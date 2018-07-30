С самого раннего детства, сколько помню себя, я начал задумываться над тем, для чего живут люди, почему они боятся смерти и почему в какие-то моменты перестают бояться ее, ценою своей жизни спасая жизни других. В юные годы на первый план вышел вопрос непреодолимой тяги всего живого к противоположному полу и почему человек, пусть в редких случаях, осознанно отказывается от продолжения рода? Когда, как и при каких обстоятельствах возник у людей секс, свободный от детородного предназначения, так резко отличающий человека от животных, для которых секс существует исключительно для размножения? Почему этот «свободный» секс на протяжении тысячелетий порицался и сегодня у одних народов он преследуется, а у других – нет? С чем это связано?

Почему люди вступают в брак и почему разводятся? Почему моногамный брак практически на всей земле исторически вытеснил полигамный? Почему супруги изменяют друг другу и почему ревнуют?

Почему одних женщин (мужчин) мы считаем красивыми, а других – не очень? Почему родители воспитывают своих детей так, а не иначе?

Почему исторически сложилось такое разное гендерное воспитание мужчин и женщин у разных народов и у разных социальных сословий и почему сегодня это различие постепенно стирается?

Почему до последнего времени повсюду существовало такое нетерпимое отношение к гомосексуализму и почему в странах Запада сегодня стали возможными однополые браки?

Почему еще до середины прошлого века требование девственности невесты при выходе замуж было повсеместным и обязательным, а сегодня на значительной части земли оно перестало быть таковым?

Почему сегодня запрещены опыты по клонированию человека? И как долго продержится этот запрет?

Почему практически все религии выступают против суицида? Почему до сих пор запрещалась эвтаназия, а сегодня растет число стран, где этот запрет отменяется? Есть ли самоубийство у животных?

Почему существует так много нравственных правил: делай то, делай другое – не делай того, не делай другого. Кто их придумывает и почему я должен им подчиняться? Откуда происходит наша мораль? От Бога, или мы ее придумываем сами? Если сами, то до какой степени мы свободны в выборе морали? Почему мораль меняется со временем? И почему эти изменения стали происходить с таким ускорением, что в нашем XXI веке пропасть начинает пролегать уже не между отцами и детьми, а между старшими и младшими братьями и практически каждый год мы имеем общество с элементами новой морали? Почему так стремительно стала стираться социальная и поведенческая грань между мужчиной и женщиной? По какому закону эволюционирует мораль?

Возможен ли мир без насилия? И если нет, то когда и на какое насилие человек имеет право? Откуда он берет такое право?

Почему человек, питающий отвращение к убийству, может убивать во время революций и войн без особого ущерба для своей морали? Имеет ли человек право на революцию?

Почему сегодня, в XXI веке, в протестных движениях в США, Европе, на Арабском Востоке, в Азии, в Украине, в России – повсюду на земле мы более не видим бесспорных харизматических лидеров-вождей, возглавлявших в прошлом на протяжении тысячелетий все значимые социальные движения? Почему мы больше не видим сильных духовных движений с их призывами, понятными и привлекательными для широких слоев населения? Почему так стремительно падает духовный авторитет всех религий?

Как и когда возник патриотизм и почему сегодня он теряет свои позиции, особенно у молодежи?

Кармак Багисбаев - Последняя Вера - Книга верующего атеиста

АСТ, 2017. 180 стр.

Серия: Нектар для души

ISBN 978-5-44-749833-7

Кармак Багисбаев - Последняя Вера - Книга верующего атеиста - Содержание

Пролог

Часть I. Закон Сохранения Гена

Беседа 1. Закон Сохранения Гена и Инстинкт Самосохранения: что первично?

Беседа 2. Сохранение Гена и «Основной» инстинкт

Беседа 3. Сохранение Гена и Сохранение Вида. Войны – Революции – Патриотизм – Герои

Беседа 4. Сохранение Гена и Материнский инстинкт

Беседа 5. Сохранение Гена и Авраам

Беседа 6. Сохранение Гена и Еврейский феномен

Беседа 7. Сохранение Гена и Моногамный брак

Беседа 8. Сохранение Гена и Гомосексуализм

Беседа 9. Сохранение Гена и Репродуктивная Красота. Гендерные предпочтения и Гендерное поведение людей и животных

