Полная история христианской церкви - Александра Бахметьева

История Церкви, то есть общества верующих в Спасителя и Искупителя мира, разделяется на историю Церкви ветхозаветной и историю Церкви новозаветной. Первая излагает историю сотворения мира и человека, описывает жизнь людей, живших до Потопа, и судьбы народа, которому Господь дал откровение и с которым Он заключил Свой Завет.

Что такое Завет?

Завет (или договор) заключался в милостивом обещании Бога даровать спасение людям, уверовавшим в Него, послать им Спасителя. Первые люди (Адам и Ева) через свое непослушание, доверившись диаволу, утратили блаженство; а за ними и все потомство их, зараженное бесовским превозношением и обессиленное грехом, сделалось рабом страстей и смерти. Никто уже не мог надеяться собственными силами достигнуть утраченного блаженства и заслужить прощение. Но вслед за грехопадением человека и наказанием его является и беспредельное милосердие Божие. Господь обещает людям Избавителя и неоднократно повторяет Свое обещание через пророков.

Веровавшие в обещание Бога и хранившие закон Его составляли ветхозаветную Церковь. Это были патриархи, пророки, праведники, которые жили до явления Спасителя. Временами Церковь бывала очень немногочисленна, ибо народ израильский часто забывал Бога и предавался идолопоклонству. Но всегда находились люди, свято хранившие закон, данный Богом, и с непоколебимой верой ожидали явления обещанного Мессии.

Обещание исполнилось. Христос, Единородный Сын Божий, сошел на землю, чтобы страданиями и смертью искупить грехи мира, примирить людей с Богом и даровать уверовавшим в Него жизнь вечную и Царство Небесное. Новозаветная Церковь, основанная Иисусом Христом и распространенная апостолами при содействии Святого Духа, состоит из всех тех, которые веруют в пришедшего Спасителя и принимают Святое Крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, как повелел Христос.

Неразрывная, живая связь соединяет ветхозаветную Церковь с новозаветной. Господь Сам законодатель Своего народа; Он чрез Моисея установил образ служения и правления ветхозаветной Церкви. Но и в законе, и в обрядах виден прообраз будущей Церкви, – точно так же, как и в событиях ветхозаветных прообразуется будущее спасение чрез обещанного Избавителя, или Мессию. Ветхозаветные пророки, вдохновенные свыше, постоянно указывают на будущее явление Спасителя, на новый закон, который впишется в сердца, на великий Свет, который озарит сидящих во тьме неведения, на величие и непоколебимость Церкви Христовой.

Предмет нашего повествования составляет история новозаветной Церкви. Мы расскажем, как слово Божие, проповеданное вначале в Иудее, проникало даже в самые отдаленные страны и возрождало уверовавших во Христа к новой, лучшей жизни. Мы постараемся показать деятельность святых благовестников, чистый образ жизни первых христиан, твердость и терпение христианских исповедников и мучеников.