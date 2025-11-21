Моя история началась с самого раннего возраста, и, пожалуй, этим сама жизнь распорядилась. Каждому, чьё детство проходило в военное время, не забыть трудности того времени, да и после не легко было в Молдавии: лихолетье 1941—45-гг, засуха и голодовка 1946—47гг., коллективизация 1948-491Т., депортации народа 1947- 50 гг., — всё это мне трудно забыть.

У каждого своя история, и она кажется самой трудной, и не похожей на других. Может, потому и моя память застряла на тех спаянных лихолетьем годах, указанных выше. Помню себя с трех с половиной лет, и параллели возраста со всеми последствиями. Самое ранее, что вспоминается, это когда папа вернулся с войны. Это был август в 1946.

По окончании войны, его, и многих других, д ля которых война началась не в 1941, а с её середины, —их служба продолжилась еще на год. Так как конец войны застал его в Польше, там он и продолжал службу.

Помню ту встречу: она была долгожданной для него, родной для меня. А через полгода (1947), дедушка умер—это я тоже помню. Когда прошло еще несколько лет, папа стал мне рассказывать, как было на войне, о ранении, госпитале, продлении службы, и освобождении. По мере возраста, он усложнял свои рассказы. Папа умел, и имел, что рассказывать. Мама как-то рассказывала, как они к Богу пришли, я уже был во втором классе. Родители папины были верующими, его дядя был пресвитером в селе, и всё звал папу к Богу, а он все откладывал.

После войны дядя неоднократно советовал нам оставить мирскую жизнь, покаяться, но мы оставались в мире. Однажды, продолжала мама, это было в 1949 г. накануне праздника Троицы, мы пошли на свадьбу наших далеких родственников. В деревне нашей были два оркестра: скрипичный и духовой. На свадьбах играли скрипачи, а на похоронах трубачи.

Григорий Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов

ОМИСИМО, б.г. - 262 с.

Григорий Бабэрэ - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов - Содержание