Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бачинин - Достоевский - метафизика преступления

Бачинин - Достоевский - метафизика преступления
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Преступление — это зеркало человека.
С момента возникновения цивилизации люди живут среди зла, осознавая его ужас, но не находя окончательного решения.

Философия рассматривает преступление не как случайность, а как проявление глубинной дисгармонии человека с миром. Мишель Фуко писал, что изучение зла необходимо для целостного понимания реальности — мира, где единство всегда сосуществует с различием.

Неоплатоническая традиция видела исток зла в утрате первоначального единства. Современная мысль ищет его причины в природе человека, обществе и метафизике. Но вывод остаётся тем же: преступление — симптом несовершенства человеческого бытия.

Владислав Бачинин - Достоевский: метафизика преступления. Художественная феноменология русского протомодерна

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. - 412 с.

ISBN 5-288-02838-9

Владислав Бачинин - Достоевский - метафизика преступления - Содержание

  • Неизбежность отрицательного опыта и необходимость метафизики

  • Теодицея русского барокко

  • Экзистенциальный след «Приглашения на казнь»

  • Мнемоническое пространство криминального опыта

  • Метафизическая социология

  • Платон и Достоевский

  • Метафизическое «Я»

  • «Царь Эдип» как пролегомены к Достоевскому

  • Ночная душа подпольного господина, или Введение в метафизику преступления

  • Ночная душа самоубийцы

  • Судьба и причинность

  • Гегель и Достоевский: хаосмос «разорванного сознания»

  • Критика криминального разума

  • Метафизическая антропокриминология

  • Тёмная харизма «человека-демона А.»

  • «Человек-машина»: путь от порядка к хаосу

  • Барочная символология абсолютной власти

  • «Человек-орудие» как метафизический тип

  • «Человек-паук» и «человек-зверь» — две ипостаси «естественного человека»

  • Русская Немезида

  • Ночная душа Петербурга (вместо заключения)

Views 39
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books