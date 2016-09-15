Полная история христианской церкви - Александра Бахметьева

Бахметьева - Полная история христианской церкви
Предлагаемая книга повествует о временах появления и укрепления Христианской Церкви на земле. Судьбы империй и правителей, войны, народные движения и трагедии ересей тесно переплетаются с историей христианского учения, которое, собственно, и стало главной движущей силой жизни человеческого общества. Книга охватывает события первого тысячелетия со времени Рождества Христова. Написанная живым и ярким языком, она дает запоминающиеся образы известных людей прошлого и подвижников Церкви.
Александра Николаевна Бахметева (1825–1901) – известная писательница XIX века, почетный член Общества любителей российской словесности. В своих книгах, выдержавших много изданий, она излагала события библейской и церковной истории и пересказывала их для детей.
Бахметьева Александра - Полная история христианской церкви
М.: Лепта Книга, Эксмо, 2010. - 558 с.
ISBN: 978-5-699-45840-0.
2-е изд.
ISBN: 978-5-699-45840-0.
2-е изд.
Александра Бахметьева - Полная история христианской церкви - Содержание
Часть I
Глава I Сошествие Духа Святого. Церковь апостольская в Иерусалиме
Глава II Гонения на Церковь Христову. Обращение Савла
Глава III Труды апостола Петра. Первое апостольское путешествие Павла. Апостольский Собор в Иерусалиме
Глава IV Путешествие святого апостола Павла в Грецию
Глава V Третье апостольское путешествие Павла. Мятеж в Ефесе. Прибытие Павла в Иерусалим
Глава VI Павел в узах. Путешествие святого апостола в Рим и первое его пребывание в нем. Кончина святого апостола Иакова
Глава VII Рим. Первое гонение на христиан от язычников. Кончина святых апостолов Петра и Павла
Глава VIII Труды прочих апостолов. Кончина святого Симеона и святого Игнатия. Письмо Плиния к Траяну. Святые мученики
Глава IX Иудейская война. Падение Иерусалима
Глава X Святой Иоанн Богослов. Второе гонение на христиан
Глава XI Общий взгляд на век апостольский. Мужи апостольские. Богослужение, таинства. Образ жизни первых христиан. Ереси
Глава XII Век второй. Третье гонение на христиан
Глава XIII Святой Иустинн-мученик. Четвертое гонение
Глава XIV Священномученик Поликарп Смирнский и мученики Галлии
Глава XV Состояние Церкви в конце II века. Ереси. Церковные писатели. Христианское просвещение
Глава XVI Пятое гонение
Глава XVII Ориген. Шестое гонение. Писатели и отцы Церкви
Глава XVIII Седьмое гонение. Мученики в Александрии, в Малой Азии и в других областях
Глава XIX Священномученик Киприан Карфагенский. Восьмое гонение
Глава XX Девятое гонение. Общий взгляд на церковную жизнь во II и III веках
Глава XXI Век четвертый. Десятое гонение. 302–313 гг
Глава XXII Константин Великий и Первый Вселенский Собор
Глава XXIII Последние годы царствования Константина. 325–337 гг
Глава XXIV Святой Афанасий Великий и гонения от ариан
Глава XXV Подвижники Египта, Палестины и Сирии
Глава XXVI Воспитание и молодость святых Василия Великого и Григория Богослова
Часть II
Глава I Бедствия Церкви при Юлиане Отступнике
Глава II Гонение от ариан при Валенте. Василий Великий, епископ Кесарийский. Святой Григорий Богослов
Глава III Церковь на Западе при Грациане и Валентиниане II
Глава IV Церковь при Феодосии Великом
Глава V Святой Иоанн Златоуст
Глава VI Блаженный Августин
Глава VII Ересь Пелагия. Падение Западной Римской империи
Глава VIII Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. Ересь Евтихия и Четвертый Собор. Пятый Вселенский Собор
Глава IX Христианство в Персии, Армении и Иверии
Глава Х Святые подвижники и церковные писатели на Востоке и Западе
Глава XI Начало христианской веры в Британии и Галлии
Глава XII Церковь в Британии. Борьба Римской Церкви со Старобританской
Глава XIII Церковь до девятого века в Средней Европе и в Испании
Глава XIV Бедствия Востока. Магомет. Ересь монофелитская и Шестой Вселенский Собор
Глава XV Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский Собор
Глава XVI Развитие папской власти в девятом веке
