Бабкина - «Премудрость построила себе дом...»

«Премудрость построила себе дом...»
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, History, *Biographies Memoirs

Сборник «Премудрость построила себе дом...» (2025) представляет собой юбилейное подношение (фестшрифт) выдающемуся исследователю, профессору Анне Ильиничне Шмаиной-Великановой. Книга объединяет в себе строгие академические статьи, биографические очерки и поэтические посвящения, создавая многомерный портрет ученого, чья деятельность охватывает библеистику, патрологию, антиковедение и историю культуры. В центре издания — идея созидания «острова смысла» и пространства диалога, основанного на любви к Слову и верности человеческим ценностям.

Книга разделена на тематические блоки, отражающие широту интересов юбиляра: от анализа еврейской и христианской сакральной топографии Иерусалима до исследования механизмов памяти в творчестве Бориса Пастернака и Пауля Целана. Авторы сборника — ведущие филологи, историки и богословы — подчеркивают уникальный «дар общения» Анны Ильиничны и её способность сохранять живую связь между эпохами, культурами и людьми, несмотря на исторические травмы и границы.

«Премудрость построила себе дом...»: Анне Ильиничне Шмаиной-Великановой

сост. С. В. Бабкина и др. М.: МЦНМО, 2025. — 592 с., ил.
ISBN 978-5-4439-1971-3

«Премудрость построила себе дом...» - Содержание

  • Часть 1. «Химия, химия, цургузая химия...» (7–32): Биографические воспоминания близких друзей и коллег (М. А. Цфасмана, Е. В. Цфасман и др.), посвященные жизни Анны Ильиничны в Москве, Израиле и Париже.

  • Часть 2. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ (33–558): Основной научный корпус, разделенный на специализированные подразделы:

    • Образ, смысл, язык: Статьи о катарсисе (Н. В. Брагинская), псалмах Пауля Целана (О. А. Седакова) и автобиографическом диалоге О. Фрейденберг и Б. Пастернака.

    • Locus Sanctus: Исследования сакральной топографии Иерусалима и архитектуры Кедронской долины.

    • Verbum Dei & Regula Fidei: Анализ библейских текстов (Исх 19:13, Декалог), литургических элементов в мученичествах ранних христиан и восточнохристианской экзегезы.

    • Liber et Societas: Очерки о книжной культуре Рима и геноциде христиан в Османской империи.

  • Приложения (529–558): Избранная библиография работ А. И. Шмаиной-Великановой и сведения об авторах

Added 09.05.2026
