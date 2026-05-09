Бабкина - «Премудрость построила себе дом...»

Сборник «Премудрость построила себе дом...» (2025) представляет собой юбилейное подношение (фестшрифт) выдающемуся исследователю, профессору Анне Ильиничне Шмаиной-Великановой. Книга объединяет в себе строгие академические статьи, биографические очерки и поэтические посвящения, создавая многомерный портрет ученого, чья деятельность охватывает библеистику, патрологию, антиковедение и историю культуры. В центре издания — идея созидания «острова смысла» и пространства диалога, основанного на любви к Слову и верности человеческим ценностям.
Книга разделена на тематические блоки, отражающие широту интересов юбиляра: от анализа еврейской и христианской сакральной топографии Иерусалима до исследования механизмов памяти в творчестве Бориса Пастернака и Пауля Целана. Авторы сборника — ведущие филологи, историки и богословы — подчеркивают уникальный «дар общения» Анны Ильиничны и её способность сохранять живую связь между эпохами, культурами и людьми, несмотря на исторические травмы и границы.
«Премудрость построила себе дом...»: Анне Ильиничне Шмаиной-Великановой
сост. С. В. Бабкина и др. М.: МЦНМО, 2025. — 592 с., ил.
ISBN 978-5-4439-1971-3
«Премудрость построила себе дом...» - Содержание
Часть 1. «Химия, химия, цургузая химия...» (7–32): Биографические воспоминания близких друзей и коллег (М. А. Цфасмана, Е. В. Цфасман и др.), посвященные жизни Анны Ильиничны в Москве, Израиле и Париже.
Часть 2. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ (33–558): Основной научный корпус, разделенный на специализированные подразделы:
Образ, смысл, язык: Статьи о катарсисе (Н. В. Брагинская), псалмах Пауля Целана (О. А. Седакова) и автобиографическом диалоге О. Фрейденберг и Б. Пастернака.
Locus Sanctus: Исследования сакральной топографии Иерусалима и архитектуры Кедронской долины.
Verbum Dei & Regula Fidei: Анализ библейских текстов (Исх 19:13, Декалог), литургических элементов в мученичествах ранних христиан и восточнохристианской экзегезы.
Liber et Societas: Очерки о книжной культуре Рима и геноциде христиан в Османской империи.
Приложения (529–558): Избранная библиография работ А. И. Шмаиной-Великановой и сведения об авторах
