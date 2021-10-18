Баданин – Духовные истоки Русской революции
В свое время Святейший Патриарх произнес слова, вызвавшие немалый резонанс. Речь шла о нашем отношении к развалу Советского Союза. «Мы вспоминаем двадцатилетие крушения Советского Союза. Я же в связи с этим предпочитаю говорить о крушении исторической России». Это воистину так. Все мы в 90-е году увидели логическое завершение тех разрушительных процессов, которые были запущены в 1917 году. В первые годы большевизма, с его патологической ненавистью к Императорской России, гибельным стремлением к развалу страны и проигрышу в войне, начался стремительный процесс утраты исторических территорий государства.
Была потеряна Польша, которая захватила себе Западную Украину и Западную Белоруссию. Потеряны Финляндия, Эстляндия, Курляндия и Лифляндия, Привислинские губернии. Область армянского города Карса была отдана Турции. По всей России начались центробежные процессы и борьба за суверенитет. Когда до власти наконец в 20-е годы стало доходить, что «мировая революция» задерживается и скоро строить «светлое будущее» будет не с кем, последовали жесткие меры. Залив страну кровью, парализовав страхом террора, всевластием силовых структур и репрессиями, большевикам удалось остановить дальнейший распад территории великой Российской империи. Со времен установления диктатуры И. В. Сталина (1929 год) вопросу сохранения единства народов в составе Советского Союза придавалось первостепенное значение, и этот вопрос жестко контролировался властью.
Епископ Митрофан (Баданин) – Духовные истоки Русской революции
Санкт Петербург – Североморск: Изд. Ладан, 2017. 80 с.
ISBN 978-586983-043-2
Епископ Митрофан (Баданин) – Духовные истоки Русской революции - Содержание
Вступление
- Духовное томление
- Кто же захватил власть?
- Генераторы духа мятежа
- Ложь об истоках
- Еще раз о большевистской мифологии
- Интеллигент
- Профессиональная нелюбовь к России
- Революция XVIII века
- Воинствующий атеизм
- Проблема нравственных барьеров
- Призывание демона
- Революционеры и Церковь
- Удерживающая сила
- Монархическая идея
- Возвращение к истокам
- Зло в мире
- Царь и вожди
- Почему 1937-й ?
Заключение
Замечательная книга. Большое спасибо