Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Айронсайд - Четыреста лет молчания

Айронсайд - Четыреста лет молчания
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Большинство читающих Библию людей редко знает о бурных событиях, последовавших за описанным в интересных и поучительных книгах Ездры и Неемии, а последний пророк Малахия в своих увещеваниях ясно указывает на духовный упадок возрожденного остатка. Однако в Новом Завете, начиная от Евангелия от Матфея, перед нами предстает совершенно иная картина.

Ветхий Завет оканчивается описанием иудейского народа, живущего на своей земле, под властью персов, а в Новом Завете мы видим тот же народ, умножившийся на своей земле и живущий уже под властью римлян. Часть страны находилась под управлением идумеянина, ставленника царя. В общем, ситуация изменилась к худшему и во многих других отношениях.

Генри Аллан Айронсайд - Четыреста лет молчания - От Малахаи до Матфея

Ровно: «Живое слово», 2008 г. - 104 с.

ISBN 978-966-8466-50-2

Генри Аллан Айронсайд - Четыреста лет молчания - От Малахаи до Матфея - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Священническая власть у иудеев

    • От времен «Дария Персидского» (Неем. 12:22) до падения Персидской империи (примерно 425 — 335 годы до н. э.)

    • Под властью Македонской (или Греческой) империи (с 230 года до н. э. до конца преемственного священства)

  • Глава 2. Дни Маккавеев

  • Глава 3. Конец династии Хасмонеев

  • Глава 4. Власть идумеянина.

  • Глава 5. Иудейская литература

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books