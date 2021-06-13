Предлагаемый труд касается определенного пласта исторических сведений, относимых современной наукой в лучшем случае к мифологии, а в худшем - к сказкам. Такая установка в отношении значительного объема исторической информации, касающейся глубокой древности, восторжествовала в науке практически повсеместно. В своем исследовании мы предполагаем с большим доверием отнестись к источникам древности и историческим свидетельствам, касающимся предметов и явлений, могущих вызвать скептицизм «серьезных» ученых.

При этом надо заметить, что мы вовсе не покушаемся на современные способы и методы решения научных задач как таковые или на иные принципиальные основы научного мировоззрения. Мы утверждаем, что в отношении к историческим фактам древности укоренился изъян принципиального характера.

Речь идет об очевидном непонимании того, что приход две тысячи лет назад в мир Христа Спасителя произвел небывалые тектонические сдвиги в мироустройстве. И это утверждение - не просто фигура речи, а принципиальное заявление. Факт явления Бога на Землю, Его Благовестив и основание Церкви, которая никогда не будет одолена силами тьмы (Мф.16,18), дали ход столь фундаментальным переменам в глубинной сути миропорядка, что невозможно сравнивать мир, живший до Христа, и мир, наступивший после. Это разные вселенные, это миры, существующие в разных реальностях. И, безусловно, эти перемены касаются не только чисто духовного компонента бытия, но всех иных его аспектов.

Век так называемого «просвещения», возвестив наступившее «торжество человеческого разума», постарался всячески дискредитировать очевидность либо максимально нивелировать значимость исторических фактов, свидетельствующих об иной реальности, в которой жило человечество до прихода Христа Спасителя.

Историческая наука, опьяненная научными достижениями и уверовавшая в непогрешимость своих подходов к изучению истории, приступила к дискредитации и уничтожению всего, что человеческая память сохранила о временах глубокой древности, если оно не вписывалось в рамки рационально-атеистического метода познания. Неблагодарный «просвещенный» сын бесстыдно отвернулся от своего Отца, даровавшего ему эту свободу мыслительного процесса и спокойствие исследовательской работы. Смешной гордый человечек, возомнив себя богом, забыл ужасы своего недавнего прошлого и, более того, стал усердно трудиться над уничтожением самой памяти о том мире, где власть тьмы была абсолютной. Но ведь именно чтобы положить предел этому торжеству сил тьмы, этому безусловному духовному рабству человечества, и приходил в мир Спаситель, «для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить деладиавола» (1Ин.З,8).

Митрополит Митрофан (Баданин) - До и после. Апология Книги Еноха

Изд. 2-е дополн.

Мурманск: Издательство Мурманской епархии, 2019. - 288 с.: ил.

ISBN 978-586983-093-7

Митрополит Митрофан (Баданин) - До и после. Апология Книги Еноха - Содержание

О принципиальной установке, принятой при написании данного исследования

Вступление

I. ДО ПОТОПА

«Адам и жена его»

Человек изначальный

Адам и его помощники

«Обожение» и «Очеловечение»

Восстание Евы

О «стражах» и «дочерях человеческих»

«Боги» и «полубоги»

Променявшие небо

Фавор и Ермон

Азазел и его легион «стражей»

«Съедающие народ мой, как хлеб» (Пс.13,4)

Справедливость Божья

II. АПОЛОГИЯ КНИГИ ЕНОХА

Книга Еноха как неотъемлемая часть Священного Писания

«Седьмой от Адама»

Один из «двух свидетелей»

«Не всякому духу верьте»

История Еноха в свете библейской традиции

«Нефилимы» и «рефаимы»

Книга Еноха и Новый Завет

«Сын человеческий»

Об ангелах-звездах

Ангелы: Хранители и обличители

Перемены Второго пришествия

«Апостоличность» и Книга Еноха

Притча о богаче и Лазаре

Три степени Ада

Енох и счет поколений

Книга Еноха в речах Господа

Видения последних времен

Исполины в Писании Ветхого Завета

Енох в Ветхозаветных текстах

О добром имени Еноха

Святитель Димитрий и Аннио из Витербо

Грех брата Джованни

Письменность и Потоп

Енох и его правнук Ной

Тайны Книги Еноха

Мнение отцов века апостольского

Антропоморфизм как ярлык

III. СЫНЫ БОЖИИ

Проблема толкований

Ангельская телесность

Власть и достоинство «сынов Божиих»

Грех потомков Сифа

Потомки Сифа и Еноса

Райские истоки беды

Исцеление духовного семени

Традиции семейного благочестия

«Нагота» и «влечение»

Ангельская телесность

Ангелы звериной натуры

Тела гигантов

Завершая Апологию

IV. ПОСЛЕ ПОТОПА

Кровь исполинов

Время рефаимов

Блуждающие души демонов

Духи-помощники

«Посягательства» послепотопного времени

По Рождестве Христовом

Великаны Севера

Опыт лапландской тундры

«Змей огненный»

Католичество. Решительная борьба

Православное пространство проблемы

Власти мирские и силы бесовские

Заключение

Источники и литература