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Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов

Григорий Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History

Моя история началась с самого раннего возраста, и, пожалуй, этим сама жизнь распорядилась. Каждому, чьё детство проходило в военное время, не забыть трудности того времени, да и после не легко было в Молдавии: лихолетье 1941—45-гг, засуха и голодовка 1946—47гг., коллективизация 1948-491Т., депортации народа 1947- 50 гг., — всё это мне трудно забыть.

У каждого своя история, и она кажется самой трудной, и не похожей на других. Может, потому и моя память застряла на тех спаянных лихолетьем годах, указанных выше. Помню себя с трех с половиной лет, и параллели возраста со всеми последствиями. Самое ранее, что вспоминается, это когда папа вернулся с войны. Это был август в 1946.

По окончании войны, его, и многих других, д ля которых война началась не в 1941, а с её середины, —их служба продолжилась еще на год. Так как конец войны застал его в Польше, там он и продолжал службу.

Помню ту встречу: она была долгожданной для него, родной для меня. А через полгода (1947), дедушка умер—это я тоже помню. Когда прошло еще несколько лет, папа стал мне рассказывать, как было на войне, о ранении, госпитале, продлении службы, и освобождении. По мере возраста, он усложнял свои рассказы. Папа умел, и имел, что рассказывать. Мама как-то рассказывала, как они к Богу пришли, я уже был во втором классе. Родители папины были верующими, его дядя был пресвитером в селе, и всё звал папу к Богу, а он все откладывал.

После войны дядя неоднократно советовал нам оставить мирскую жизнь, покаяться, но мы оставались в мире. Однажды, продолжала мама, это было в 1949 г. накануне праздника Троицы, мы пошли на свадьбу наших далеких родственников. В деревне нашей были два оркестра: скрипичный и духовой. На свадьбах играли скрипачи, а на похоронах трубачи.

Григорий Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов

ОМИСИМО, б.г. - 262 с.

Григорий Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов - Содержание

  • От автора
  • Предисловие к новому изданию
  • Весна пришла
  • Павловы (первая часть)
  • Павловы (вторая часть)
  • Фетлеры
  • Возвращение пленного с фронта
  • Альянс
  • Век баптистскому альянсу (первая часть)
  • Век баптистскому альянсу (вторая часть)
  • Кавказские тропы
  • Иван Проханов
  • Духовный наставник
  • Приговоренный к расстрелу
  • Помни путь
  • К праху их не найти стезей
  • Винсы
  • Каторжник
  • Евангелист И. Онищенко
  • Штундист И. Рябошапка
  • Водимые Духом
  • Патриарх русского Баптизма
  • Фильмы студии ИХР
  • Послесловие
  • Библиография
Views 155
Rating 4.5 / 5
Added 21.11.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (3)

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