Беседа 10. Сохранение Гена, Левират, Сорорат и Запрет близкородственных браков

Беседа 11. Сохранение Гена. Добро и Зло. Супружеские измены и Ревность

Беседа 12. Сохранение Гена или Сохранение Потомства? Старики и Внуки

Часть II. Закон Свободы Выбора

Беседа 13. Закон Свободы Выбора. Homo Eligenti

Беседа 14. Свобода Выбора, «Свободный» секс и Любовь

Беседа 15. Свобода Выбора и Адюльтер. Браки и Разводы. Клонирование

Беседа 16. Свобода Выбора и Воспитание детей

Беседа 17. Свобода Выбора. Душа и Разум. Мораль и Ложная мораль. Границы Морали и Границы Свободы Выбора. Гении, Преступники и Революционеры. Почему мы любим друзей. Не возжелай Души Ближнего

Беседа 18. Свобода Выбора. Равенство и Рабство. Коллективизм и Эгоизм. Революции и Вожди

Беседа 19. Свобода Выбора, Суицид и Эвтаназия

Беседа 20. Закон Хьюмандинамики как Основная Движущая Сила Эволюции Человечества

Часть III. Последняя Вера

Беседа 21. Мироздание и Бог

Беседа 22. Закон Хьюмандинамики и Мировые Религии

Беседа 23. Сколько заповедей? Десять или две? Добродетель и Грех. Праздники и фобии, порождаемые Сохранением Гена и Свободой Выбора. Последняя Вера. Смысл жизни

Беседа 24. Иисус и Иуда

Беседа 25. Иисус Христос: Любовь или Сострадание?

Эпилог. Исповедь. Прощения и Прощания

Кармак Багисбаев - Последняя Вера - Книга верующего атеиста - Эпилог. Исповедь. Прощения и Прощания

– Ну вот, Господи, наступило наше с Тобой предпоследнее свидание. Все, что я хотел спросить у Тебя, спросил. Все, что я хотел сказать Тебе, сказал. Пора и честь знать. У Тебя, наверное, и без меня хватает желающих пообщаться?

– Погоди! Хочу услышать от тебя, как рано ты узнал меня?

– Не узнал. Я почувствовал Тебя в день похорон моего отца, которого Ты забрал к себе, когда мне было семь лет. Вокруг все плакали, когда я ощутил чью-то руку на плече и услышал тихое: «Ничего не бойся. Я буду рядом». Оглянувшись вокруг, я никого не увидел поблизости. Я оказался без отца, без старшего брата, один на один с огромным пугающим миром, со всем, что было в нем хорошего и плохого. И всякий раз, когда Ты впоследствии бросал меня из одного тяжелейшего испытания в другое, я знал, что Ты непременно придешь и поможешь. Когда я был ребенком, Ты приходил в образе доброго и сильного человека. Позже Ты просто подсказывал мне безошибочный выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, в которые я попадал, но никогда не доводил меня до отчаяния. Это потом я понял, что таким образом Ты хотел показать мне все разнообразие природы людей, показать как высочайшие взлеты человеческого духа, так и бездны его падения. И все это я близко увидел в раннем возрасте. И в раннем возрасте я научился защищать себя сам и никого не бояться. Никого и ничего. С детства не боялся ни начальства, ни властей. Не понимал и не понимаю до сих пор обстановки всеобщего страха вокруг, даже учитывая массовый террор, учиненный коммунистами над моим народом, и рабство, посеянное ими в душах людей. Я и Тебя, Господи, не боялся, но всегда чтил.

– За что?

– За то, что Ты сотворил то, что человек не может.

То немногое, чего я боялся и боюсь до сих пор, – это быть должным кому-либо в чем-либо, потому что долг всегда ограничивает Свободу Выбора. И главное, как только я осознал, что величайший дар человеку Свободы Выбора исходит от Тебя, и только от Тебя, я никогда и ни при каких обстоятельствах не поступался этой Свободой.

– Есть ли у тебя грехи?

– Не знаю, Господи. В каком смысле грехи?

– В том смысле, в каком обычно это понимают люди.

– Ты же знаешь, Господи, что для меня грехи – это только отступление от двух заповедей Последней Веры. А я от них не отступал. И все же я отвечу Тебе в том смысле, в каком это понимают люди.

Я, конечно, не был примером для воспитания молодежи: рано начал курить, любил выпить с друзьями, участвовал с ними в драках «стенка на стенку», но я никогда никого не предавал, не крал, не лжесвидетельствовал, ни перед кем не склонял головы. Никогда не клятвоотступничал, потому что никогда не давал никаких клятв, даже в тех детских и молодежных организациях коммунистического режима, в которых вырос и где клятва была обязательной. Не давал клятв и у брачных алтарей. Никогда и никому не присягал. Потому что любая клятва, любая присяга стреножит дарованную Тобой Свободу Выбора. Никогда и никого не бросал в беде. Ни человека, ни животное.

