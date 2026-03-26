Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Айронсайд - Комментарий к книге Притч

Айронсайд - Комментарий к книге Притч
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Обычному читателю книга Притч с ее эпиграммами, исполненными здравого смысла, и нравоучительными афоризмами может показаться заключительной частью Писания, требующей какой-либо попытки истолкования. Но именно из-за того, что ее главы изобилуют лаконичными трюизмами, самая суть часто теряется теми, кто привык слушать или читать их всю свою жизнь.

Настоящий труд — это попытка донести до сердца и совести читателя этот исключительно практический раздел Слова Божьего с целью роста повседневного благочестия.

Генри Аллан Айронсайд - Комментарий к книге Притч

Ровно: «Живое слово», 2010 г. — 368 с.

ISBN 978-966-8466-80-9

Генри Аллан Айронсайд - Комментарий к книге Притч - Содержание

Предисловие

Введение

  • Притчи 1:1-33

  • Притчи 2:1-22

  • Притчи 3:1-35

  • Притчи 4:1-27

  • Притчи 5:1-23

  • Притчи 6:1-35

  • Притчи 7:1-27

  • Притчи 8:1-36

  • Притчи 9:1-18

  • Притчи 10:1-32

  • Притчи 11:1-31

  • Притчи 12:1-28

  • Притчи 13:1-25

  • Притчи 14:1-35

  • Притчи 15:1-33

  • Притчи 16:1-33

  • Притчи 17:1-28

  • Притчи 18:1-24

  • Притчи 19:1-29

  • Притчи 20:1-30

  • Притчи 21:1-31

  • Притчи 22:1-29

  • Притчи 23:1-35

  • Притчи 24:1-34

  • Притчи 25:1-28

  • Притчи 26:1-28

  • Притчи 27:1-27

  • Притчи 28:1-28

  • Притчи 29:1-27

  • Притчи 30:1-33

  • Притчи 31:1-31

Views 31
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

