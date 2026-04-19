Повесть Елены Бабкиной «Мама из Инстаграма» — это искренняя и актуальная история о поиске себя в эпоху цифровых иллюзий. Главная героиня Маша, молодая мама двоих детей, оказывается в ловушке «отфильтрованной реальности»: каждое утро она просыпается в тесной съемной квартире и первым делом погружается в ленту соцсетей, где чужая жизнь кажется бесконечным праздником, полным путешествий, успеха и идеальных семейных портретов. Это сравнение не мотивирует, а лишь вытягивает последние силы, заставляя чувствовать собственную несостоятельность на фоне глянцевых картинок.
Книга тонко описывает внутренний кризис современной женщины, разрывающейся между бытовыми трудностями и амбициями, навязанными извне. Конфликты с мужем, ироничные замечания близких и даже популярный блог собственной матери становятся для Маши триггерами, заставляющими задуматься: где в этой бесконечной погоне за лайками и статусом скрыто её настоящее призвание? Путь героини к «непридуманному счастью» лежит через отказ от копирования чужих сценариев и умение расслышать тихий голос собственной мечты.
Елена Бабкина — Мама из Инстаграма
Бабкина Е. Мама из Инстаграма (повесть). — Киев: Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2021. — 216 с. ISBN 978-966-2640-61-8. Автор: Елена Бабкина.
Елена Бабкина — Мама из Инстаграма — Содержание
Утро в сети (Главы 1–4): Знакомство с Машей, её повседневностью в холодной «двушке» и зависимостью от смартфона. Противостояние с мужем Максимом и первые попытки осознать, почему чужие успехи вызывают лишь горечь.
Поиск смыслов (Главы 5–9): Развитие сюжета через диалоги с матерью и столкновение с реальностью, которая не вписывается в стандарты Инстаграма. Постепенное понимание того, что «важное нужно ставить на первое место».
Путь к призванию (Главы 10–14): Решительные шаги героини по изменению своей жизни. Маша учится находить радость в простых моментах и следовать за своей настоящей, а не цифровой мечтой.
Обретение себя (Глава 15 и Эпилог): Завершение истории, в которой героиня находит баланс между современным миром технологий и подлинными ценностями, обретая внутренний покой и гармонию в семье.