Вот разве что женщин красивых любил. Много любил…

– Это не грех. Это было всего лишь неосознанное стремление к Сохранению Гена при осознанной Свободе Выбора.

– Молодец! Красиво сказал, однако! Я бы так не смог.

– Это ты так похвалил меня, что ли?

– Прости, Господи! Я просто восхитился. Продолжим. Какой-то я безгрешный сам у себя получился? А ведь я таким не слыву.

– Это ты безгрешен только в своей собственной системе оценок грехов и добродетелей. Может, для тебя этого и достаточно. Что еще ты хотел бы сказать мне?

– Мне очень важно поблагодарить Тебя, Господи, за жизнь, что дал Ты мне. За все лишения и потери, за все счастливые обретения, которые вели меня к Последней Вере. За то, что никогда не покидал меня, за то, что всегда укреплял мой дух в тяжелые минуты и ни разу не довел переступить через себя.

Спасибо Тебе за друзей, что дал мне. Умнейших и благороднейших. С ними я узнал, что такое плечо друга в бою. С ними прошли лучшие годы моей жизни. Это были люди безграничной, необузданной Свободы Выбора, и потому многие из них ушли к Тебе, не дожив до срока. Ты родил их свободными в несвободной стране. По завету Христа через Матфея, они прошли по жизни «тесными вратами». И после них я не могу более не только общаться, но даже и сидеть за одним столом с теми, кто добровольно выбрал себе путь раба. Прости, Господи!

Спасибо Тебе за женщин, что дал мне. Прекрасных и преданных. Я был счастлив с ними, со всеми. Прости, Господи, что не смог сделать их счастливыми.

– Свободный человек никому не может дать счастья, разве только научить Свободе…

– Спасибо Тебе, Господи, за все-все. Спасибо за грохот океанского прибоя, за предрассветную гладь озера, за африканский закат, за солнце сквозь листву, за лунную дорожку в ночном море, за весенний ветер в лицо, за запах моря, за прощальный крик лебедя в осеннем небе и за первый смех ребенка. Именно в такие мгновения у меня возникало то острое, щемящее чувство Твоего незримого, но осязаемого присутствия. Спасибо!

– Хочешь ли ты попросить меня о чем-либо?

– Ты ведь знаешь меня, Господи, я никогда и ни о чем Тебя не просил. Но сейчас попрошу. Там, у Тебя, мои родители. Присмотри за ними.

– Еще?

– Упокой души друзей моих. Тех, кто уже ушел к Тебе. Маялись они при жизни, потому что нелегко живется тем, кто сам вершит свой Выбор, чьи души беспрестанно пребывают в состоянии Выбора. И прими с милостью мятущиеся души тех немногих оставшихся, когда настанет их час.

– А как насчет твоей собственной души?

– Она покойна, мой Бог. Покойна с тех пор, как я принял Последнюю Веру. Нет больше сомнений, всю жизнь терзавших душу, и она обрела покой уже здесь, на земле.

– Жалеешь ли о чем?

– Нет! Ни о чем не жалею. О чем может жалеть человек, делавший все в своей жизни по собственной воле, по собственной Свободе Выбора? Да и вообще, сожалеть о прошлом – это все равно что сожалеть о том, что время течет только в одну сторону…

– С кем бы ты хотел быть здесь, когда придешь ко мне?

– А что? Есть Свобода Выбора?

– Почему нет? Где же ей быть, как не здесь? Вот помнится случай, когда умер на Земле один из ваших пророков по имени Махатма Ганди. Мы его, конечно, здесь, в чистилище, не задерживали и сразу пропустили. Так я даже не успел спросить его, с кем рядом он хотел бы проводить время здесь, как он, даже не взглянув на меня, пролетел мимо прямиком ко Льву Толстому:

«Господин Толстой, я так счастлив, я так давно мечтал пообщаться с вами! Мы с вами переписывались на земле. Помните?» – «Здравствуй, здравствуй, дорогой Мохандас! Конечно, помню! Только вот незадача, сам столько лет ждал встречи с Экклезиастом и только что получил аудиенцию. Что же делать? А знаешь что, полетели вместе! Я скажу Экклезиасту, что ты со мной».

Так что я повторяю свой вопрос. С кем бы ты хотел быть здесь, когда придешь ко мне?

– С друзьями молодости!

– Ну что ж… Тогда до последней встречи?

– До встречи без расставаний…