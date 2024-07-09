В древнегреческой мифологии есть эпизоды, в которых мужчины переодеваются в женскую одежду. На первый взгляд это обычная маскировка с целью военной хитрости: герои наряжаются как «слабый пол», чтобы ввести противника в заблуждение и одержать победу. (Также это переодевание, как гласят мифы, однажды использовалось в качестве наказания.)

Но возможно, существовала и другая причина переодевания — ради доступа на религиозные церемонии, разрешенные лишь для женщин. Подобное точно случалось и в исторические времена — вспомним «жену Цезаря, которая должна быть вне подозрений». В 62 году до н. э. Гай Юлий Цезарь развелся со своей супругой Помпеей Суллой, поскольку влюбленный в нее Клодий Пульхр, переодевшись женщиной, проник на Таинства Доброй Богини, проводившиеся в доме Цезаря.

Существует теория (недоказанная), что в древние времена верховные божества были женскими, и их жрицы-женщины были более могущественными, чем служители мужского пола. Однако со временем власть матриархальных богинь будто бы была свергнута. В этом случае подобные мифы могут отражать конкурентную борьбу царей-жрецов за власть, когда во время перехода от матриархата к патриархату цари в обрядах уже приняли функцию верховных жрецов, но еще были вынуждены носить женскую одежду.

В связи с этим примечательно существование даже в исторической Греции I–II вв. н. э. жрецов, которые совершали обряды, одевшись в женское платье, — например жрец Геракла на Косе в Антимахии. Также возможно, что существовала связь между этой травестией и жрецами-скопцами анатолийской Богини-Матери.

Багдасарова, Софья Андреевна - Омерзительное искусство - Юмор и хоррор шедевров живописи

Москва : Издательство «Э», 2018. — 296 с. : ил. — (Искусство с блогерами).

ISBN 978-5-04-088717-0

Багдасарова, Софья Андреевна - Омерзительное искусство – Содержание

Глава 1. Мужчины-трансвеститы

1.1. Геракл

1.2. Левкипп

1.3. Друзья Тезея

1.4. Пенфей

1.5. Ахилл

Глава 2. Детоубийцы-людоеды

2.1. Прокна и Филомела

2.2. Крон

2.3. Атрей и Фиест

2.4. Тантал и олимпийцы

2.5. Ликаон

Глава 3. Женская месть за измену

3.1. Гея

3.2. Ксения

3.3. Гера

3.4. Нефела

3.5. Медея

Глава 4. Плохие няни

4.1. Деметра

4.2. Царевна Смирна

4.3. Гипсипила

4.4. Эвриклея

Глава 5. Зоофилия и фетишизм

5.1. Пасифая

5.2. Леда

5.3. Ганимед

5.4. Пигмалион

Глава 6. Мужеубийцы

6.1. Клитемнестра

6.2. Данаиды

6.3. Эрифила

6.4. Деянира

6.5. Цирцея

Заключение

Приложение