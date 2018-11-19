Аврелий Пруденций Клемент - Сочинения

Аврелий Пруденций Клемент (348 - после 405) - крупнейший христианский поэт латинской Античности. Сделав карьеру как римский администратор высокого уровня, Пруденций занялся поэзией уже на склоне лет, стяжав славу «Христианского Горация» и родоначальника аллегорической поэмы.

Книга впервые знакомит русского читателя с двумя крупными произведениями Пруденция - поэмой «Психомахия», в вергилиевском духе изображающей сражение олицетворенных добродетелей и пороков, и циклом гимнов «Перистефанон», воспевающим христианских мучеников.

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Сидоний Аполлинарий, автор, отнюдь не заслуживающий презрения по части чтения и наблюдения над древними писателями, когда говорит о поэте Пруденций, ничуть не устрашается сочетать с ним Горация. Особую хвалу заслужил он, по суждениям людей ученых, за сочинение, где описывает честность и стойкость тех, кои пожертвовали собой ради христианской веры: подобающим образом прославляются божественный Лаврентий, Винценций, Роман, Ипполит, Кассиан и иные многие. Похваляют также его стихи о Рождестве Господнем, и о деяниях и чудесах Христовых, об очищении души, о столкновении пороков и доблестей. Пьетро Кринито, О латинских поэтах

Пруденций - Сочинения

Пер. с лат. Романа Шмаракова

М.: Водолей, 2012. - 264 с. - (Пространство перевода).