Стосунки є невід'ємною частиною життя людини. У XXI столітті вони часто перетворюються на неприродні й навіть штучні, викликаючи напруження та поділення.

Через це люди засвідчують та розкривають рівень свого внутрішнього світу, формуючи рівень суспільної комунікації. Тому сфера взаємовідно­син ніколи не була простою й однозначною. Суспільство дедалі ще залишається в пошуках прийнятних форм комунікації.

Порушуючи тему відносин між церквами, ми порушуємо питання, яке у своїй природі є складним. Церковне життя ніколи не було однозначним, а відносини між церквами з історичної або богословської точки зору оцінювати досить важко. Палітра особливостей настільки багата і різноманітна, що будь-які висновки містять значну долю суб'єктивізму.

Але все ж говорити про біблійні принципи взаємовідносин між помісними церквами сьогодні на часі. Актуальність цієї теми велика. Нам необхідне нове переосмислення давнього постулату про єдність і соборність Церкви та вираження її різності через життя помісних церков.

Составитель С.В. Санников - Автономия поместной церкви: Материалы симпозиума

Материалы первого Симпозиума «Взаимоотношения поместной церкви и Союза» 6-7 декабря 2007 г. Киевская церковь «Дом Евангелия»

Одесса, 2009 г. — 382 с.

ISBN 5 8404 02168

Составитель С.В. Санников - Автономия поместной церкви: Материалы симпозиума - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЦЕРКВАМИ Антонкж Валерій Степанович

АВТОНОМНОСТЬ ЦЕРКВИ И БАПТИСТСКИЕ ПРИНЦИПЫ Иванов Михаил Вячеславович

ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ И РАСШИРЕННЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭККЛЕСИОЛОГИИ РЕФОРМАЦИИ Уве Сварат

LOCAL CHURCHES AND WIDER CHURCH STRUCTURES FROM THE PERSPECTIVE OF REFORMATION ECCLESIOLOGY Uwe Swarat

БАПТИСТСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭККЛЕСИОЛОГИИ Гейченко Александр Геннадиевич

БИБЛЕЙСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОНОМИИ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ Гончаров Константин Вениаминович

ВОПРОС ВЛАСТИ, АВТОРИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ С БИБЛЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ Христоф Стеннше

ISSUES OF POWER, AUTHORITY AND INTERDEPENDENCE FROM A BIBLICAL PERSPECTIVE Christoph Stenschke

МОДЕЛИ ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ Невил Калам

MODELS OF THE CHURCH IN THE NEW TESTAMENT Neville Callam

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ БАПТИСТСКИЕ ЦЕРКВИ АВТОНОМНЫМИ?

Найджел Райт

ARE BAPTIST CHURCHES AUTONOMOUS? Nigel Wright

ПОНЯТТЯ „АВТОНОМНОСТІ" В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (НА ДОСВІДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, США ТА КАНАДИ) Назаркевич Ярослав Іванович

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ИСТОРИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ НА АВТОНОМИЮ Вильям Брэкни

AN HISTORICAL THEOLOGIAN LOOKS ANEW AT AUTONOMY William H. Brackney

ЗАВИСИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ОБЩИНА В ЖИЗНИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО БРАТСТВА РОССИИ В ПЕРИОД ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ (1870 - 1887) Иоанн Дик

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ И СОЮЗ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВСЕХ, ФСБ, ВСЕХБ Синичкин Алексей Валерьевич

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

СТРЕМЛЕНИЕ К АВТОНОМИИ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ К АГОНИИ: К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОМЕСТНЫМИ ОБЩИНАМИ И БОГОСЛОВСКИМИ ВУЗАМИ Дятлик Тарас Николаевич

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОЇ ЕКЛЕЗІ-ОЛОГІЇ: ЄДНІСТЬ СОЮЗУ ЧИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ГРОМАДИ Решетніков Юрій Євгенович

ПРАКТИКА АВТОНОМИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ Дебелинский Сергей Николаевич

ПОМІСНА ЦЕРКВА ТА МІСІОНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Атаманський Микола Степанович

ЦЕРКОВНЫЕ СТРУКТУРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА Черенков Михаил Николаевич

НОВЫЕ ФОРМЫ ЦЕРКОВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА Бандура Игорь Алексеевич

РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Заявление от Всемирного баптистского альянса (BWA) по баптистской идентичности и экклесиологии ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ БАПТИСТСКИЕ ЦЕРКВИ АВТОНОМНЫ?

