Словарь ориентируется на американский вариант современного английского языка, составитель пользовался фонетической транскрипцией преимущественно американских словарей Webster’s New International Dictionary of the English Language, Second Edition, Unabridged, 1945 и Funk & Wagnalls Standard Dictionary of the English Language, International Edition, New York, 1973.

Основными орфографическими вариантами слов являются американские. Английские фонетические варианты даются с пометкой англ.. Французские, испанские, немецкие и другие фонетические варианты — с пометами франц., испан., немец. и т. п.

Издательство ФЛИНТА, 2014 год - 808 с.

ISBN 978-5-89349-606-9

Алексей Алексеевич Азаров - Большой англо-русский словарь религиозной лексики - Общая информация

Данная работа А. А. Азарова знаменательна тем, что значительное количество слов и словосочетаний приводятся впервые и не могут быть найдены ни в одном из составленных на сегодня англо-русских словарей. В словарь вошло более 25 000 слов и выражений, охватывающих терминологию по основным религиям мира и более 16000 вводных статей.

В словаре даются библейские понятия и персонажи, имена святых, богословов и известных религиозных деятелей, названия религиозных центров и т. п. Стоит отметить, что в данную работу включена лексика, употребляемая в практике отправления религиозных обрядов, в работах по истории религии, архитектуре культовых сооружений, иконописи, прикладному искусству.

Словарь будет полезен не только для переводчиков, филологов, преподавателей и студентов соответствующих учебных заведений, культорологов, религиоведов, но и для всех, кто интересуется религией.

Объём словаря — 2 085 000 символов.