждый ритм есть метр. Ведь любое правильное соединение стоп исчислено (numerosa est); и потому метр никак не может не быть числом, то есть ритмом. Но поскольку одно дело, когда стопы, хотя и правильные, катятся без определенной границы, и другое, когда стопы, также правильные, удержаны в определенных границах, то должно различать два рода терминов (vocabulis)1, чтобы первый [ритм] звался собственно ритмом, а второй также и метром.

Далее, коль скоро среди тех ритмов, что оканчиваются в определенном месте, — то есть метров — в одних отсутствует принцип (ratio) деления метра, в других же он тщательно соблюдается, то следует установить другое разграничение терминов. А именно, тот род ритмов, где этот принцип отсутствует, называть собственно метром, а другой, где он присутствует, стихом. Происхождение этого названия нам, возможно, явит сам разум, когда мы углубимся [в наше рассуждение]. И не подумай, что стих предосудительно называть метром; но одно дело — использовать [общее] название благодаря некоей родственности [понятий], а другое — называть предмет его собственным именем.

Аврелий Августин - Шесть книг о музыке

пер. с лат., коммент. и исслед. E. М. Двоскиной

М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2017. 360 стр., ил.

ISBN 978-5-89598-332-4 (в пер.)

Аврелий Августин - Шесть книг о музыке - Оглавление

От переводчика

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН. О МУЗЫКЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ

КНИГА ШЕСТАЯ

СИНОПСИС

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ

КНИГА ШЕСТАЯ

E. М. Двоскина Трактат «О музыке» Аврелия Августина

Августин и его трактат

Рецепция трактата в средневековой и ренессансной науке. Рукописная традиция и проблемы цитирования

Августин и грамматики. Теоретический контекст августиновского учения о ритме

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Марк Фабий Квинтилиан. Воспитание оратора (фрагмент)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Два фрагмента из латинских грамматиков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Нотное выражение основных 28 стоп

Принятые сокращения

Список цитированной литературы

Предметный указатель

Аврелий Августин - Шесть книг о музыке - От переводчика

Полного критического издания трактата до сих пор не существует. Исключением стала Шестая книга, критическое издание которой выпустил Мартин Якобссон, снабдив его параллельным английским переводом: Augustinus Aurelius. De musica Liber VI: Critical Edition / transi, and introd. by M. Jacobsson. Поэтому настоящий перевод опирается на издание, которое по сей день остается наиболее популярным: Sancti Aurelii Augustini episcopi Hipponensis de musica libri sex H Migne, PL XXXII, coi. 1081-1094. Paris, 1841. Учтено французское издание, содержащее некоторые исправления текста Патрологии: Saint Augustin. La musique — de musica libri sex / introd., trad, et notes de G. Finaert et F.-J. Thonnard. [Paris], 1947, а также названное критическое издание Якобссона.

Перевод сверен с французским переводом, опубликованном в указанном выше издании Финэра и Тоннара; с немецким переводом: Augustinus Aurelius. Musik. De musica libri sex / tibertr. von C.-J. Perl. Paderborn, 1962, содержащим некоторые неоговоренные купюры; с новым немецким переводом Первой и Шестой книг: Augustinus Aurelius. De musica. Bucher I und VI. Vom dsthetischen Urteil zur metaphysischen Erkenntnis / eingeleitet, Uberseizt und mit An- merkungenversehen von F. Henschel. Hamburg, 2002.

На русский язык фрагменты трактата переводил В. П. Зубов (см.: Августин Аврелий. Шесть книг о музыке // Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966). Совсем недавно А. А. Тащиан опубликовал свой перевод Первой и Шестой книг, поместив его в качестве приложения к монографии: Тащиан А. А. Эстетика ритма Аврелия Августина: от античной науки к новому искусству. Краснодар, 2012. Мои займствования и, напротив, расхождения с трактовками обоих ученых оговариваются каждый раз в примечаниях.

Деление книг на главы Августину не принадлежит, но имеет достаточно древнее происхождение: на такую рубрикацию ссылается уже Царлино (Le istitutioni harmoniche, 3.48). Рубрикация эта воспроизведена почти во всех изданиях; предлагаемый перевод сохраняет традицию.

Само собой разумеется, что Августин нотных примеров не писал. Средством ритмической нотации для него являются латинские слова и стихотворные строки: в классической латинской традиции слоги делятся не на ударные и безударные, а краткие и долгие. С примера такой нотации начинается трактат (слово modus, состоящее из двух кратких слогов). Таким образом, любой латинский текст можно представить себе ритмической структурой, состоящей из двух различных длительностей. Для простоты чтения этой структуры мы передаем краткий слог восьмой нотой, а долгий — четвертью, следуя в этом первому немецкому переводчику трактата К. Перлю, продолжавшему, в свою очередь, традицию немецких филологов XIX века.