Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бахмутский - Битва за евангелие

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Книга Евгения Бахмутского «Битва за евангелие» представляет собой глубокое и актуальное экспозиционное исследование Послания Иуды — одной из самых коротких, но при этом наиболее эмоционально напряженных книг Нового Завета. Автор ставит задачу пробудить в современных верующих духовную бдительность и готовность «подвизаться за веру», вверенную святым. Основная идея произведения заключается в том, что главная угроза для церкви зачастую исходит не от внешних гонений, а от внутреннего разложения, вызванного лжеучителями, которые подменяют благодать Божью поводом к распутству и отвергают единственного Владыку.

Содержательная часть книги шаг за шагом ведет читателя через стихи послания, раскрывая исторический контекст и теологическую значимость каждого предупреждения Иуды. Бахмутский детально анализирует характеристики «тайком вкравшихся» людей, их мотивы и неизбежность Божьего суда, проводя параллели с современными духовными течениями, которые размывают библейские доктрины. Автор уделяет значительное внимание не только обличению заблуждений, но и практическим наставлениям по созиданию общины: как назидать себя на святейшей вере, молиться Духом Святым и сохранять себя в любви Божьей. Особое место в работе занимает призыв к милосердию по отношению к сомневающимся, подчеркивая, что битва за евангелие — это борьба за спасение душ, а не просто интеллектуальный спор.

Текст написан в энергичном, бескомпромиссном и глубоко пастырском стиле, который не оставляет места для теплохладности. Евгений Бахмутский мастерски сочетает экзегетический разбор текста с яркими иллюстрациями и призывами к действию, делая древнее послание живым голосом, звучащим в XXI веке. Работа служит важным ресурсом для служителей и всех христиан, стремящихся сохранить чистоту веры в эпоху релятивизма и моральных компромиссов. Это чтение помогает осознать, что защита евангелия — это дело чести каждого верующего, а конечная победа и безопасность гарантированы Тем, Кто «может соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости».

Евгений Бахмутский - Битва за евангелие - Изучение послания Иуды

Издательство – «Библия для всех» – 141 с.

Санкт-Петербург – 2018 г.

ISBN 978-5-7454-1479-4

Евгений Бахмутский - Битва за евангелие - Изучение послания Иуды – Содержание

  • Занятие 1. Бог и мы

  • Занятие 2. Молитва об умножении духовных благословений

  • Занятие 3. Церковь в опасности

  • Занятие 4. Берегитесь лжеучителей

  • Занятие 5. Предупреждение о суде

  • Занятие 6. Противостояние власти

  • Занятие 7. Пути лжеучителей

  • Занятие 8. Подлинная сущность лжеучителей

  • Занятие 9. Пророчество Еноха

  • Занятие 10. Называя вещи своими именами

  • Занятие 11. Насмешники последнего времени

  • Занятие 12. Как не впасть в лжеучение 1

  • Занятие 13. Как не впасть в лжеучение 2

  • Занятие 14. Торжествуйте в Евангелии

Вместо послесловия. Современные подмены Евангелия

Приложение 1.Бог есть любовь — не я

Приложение 2.Что такое Евангелие?

Приложение 3.Зачем я живу на земле

Views 41
Rating
Added 18.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

