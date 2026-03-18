Бахмутский - Faithbook – Евангелие в городе

Книга Евгения Бахмутского «Faithbook — Евангелие в городе» представляет собой манифест и практическое руководство для христиан, стремящихся быть эффективными свидетелями Божьей любви в условиях современного мегаполиса. Автор ставит задачу переосмыслить миссию церкви не как бегство от «греховного мира» в закрытые общины, а как активное, созидательное присутствие в самом центре городской культуры, профессиональной среды и социальных сетей. Основная идея произведения заключается в том, что Евангелие обладает преображающей силой для каждой сферы городской жизни, а верующий человек призван быть «открытой книгой веры» (Faithbook), доступной и понятной для своих современников.

Содержательная часть книги детально анализирует вызовы, которые бросает городская среда: анонимность, высокий темп жизни, интеллектуальный скептицизм и моральный релятивизм. Бахмутский предлагает стратегию «вовлеченности без компромиссов», объясняя, как христианин может достигать успеха в карьере и искусстве, оставаясь верным библейским принципам. Автор уделяет значительное внимание теме формирования здоровых сообществ (малых групп), которые становятся «оазисами» среди городского бетона, где люди находят принятие и истину. В книге также исследуются современные методы коммуникации и апологетики, адаптированные для диалога с людьми, далекими от церковной традиции, но ищущими глубокий смысл и подлинную надежду.

Текст написан в очень динамичном, актуальном и вовлекающем стиле, который резонирует с запросами активных горожан и молодых лидеров. Евгений Бахмутский мастерски сочетает библейское богословие с анализом социокультурных трендов, превращая чтение в увлекательный поиск ответов на вопрос: «Как быть солью и светом там, где это нужнее всего?». Работа служит мощным инструментом для тех, кто хочет выйти за рамки воскресного богослужения и сделать свою веру видимой и влиятельной в повседневной реальности. Это чтение помогает осознать, что город — это не угроза, а величайшее миссионерское поле, на котором Бог призывает Своих детей писать историю Его благодати.

Москва: Российский союз евангельских христиан-баптистов, 2016. – 240 с.

ISBN 978-5-7454-1429-9

