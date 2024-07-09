Багдасарова - Омерзительное искусство
В древнегреческой мифологии есть эпизоды, в которых мужчины переодеваются в женскую одежду. На первый взгляд это обычная маскировка с целью военной хитрости: герои наряжаются как «слабый пол», чтобы ввести противника в заблуждение и одержать победу. (Также это переодевание, как гласят мифы, однажды использовалось в качестве наказания.)
Но возможно, существовала и другая причина переодевания — ради доступа на религиозные церемонии, разрешенные лишь для женщин. Подобное точно случалось и в исторические времена — вспомним «жену Цезаря, которая должна быть вне подозрений». В 62 году до н. э. Гай Юлий Цезарь развелся со своей супругой Помпеей Суллой, поскольку влюбленный в нее Клодий Пульхр, переодевшись женщиной, проник на Таинства Доброй Богини, проводившиеся в доме Цезаря.
Существует теория (недоказанная), что в древние времена верховные божества были женскими, и их жрицы-женщины были более могущественными, чем служители мужского пола. Однако со временем власть матриархальных богинь будто бы была свергнута. В этом случае подобные мифы могут отражать конкурентную борьбу царей-жрецов за власть, когда во время перехода от матриархата к патриархату цари в обрядах уже приняли функцию верховных жрецов, но еще были вынуждены носить женскую одежду.
В связи с этим примечательно существование даже в исторической Греции I–II вв. н. э. жрецов, которые совершали обряды, одевшись в женское платье, — например жрец Геракла на Косе в Антимахии. Также возможно, что существовала связь между этой травестией и жрецами-скопцами анатолийской Богини-Матери.
Багдасарова, Софья Андреевна - Омерзительное искусство - Юмор и хоррор шедевров живописи
Москва : Издательство «Э», 2018. — 296 с. : ил. — (Искусство с блогерами).
ISBN 978-5-04-088717-0
Багдасарова, Софья Андреевна - Омерзительное искусство – Содержание
Глава 1. Мужчины-трансвеститы
- 1.1. Геракл
- 1.2. Левкипп
- 1.3. Друзья Тезея
- 1.4. Пенфей
- 1.5. Ахилл
Глава 2. Детоубийцы-людоеды
- 2.1. Прокна и Филомела
- 2.2. Крон
- 2.3. Атрей и Фиест
- 2.4. Тантал и олимпийцы
- 2.5. Ликаон
Глава 3. Женская месть за измену
- 3.1. Гея
- 3.2. Ксения
- 3.3. Гера
- 3.4. Нефела
- 3.5. Медея
Глава 4. Плохие няни
- 4.1. Деметра
- 4.2. Царевна Смирна
- 4.3. Гипсипила
- 4.4. Эвриклея
Глава 5. Зоофилия и фетишизм
- 5.1. Пасифая
- 5.2. Леда
- 5.3. Ганимед
- 5.4. Пигмалион
Глава 6. Мужеубийцы
- 6.1. Клитемнестра
- 6.2. Данаиды
- 6.3. Эрифила
- 6.4. Деянира
- 6.5. Цирцея
Заключение
Приложение
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