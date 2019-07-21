Азаров - Большой англо-русский словарь религиозной лексики
Словарь ориентируется на американский вариант современного английского языка, составитель пользовался фонетической транскрипцией преимущественно американских словарей Webster’s New International Dictionary of the English Language, Second Edition, Unabridged, 1945 и Funk & Wagnalls Standard Dictionary of the English Language, International Edition, New York, 1973.
Основными орфографическими вариантами слов являются американские. Английские фонетические варианты даются с пометкой англ.. Французские, испанские, немецкие и другие фонетические варианты — с пометами франц., испан., немец. и т. п.
Алексей Алексеевич Азаров - Большой англо-русский словарь религиозной лексики
Издательство ФЛИНТА, 2014 год - 808 с.
ISBN 978-5-89349-606-9
Алексей Алексеевич Азаров - Большой англо-русский словарь религиозной лексики - Общая информация
Данная работа А. А. Азарова знаменательна тем, что значительное количество слов и словосочетаний приводятся впервые и не могут быть найдены ни в одном из составленных на сегодня англо-русских словарей. В словарь вошло более 25 000 слов и выражений, охватывающих терминологию по основным религиям мира и более 16000 вводных статей.
В словаре даются библейские понятия и персонажи, имена святых, богословов и известных религиозных деятелей, названия религиозных центров и т. п. Стоит отметить, что в данную работу включена лексика, употребляемая в практике отправления религиозных обрядов, в работах по истории религии, архитектуре культовых сооружений, иконописи, прикладному искусству.
Словарь будет полезен не только для переводчиков, филологов, преподавателей и студентов соответствующих учебных заведений, культорологов, религиоведов, но и для всех, кто интересуется религией.
Объём словаря — 2 085 000 символов.
Благодарю за словарь!