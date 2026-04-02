Багин - Жизнь жительствует. Свет светит во тьме. С нами Бог

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Homiletics

Книга «Жизнь жительствует. Свет светит во тьме. С нами Бог» представляет собой полное собрание духовного наследия известного московского пастыря, настоятеля храма Всех Святых на Кулишках, кандидата богословия игумена Мартирия (Багина). Сборник, подготовленный обществом «Филокалия», объединяет проповеди и внебогослужебные беседы, произнесенные автором в течение одного богослужебного года (1996 г.). Это не просто сухие богословские лекции, а живое обращение духовного отца к своим чадам, наполненное глубокой любовью к Богу и состраданием к человеческим немощам.

В центре книги стоит концепция деятельной любви и духовного здоровья. Игумен Мартирий, известный своим даром молитвенной помощи болящим, раскрывает перед читателем путь преодоления жизненных скорбей, депрессий и болезней через покаяние и единение со Христом. Автор говорит на безукоризненном современном литературном языке, избегая как излишних архаизмов, так и бытовых упрощений. Его слово пронизано искренностью «исповеди», где пастырь не отделяет себя от паствы, используя доверительное «мы с вами», что делает книгу верным путеводителем для каждого, кто ищет мира в душе и опоры в вере в сложном современном мире.

Игумен Мартирий (Багин) — Жизнь жительствует. Свет светит во тьме. С нами Бог

М.: Экономическое образование, 1998. — 290 с.
Сборник проповедей и бесед. ISBN 5-7425-0069-6

Игумен Мартирий (Багин) — Жизнь жительствует. Свет светит во тьме. С нами Бог - Содержание

  • Годовой круг проповедей: От праздника Святителя Николая и Рождества до Пасхи и Пятидесятницы. Каждое слово привязано к конкретному евангельскому чтению недели.

  • Таинства и обряды: Глубокие беседы о смысле Крещения, таинстве Покаяния (Исповеди) и значении святой воды.

  • Духовная брань: Наставления о том, как «ополчиться во всеоружии правды» против уныния, страха и духов зла.

  • Поминовение усопших: Разъяснение смысла родительских суббот и молитвы за тех, кто ушел в мир иной.

  • Практическое христианство: Опыт возрождения храмов в Капотне и на Кулишках как пример созидательного служения Богу и людям.

Related Books

All Books