Глава XVII Царствование Карла Великого. Изменение в Символе веры
Глава XVIII Папство при преемниках Карла Великого. Лжеисидоровы декреталии. Папа Николай. 814–816 гг
Глава XIX Борьба патриарха Фотия с папой Николаем и его преемниками. 842–886 гг
Глава XX Взгляд на состояние Церкви и христианское просвещение в Средней Европе до X века. Знаменитые богословы. Лжеучения. Монастыри
Глава XXI Распространение христианской веры в скандинавских землях. Король Альфред в Англии. Гонение на христиан в Испании
Глава XXII ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛАВЯН ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРОЙ. СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ И УЧЕНИКИ ИХ
Глава XXIII НАЧАЛО ЦЕРКВИ ХРИСТИАНСКОЙ В ПОЛЬШЕ, ВЕНГРИИ, СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ И В СТРАНАХ СКАНДИНАВСКИХ
Глава XXIV Папство в X и в XI веках
Глава XXV Сношения Рима с Византией в X и XI веках. Михаил Керулларий
Глава XXVI Монашество на Западе и Востоке. Состояние просвещения. Общий обзор
Глава XXVII Богослужение со времен апостольских. Таинства. Праздники. Обычаи
Глава I Сошествие Духа Святого. Церковь апостольская в Иерусалиме
Глава II Гонения на Церковь Христову. Обращение Савла
Глава III Труды апостола Петра. Первое апостольское путешествие Павла. Апостольский Собор в Иерусалиме
Глава IV Путешествие святого апостола Павла в Грецию
Глава V Третье апостольское путешествие Павла. Мятеж в Ефесе. Прибытие Павла в Иерусалим
Глава VI Павел в узах. Путешествие святого апостола в Рим и первое его пребывание в нем. Кончина святого апостола Иакова
Глава VII Рим. Первое гонение на христиан от язычников. Кончина святых апостолов Петра и Павла
Глава VIII Труды прочих апостолов. Кончина святого Симеона и святого Игнатия. Письмо Плиния к Траяну. Святые мученики
Глава IX Иудейская война. Падение Иерусалима
Глава X Святой Иоанн Богослов. Второе гонение на христиан
Глава XI Общий взгляд на век апостольский. Мужи апостольские. Богослужение, таинства. Образ жизни первых христиан. Ереси
Глава XII Век второй. Третье гонение на христиан
Глава XIII Святой Иустинн-мученик. Четвертое гонение
Глава XIV Священномученик Поликарп Смирнский и мученики Галлии
Глава XV Состояние Церкви в конце II века. Ереси. Церковные писатели. Христианское просвещение
Глава XVI Пятое гонение
Глава XVII Ориген. Шестое гонение. Писатели и отцы Церкви
Глава XVIII Седьмое гонение. Мученики в Александрии, в Малой Азии и в других областях
Глава XIX Священномученик Киприан Карфагенский. Восьмое гонение
Глава XX Девятое гонение. Общий взгляд на церковную жизнь во II и III веках
Глава XXI Век четвертый. Десятое гонение. 302–313 гг
Глава XXII Константин Великий и Первый Вселенский Собор
Глава XXIII Последние годы царствования Константина. 325–337 гг
Глава XXIV Святой Афанасий Великий и гонения от ариан
Глава XXV Подвижники Египта, Палестины и Сирии
Глава XXVI Воспитание и молодость святых Василия Великого и Григория Богослова
Часть II
Глава I Бедствия Церкви при Юлиане Отступнике
Глава II Гонение от ариан при Валенте. Василий Великий, епископ Кесарийский. Святой Григорий Богослов
Глава III Церковь на Западе при Грациане и Валентиниане II
Глава IV Церковь при Феодосии Великом
Глава V Святой Иоанн Златоуст
Глава VI Блаженный Августин
Глава VII Ересь Пелагия. Падение Западной Римской империи
Глава VIII Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. Ересь Евтихия и Четвертый Собор. Пятый Вселенский Собор
Глава IX Христианство в Персии, Армении и Иверии
Глава Х Святые подвижники и церковные писатели на Востоке и Западе
Глава XI Начало христианской веры в Британии и Галлии
Глава XII Церковь в Британии. Борьба Римской Церкви со Старобританской
Глава XIII Церковь до девятого века в Средней Европе и в Испании
Глава XIV Бедствия Востока. Магомет. Ересь монофелитская и Шестой Вселенский Собор
Глава XV Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский Собор
Глава XVI Развитие папской власти в девятом веке
Глава XVII Царствование Карла Великого. Изменение в Символе веры
