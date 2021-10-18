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Баданин – Духовные истоки Русской революции

Епископ Митрофан (Баданин) – Духовные истоки Русской революции
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics, Sociology Political Science
В свое время Святейший Патриарх произнес слова, вызвавшие немалый резонанс. Речь шла о нашем отношении к развалу Советского Союза. «Мы вспоминаем двадцатилетие крушения Советского Союза. Я же в связи с этим предпочитаю говорить о крушении исторической России». Это воистину так. Все мы в 90-е году увидели логическое завершение тех разрушительных процессов, которые были запущены в 1917 году. В первые годы большевизма, с его патологической ненавистью к Императорской России, гибельным стремлением к развалу страны и проигрышу в войне, начался стремительный процесс утраты исторических территорий государства.
Была потеряна Польша, которая захватила себе Западную Украину и Западную Белоруссию. Потеряны Финляндия, Эстляндия, Курляндия и Лифляндия, Привислинские губернии. Область армянского города Карса была отдана Турции. По всей России начались центробежные процессы и борьба за суверенитет. Когда до власти наконец в 20-е годы стало доходить, что «мировая революция» задерживается и скоро строить «светлое будущее» будет не с кем, последовали жесткие меры. Залив страну кровью, парализовав страхом террора, всевластием силовых структур и репрессиями, большевикам удалось остановить дальнейший распад территории великой Российской империи. Со времен установления диктатуры И. В. Сталина (1929 год) вопросу сохранения единства народов в составе Советского Союза придавалось первостепенное значение, и этот вопрос жестко контролировался властью.

Епископ Митрофан (Баданин) – Духовные истоки Русской революции

Санкт Петербург – Североморск: Изд. Ладан, 2017. 80 с.
ISBN 978-586983-043-2

Епископ Митрофан (Баданин) – Духовные истоки Русской революции - Содержание

Вступление
  • Духовное томление
  • Кто же захватил власть?
  • Генераторы духа мятежа
  • Ложь об истоках
  • Еще раз о большевистской мифологии
  • Интеллигент
  • Профессиональная нелюбовь к России
  • Революция XVIII века
  • Воинствующий атеизм
  • Проблема нравственных барьеров
  • Призывание демона
  • Революционеры и Церковь
  • Удерживающая сила
  • Монархическая идея
  • Возвращение к истокам
  • Зло в мире
  • Царь и вожди
  • Почему 1937-й ?
Заключение
Views 407
Rating 5.0 / 5
Added 18.10.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

O
OlegN 4 years ago

Замечательная книга. Большое спасибо 

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