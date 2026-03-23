Преступление — это зеркало человека.
С момента возникновения цивилизации люди живут среди зла, осознавая его ужас, но не находя окончательного решения.
Философия рассматривает преступление не как случайность, а как проявление глубинной дисгармонии человека с миром. Мишель Фуко писал, что изучение зла необходимо для целостного понимания реальности — мира, где единство всегда сосуществует с различием.
Неоплатоническая традиция видела исток зла в утрате первоначального единства. Современная мысль ищет его причины в природе человека, обществе и метафизике. Но вывод остаётся тем же: преступление — симптом несовершенства человеческого бытия.
Владислав Бачинин - Достоевский: метафизика преступления. Художественная феноменология русского протомодерна
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. - 412 с.
ISBN 5-288-02838-9
Неизбежность отрицательного опыта и необходимость метафизики
Теодицея русского барокко
Экзистенциальный след «Приглашения на казнь»
Мнемоническое пространство криминального опыта
Метафизическая социология
Платон и Достоевский
Метафизическое «Я»
«Царь Эдип» как пролегомены к Достоевскому
Ночная душа подпольного господина, или Введение в метафизику преступления
Ночная душа самоубийцы
Судьба и причинность
Гегель и Достоевский: хаосмос «разорванного сознания»
Критика криминального разума
Метафизическая антропокриминология
Тёмная харизма «человека-демона А.»
«Человек-машина»: путь от порядка к хаосу
Барочная символология абсолютной власти
«Человек-орудие» как метафизический тип
«Человек-паук» и «человек-зверь» — две ипостаси «естественного человека»
Русская Немезида
Ночная душа Петербурга (вместо заключения)