Глава XVIII Папство при преемниках Карла Великого. Лжеисидоровы декреталии. Папа Николай. 814–816 гг
Глава XIX Борьба патриарха Фотия с папой Николаем и его преемниками. 842–886 гг
Глава XX Взгляд на состояние Церкви и христианское просвещение в Средней Европе до X века. Знаменитые богословы. Лжеучения. Монастыри
Глава XXI Распространение христианской веры в скандинавских землях. Король Альфред в Англии. Гонение на христиан в Испании
Глава XXII ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛАВЯН ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРОЙ. СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ И УЧЕНИКИ ИХ
Глава XXIII НАЧАЛО ЦЕРКВИ ХРИСТИАНСКОЙ В ПОЛЬШЕ, ВЕНГРИИ, СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ И В СТРАНАХ СКАНДИНАВСКИХ
Глава XXIV Папство в X и в XI веках
Глава XXV Сношения Рима с Византией в X и XI веках. Михаил Керулларий
Глава XXVI Монашество на Западе и Востоке. Состояние просвещения. Общий обзор
Глава XXVII Богослужение со времен апостольских. Таинства. Праздники. Обычаи
Введение Состояние мира до явления Спасителя. Краткий очерк
История Церкви, то есть общества верующих в Спасителя и Искупителя мира, разделяется на историю Церкви ветхозаветной и историю Церкви новозаветной. Первая излагает историю сотворения мира и человека, описывает жизнь людей, живших до Потопа, и судьбы народа, которому Господь дал откровение и с которым Он заключил Свой Завет.
Что такое Завет?
Завет (или договор) заключался в милостивом обещании Бога даровать спасение людям, уверовавшим в Него, послать им Спасителя. Первые люди (Адам и Ева) через свое непослушание, доверившись диаволу, утратили блаженство; а за ними и все потомство их, зараженное бесовским превозношением и обессиленное грехом, сделалось рабом страстей и смерти. Никто уже не мог надеяться собственными силами достигнуть утраченного блаженства и заслужить прощение. Но вслед за грехопадением человека и наказанием его является и беспредельное милосердие Божие. Господь обещает людям Избавителя и неоднократно повторяет Свое обещание через пророков.
Веровавшие в обещание Бога и хранившие закон Его составляли ветхозаветную Церковь. Это были патриархи, пророки, праведники, которые жили до явления Спасителя. Временами Церковь бывала очень немногочисленна, ибо народ израильский часто забывал Бога и предавался идолопоклонству. Но всегда находились люди, свято хранившие закон, данный Богом, и с непоколебимой верой ожидали явления обещанного Мессии.
Обещание исполнилось. Христос, Единородный Сын Божий, сошел на землю, чтобы страданиями и смертью искупить грехи мира, примирить людей с Богом и даровать уверовавшим в Него жизнь вечную и Царство Небесное. Новозаветная Церковь, основанная Иисусом Христом и распространенная апостолами при содействии Святого Духа, состоит из всех тех, которые веруют в пришедшего Спасителя и принимают Святое Крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, как повелел Христос.
Неразрывная, живая связь соединяет ветхозаветную Церковь с новозаветной. Господь Сам законодатель Своего народа; Он чрез Моисея установил образ служения и правления ветхозаветной Церкви. Но и в законе, и в обрядах виден прообраз будущей Церкви, – точно так же, как и в событиях ветхозаветных прообразуется будущее спасение чрез обещанного Избавителя, или Мессию. Ветхозаветные пророки, вдохновенные свыше, постоянно указывают на будущее явление Спасителя, на новый закон, который впишется в сердца, на великий Свет, который озарит сидящих во тьме неведения, на величие и непоколебимость Церкви Христовой.
Предмет нашего повествования составляет история новозаветной Церкви. Мы расскажем, как слово Божие, проповеданное вначале в Иудее, проникало даже в самые отдаленные страны и возрождало уверовавших во Христа к новой, лучшей жизни. Мы постараемся показать деятельность святых благовестников, чистый образ жизни первых христиан, твердость и терпение христианских исповедников и мучеников.
Кернс Дорогами христианства читаем на Эсхатосе
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