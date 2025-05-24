Меир Бадхен, Евгений Левин – Еврейские профессии и профессии евреев

Скажем, рабби Ицхак аль-Фаси был вынужден спешно оставить Кейрован, что в Северной Африке. В 1088 г. он прибыл в Анда­лусию, где в городе Люсене основал знаменитейшую йешиву, в которой, если верить биографам, учились абсолютно все великие люди еврейской Испании. После смерти р. Ицхака аль-Фаси в 1103 г. во главе йешивы встал его ученик р. Иосеф Ибн-Мигаш. У него учился р. Маймон бен Иосеф, отец Рамбама. Йешива просу­ществовала недолго — в 1146 г. город Люсена и йешива были раз­рушены. Но даже Рамбам, который по малолетству в этой йешиве учиться не мог, многократно с гордостью называет себя учеником р. Йосефа Ибн-Мигаша, ведь тогда он не просто ученый, а про­должатель традиций великой йешивы.

Последнее — правда, ведь Рамбам действительно целиком находится в русле традиции аль- Фаси. Точно так же великая йешива в Люблине начинается с двух великих раввинов р. Яакова Поляка и р. Шломо Лурии. Это очень примечательная пара. Первый не написал ни одного труда, зато все великие раввины следующего поколения были его учениками. Второй написал их настолько много, что сборник его произведений называется «Море Шломо» — «Ям шель Шломо». Знаменитые йешивы столь дорожили своими названиями, что иногда даже после переезда на новое место продолжали носить имя города, откуда они прибыли. Знаменитая йешива «Мир» после того, как 1939 г. покинула местечко Мир в Белоруссии и через Лит­ву, Японию, Шанхай переехала в Иерусалим, сохранила название «Мир». Йешива Поневеж находится сегодня совсем не в литовском Паневежисе, а в Бней-Браке (Израиль). Йешива «Тельз» находится сегодня совсем не в литовском Тельшяе, а в окрестностях Кливленда (США). Йешива «Бриск» сегодня находится в Иерусалиме, хотя воз­никла она в Бресте (Брест-Литовск) \ А вот йешива «Слободка» из Каунаса по переезде в 1924 г. в Святую Землю вначале обосновалась в Хевроне, а потом, после погромов 1929 г., переехала в Иерусалим, но так и осталась «Йешивой Хеврона».

Стиль занятий в классических йешивах за пару тысячелетий изменился слабо. Еще во времена Талмуда учебный год разделяли на два семестра — летний и зимний. В начале каждого семестра уче­никам объявляют, какой том Талмуда будут учить в этом семестре. Ученики разбиваются на пары и учат материал вместе. Несколько пар объединяются в группы, при которых стоит наставник с титулом рам. Хотя это сокращение га-рав га-меламед («наставник-учитель»), этот титул обычно расшифровывают как магид шкурим («дающий уроки»). Его функция подсказывать в случае, когда учащиеся не по­нимают, а также в начале каждой недели давать список литературы, которую следует изучить. В большинстве йешив рам в конце недели читает лекцию на основе пройденного за неделю материала. Глава йешивы обычно читает одну лекцию в семестр, и эта лекция — чисто исследовательская работа. В некоторых йешивах ее глава сам имеет группу, в которой выступает рамом, но это группа для самых продвинутых учеников. По уровню знаний глава йешивы соотносится с рамом приблизительно так же, как профессор с доцентом. Во главе великих йешив стоят уже «академики».

Понимание и анализ текстов сильно различаются от йешивы к йешиве, и по манере чтения листа Талмуда опытный человек вполне может определить, в какой йешиве учился человек. Впрочем, здесь, конечно, легко ошибиться — ведь возможно, что учителя этого еврея учились в той йешиве, а не сам он, а они уже передали ему свою манеру изучения текста. Скажем, «хеврони», как называют тех, кто учился в йешиве «Хеврон», узнается по свободному подходу и легкости использования «общих соображений». Тогда как ученик йешивы «Мир» узнается по четкости выстроенного древа и разъяснений, кто из авторитетных ученых как понимает данное место и как эти мнения учитываются последователями. Тут надо заметить, что во всех йешивах свои подходы следует обосновывать, а потому техника анализа текстов у всех выстроена как следует. Полезно оговориться, что существуют йешивы «современного стиля». В них, кроме обычного обучения парами, введены курсы лекций на ту или иную тему, и каждый день читают по одной-две лекции. В ашкеназских йешивах во главе йешивы, как правило, стоит теоретик, то есть знаток Талмуда, но не практикующий раввин. Подразумевается, что основные суждения о законе делает не глава йешивы, а главный городской раввин.

При этом глава йешивы иногда выступает в качестве юридического эксперта в сложных и необычных случаях. Причина такого разделения сформулирована р. Шломо Йосефом Эльяшивым, который на один из галахических вопросов ученика вначале спросил: «Это вопрос о том, как надо себя вести, или почему так надо себя вести?». Ученик поинтересовался: «Какая разница?». На что рав Эльяшив ответил: «Если вопрос в том, можно ли себя так вести, то ответ — “нельзя”. Если же вопрос “почему?”, то мне нужно дней десять, чтобы это обосновать». Понятно, что в сложных случаях, когда с ходу ответить невозможно, нужен теоретик, который умеет вывести закон.

Меир Бадхен, Евгений Левин – Еврейские профессии и профессии евреев

Издательство – «Библиотека М. Гринберга»

Иерусалим – 2025 г. / 270 с.

ISBN 978-965-93110-3-3

Меир Бадхен, Евгений Левин – Еврейские профессии и профессии евреев – Содержание

Предисловие

Часть первая. Еврейские профессии

Раввин

Глава йешивы

Проповедник (магид)

Учитель (меламед)

Переписчик священных текстов (сойфер СТАМ)

Кантор (хазан)

Староста (габай)

Чтец (бааль-койре)

Служка (шамес)

Резник (шойхет)

Менакер и Шуб

Мясник (кацав)

Моэль

Женские еврейские профессии

Адмор

Ходатай (штадлан)

Сват (шадхан)

Бадхен (шут)

Святое братство (хевра кадиша)

Часть вторая. Профессии у евреев

Ростовщик

Арендатор

Шинкарь

Подрядчик

Лавочник

Контрабандист

Возчик (балагула)

Портной

Сапожник

Грузчик

Пекарь

Часовщик

Люди воздуха

Нищий

Красильщик

Часть третья. Новые времена