Айронсайд - Комментарии на книги малых пророков

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

По этой причине я взялся за написание толкований на книгу пророка Осии и следующих за ней пророчеств, стремясь показать их практическое применение в жизни верного остатка, и не оставляя без внимания их значения в особый период взаимоотношений Бога с людьми. Именно это, по моему глубокому убеждению, нам крайне необходимо сегодня. И если Богу будет угодно употребить эти комментарии для утешения и обличения Его народа, тогда их цель можно считать достигнутой.

Г.А. Айронсайд

Айронсайд Генри - Комментарии на книги малых пророков

Пер. с англ. С. Николенко

Ровно: «Живое слово», 2008. 312 с.

ISBN 978-966-8466-38-0

Айронсайд Генри - Комментарии на книги малых пророков - Содержание

Предисловие

  • Комментарии на пророчество Осии

    • Глава 1. Кровь Изрееля

    • Глава 2. Долина Ахор

    • Глава 3. Настоящее и будущее Израиля

    • Глава 4. Привязанные к идолам

    • Глава 5. «Я скроюсь»

    • Глава 6. «Что сделаю тебе?»

    • Глава 7. Неповороченный хлеб

    • Глава 8. Негодный сосуд

    • Глава 9. Дни посещения

    • Глава 10. Ветвистый виноград

    • Глава 11. Узы любви

    • Глава 12. Неверные весы

    • Глава 13. Во Мне помощь твоя

    • Глава 14. Возрождение и благословение

  • Комментарии на пророчество Иоиля

    • Введение

    • Глава 1. Бедствие саранчи

    • Глава 2. Обетование излияния Духа

    • Глава 3. Долина суда

  • Комментарии на пророчество Амоса

    • Введение

    • Глава 1. Обвинение народов

    • Глава 2. Наказание избранного народа

    • Глава 3. «Но вы не обратились»

    • Глава 4. Плач об Израиле

    • Глава 5. Беспечные на Сионе!

    • Глава 6. Научение через образы

    • Глава 7. Голод Слова

    • Глава 8. Не потеряется ни одно зерно

  • Комментарии на пророчество Авдия

    • Приговор Едому

  • Комментарии на пророчество Ионы

    • Введение

    • Глава 1. Нежеланная весть

    • Глава 2. Из глубины

    • Глава 3. Смерть и воскресение

    • Глава 4. Покаяние Ниневии

  • Комментарии на пророчество Михея

    • Глава 1. Призыв слушать

    • Глава 2. «Разве умалился Дух Господень?»

    • Глава 3. Отступники князья и священники

    • Глава 4. Прежнее владычество

    • Глава 5. Пораженный Судья

    • Глава 6. Суд Господа

    • Глава 7. Будущее покаяние и благословение

  • Комментарии на пророчество Наума

    • Глава 1. Убежище веры

    • Глава 2. Разрушение Ниневии

    • Глава 3. Без надежды на исцеление

  • Комментарии на пророчество Аввакума

    • Введение

    • Глава 1. Замешательство пророка

    • Глава 2. На башне

    • Глава 3. Молитва Аввакума

  • Комментарии на пророчество Софонии

    • Глава 1. День Господень

    • Глава 2. Осуждение народов

    • Глава 3. Господь посреди остатка

  • Комментарии на пророчество Аггея

    • Введение

    • Глава 1. Обратите сердце на пути ваши

    • Глава 2. Будь сильным

  • Комментарии на пророчество Захарии

    • Введение

    • Глава 1. Израиль и Божий завет

    • Глава 2. Восстановление Иерусалима

    • Глава 3. Исторгнутая из огня головня

    • Глава 4. Два помазанника

    • Глава 5. Летящий свиток и ефа

    • Глава 6. Четыре колесницы и день венцов

    • Глава 7. Возвращение к реальности

    • Глава 8. Освещающий путь свет будущих благ

    • Глава 9. Грядущий Царь

    • Глава 10. Собрание

    • Глава 11. Тридцать серебренников

    • Глава 12. Истинный день искупления Иуды

    • Глава 13. Открытие источника и поражение пастыря

    • Глава 14. Истинный праздник кущей

  • Комментарии на пророчество Малахии

    • Глава 1. Падший остаток

    • Глава 2. Грех священников

    • Глава 3. Подготовка к приходу Ангела завета

    • Глава 4. Восход Солнца

Послесловие

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