Statement from the Baptist World Alliance Symposium on Baptist Identity and Ecclesiology ARE BAPTIST CHURCHES AUTONOMOUS?

Обобщение обсуждений дискуссионных групп участников Симпозиума «Автономны ли баптисты??»

Составитель С.В. Санников - Автономия поместной церкви: Материалы симпозиума - Вступление

6-7 декабря 2007 г. в помещении Киевской церкви ЕХБ «Дом Евангелия» состоялся Первый Симпозиум евангельских христиан-баптистов на тему: «Автономны ли баптисты? Взаимоотношения поместной церкви и союза». На Симпозиуме присутствовало 65 служителей и представителей Всеукраинского Союза Церквей ЕХБ, Братства Независимых Церквей и Миссий, Российского Союза ЕХБ, христианских миссий и учебных заведений.

Это был первый опыт подобного общения, целью которого было открытое и разностороннее обсуждение природы поместной и Вселенской Церкви во взаимосвязи с союзом церквей. Тема, как известно, весьма дискуссионная и неоднозначно воспринима­емая во всем баптистском сообществе. Свидетельством этого был аналогичный Симпозиум Всемирного баптистского альянса, который проходил 23-24 марта 2007 г. в Эльстале (Германия).

На киевском Симпозиуме были заслушаны доклады по таким вопросам, как автономность в библейской и исторической перспективе, баптистское учение о природе и структуре поместной церкви и союза церквей, автономности поместной церкви. Также были рассмотрены преимущества и недостатки автономии, связь поместной церкви с миссионерскими и другими христианскими организациями, новые формы церковного сотрудничества в эпоху постмодернизма.

В ходе работы Симпозиума состоялось два круглых стола, во время которых обсуждались отношения Церкви и церквей, вопросы взаимодействия поместной церкви с внецерковными христианскими структурами. Участники Симпозиума единодушно отметили открытость этой встречи и хорошую подготовку выступающих, а также внимание и желание понять иные точки зрения. Безусловно, Симпозиум не выработал и не мог выработать единой «общебаптистской» точки зрения по вопросу автономии и экклесиологической природы единства церквей, но доклады и их обсуждение помогли многим служителям увидеть более широкую картину этого непростого аспекта церковной жизни.

Из обсуждений, прошедших на Симпозиуме, можно сделать следующие выводы:

• Присутствовавшие служители ЕХБ согласились, что межцерковное сотрудничество является неотъемлемым признаком истинной поместной церкви. При этом, разумеется, межцерковное сотрудничество не подразумевает господства межцерковных управленческих структур над отдельными поместными церквами. Дополнительного исследования требует вопрос о природе и задачах Церкви и о форме и структуре межцерковного сотрудничества (союз, братство, объединение, ассоциация, др.).

• Участники Симпозиума поддерживают мысль о том, что для баптистов поместная церковь является целостной церковью, но не всей Церковью; однако участники встречи не выработали ясного понимания вопроса: что представляет собой поместная церковь, которая отказывается от общения с другими поместными церквами? По этому вопросу также требуется дополнительный анализ и обсуждение.

• В ходе обсуждения стало ясно, что межцерковная кооперация возникала не только как практическая потребность в координации различных служений поместных церквей (миссия, образование, социальные и др. проекты), но и как выражение духовной общности (койнонии) Народа Божьего и необходимости осуществления заповеди Христа «да будут в Нас едино, — да уверует мир» (Ин.17:21).