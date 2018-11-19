Аврелий Пруденций Клемент - Сочинения

Пруденций - Сочинения
Аврелий Пруденций Клемент (348 - после 405) - крупнейший христианский поэт латинской Античности. Сделав карьеру как римский администратор высокого уровня, Пруденций занялся поэзией уже на склоне лет, стяжав славу «Христианского Горация» и родоначальника аллегорической поэмы.
Книга впервые знакомит русского читателя с двумя крупными произведениями Пруденция - поэмой «Психомахия», в вергилиевском духе изображающей сражение олицетворенных добродетелей и пороков, и циклом гимнов «Перистефанон», воспевающим христианских мучеников.
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Сидоний Аполлинарий, автор, отнюдь не заслуживающий презрения по части чтения и наблюдения над древними писателями, когда говорит о поэте Пруденций, ничуть не устрашается сочетать с ним Горация.
Особую хвалу заслужил он, по суждениям людей ученых, за сочинение, где описывает честность и стойкость тех, кои пожертвовали собой ради христианской веры: подобающим образом прославляются божественный Лаврентий, Винценций, Роман, Ипполит, Кассиан и иные многие.
Похваляют также его стихи о Рождестве Господнем, и о деяниях и чудесах Христовых, об очищении души, о столкновении пороков и доблестей.
Пьетро Кринито, О латинских поэтах
Пруденций - Сочинения
Пер. с лат. Романа Шмаракова
М.: Водолей, 2012. - 264 с. - (Пространство перевода).
ISBN 978-5-91763-105-9
Пруденций - Сочинения - Содержание
Р.Л. Шмараков. Разумный Пруденций
Вступление
Психомахия
Перистефанон
I. Гимн в почесть святых мучеников Эметерия и Хелидония Калагурританских
II. Гимн в почесть страстей блаженнейшего мученика Даврентия
III. Гимн в почесть страстям блаженнейшей мученицы Евлалии
IV. Гимн в почесть восемнадцати святым мученикам Цезаравгустанским
V. Страсти святого мученика Винценция
VI. Гимн в почесть блаженнейших мучеников Фруктуоза, епископа Тарраконской церкви, и диаконов Авгурия и Евлогия
VII. Гимн в почесть мученика Квирина, епископа Сисцийской церкви
VIII. О месте, где пострадали мученики, а ныне баптистерий Калагурры
IX. Страсти святого Кассиана из Корнелиева форума
X. Святого мученика Романа глаголы противу язычников
XI. К Валериану епископу о страстях блаженнейшего мученика Ипполита
XII. Страсти апостолов Петра и Павла
XIII. Страсти Киприана
XIV. Страсти Агнессы
Диттохеон
Эпилог
Комментарии
Именной указатель
Литература
Список сокращений
Пруденций - Сочинения - VIII. О МЕСТЕ, ГДЕ ПОСТРАДАЛИ МУЧЕНИКИ, А НЫНЕ БАПТИСТЕРИЙ КАЛАГУРРЫ
Избрано место сие Христом, чтоб испытанны души
Он возвел к небесам кровью, очистил водой.
Пурпурное страдальчество здесь во имя Господне
В смерти прияли честной двое казненных мужей.
Здесь струится еще в ключе прозрачном прощенье
И старинну вину новой смывает струей.
Кто вожделеет взойти в небес непреложное царство,
С жаждой да идет сюда - се уготованный путь.
Прежде увенчанные восходили свидетели в вышню
Храмину, днесь к высотам души омыты грядут.
Дух, обыкший сюда нисходить в парении вечном,
Пальму как подавал, так отпущенье дарит.
Росы впивает земля от ключа иль от крови святые,
Присно для своего Бога волнами кипя.
Места сего Господин, чей бок сугубою раной
Преизлиявшуюсь кровь купно со влагой струил.
Каждый, отсель уходя, ради язв Христовых способен
Быть взнесен лезвеём или водой в небеса.
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