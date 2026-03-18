Бахмутский - Битва за евангелие

Книга Евгения Бахмутского «Битва за евангелие» представляет собой глубокое и актуальное экспозиционное исследование Послания Иуды — одной из самых коротких, но при этом наиболее эмоционально напряженных книг Нового Завета. Автор ставит задачу пробудить в современных верующих духовную бдительность и готовность «подвизаться за веру», вверенную святым. Основная идея произведения заключается в том, что главная угроза для церкви зачастую исходит не от внешних гонений, а от внутреннего разложения, вызванного лжеучителями, которые подменяют благодать Божью поводом к распутству и отвергают единственного Владыку.

Содержательная часть книги шаг за шагом ведет читателя через стихи послания, раскрывая исторический контекст и теологическую значимость каждого предупреждения Иуды. Бахмутский детально анализирует характеристики «тайком вкравшихся» людей, их мотивы и неизбежность Божьего суда, проводя параллели с современными духовными течениями, которые размывают библейские доктрины. Автор уделяет значительное внимание не только обличению заблуждений, но и практическим наставлениям по созиданию общины: как назидать себя на святейшей вере, молиться Духом Святым и сохранять себя в любви Божьей. Особое место в работе занимает призыв к милосердию по отношению к сомневающимся, подчеркивая, что битва за евангелие — это борьба за спасение душ, а не просто интеллектуальный спор.

Текст написан в энергичном, бескомпромиссном и глубоко пастырском стиле, который не оставляет места для теплохладности. Евгений Бахмутский мастерски сочетает экзегетический разбор текста с яркими иллюстрациями и призывами к действию, делая древнее послание живым голосом, звучащим в XXI веке. Работа служит важным ресурсом для служителей и всех христиан, стремящихся сохранить чистоту веры в эпоху релятивизма и моральных компромиссов. Это чтение помогает осознать, что защита евангелия — это дело чести каждого верующего, а конечная победа и безопасность гарантированы Тем, Кто «может соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости».

Евгений Бахмутский - Битва за евангелие - Изучение послания Иуды

Издательство – «Библия для всех» – 141 с.

Санкт-Петербург – 2018 г.

ISBN 978-5-7454-1479-4

Евгений Бахмутский - Битва за евангелие - Изучение послания Иуды – Содержание

Занятие 1. Бог и мы

Занятие 2. Молитва об умножении духовных благословений

Занятие 3. Церковь в опасности

Занятие 4. Берегитесь лжеучителей

Занятие 5. Предупреждение о суде

Занятие 6. Противостояние власти

Занятие 7. Пути лжеучителей

Занятие 8. Подлинная сущность лжеучителей

Занятие 9. Пророчество Еноха

Занятие 10. Называя вещи своими именами

Занятие 11. Насмешники последнего времени

Занятие 12. Как не впасть в лжеучение 1

Занятие 13. Как не впасть в лжеучение 2

Занятие 14. Торжествуйте в Евангелии

Вместо послесловия. Современные подмены Евангелия

Приложение 1.Бог есть любовь — не я

Приложение 2.Что такое Евангелие?

Приложение 3.Зачем я живу на земле