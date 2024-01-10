Бахмутский - Пастыри

На третьем курсе технического университета я стал сознавать, что наступило время определиться с моим будущим. Тогда передо мной встал весьма актуальный вопрос: в чем же мое призвание, чему посвятить свою жизнь, чтобы максимально прославить Бога и реализовать Его замысел. В то время мне казалось, что есть четыре возможных пути — бизнес, общественная деятельность, наука и церковное служение. В каждом из них у меня получалось достаточно хорошо. Тот год я особенно посвятил молитве и размышлению о своем земном предназначении. Мне нравилось находить интересные идеи для реализации бизнес-проектов, мобилизовать людей на решение различных социальных задач, углубляться в научные изыскания и развивать труд моей родной поместной церкви. Влекло меня и то, и другое. Но к концу года я стал замечать, что Господь осуществляет Свое водительство. Ведь Он «производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Филип. 2:13). Интерес к бизнесу стал пропадать. Общественно-политическая деятельность показалась мне во многом поверхностной и не решающей ключевых проблем сердца человека. Об этом я позднее прочитал в книге Ивана Степановича Проханова «В котле России»: «Политические и социальные доктрины могут создать условия для того, чтобы люди жили по-человечески. Но они не могут изменить злого человека и превратить его в доброго... твердым и подлинным решением этого вопроса является не социальная революция, хотя это и может иметь место, если это необходимо, но великая духовная революция... Настоящая реформация имела место в сердцах сотен и тысяч русских людей, которые стали жить новой жизнью под водительством и силой Евангелия».

Когда я стал развивать христианское студенческое движение в своем городе, то увидел, что, хотя оно и затрагивало только сотни людей (в отличии от моей предыдущей общественной активности, где были тысячи), их жизни действительно менялись к лучшему. Причем перемены были постоянные и принципиальные. Евангелие проявляло свое силу в преображении жизней многих студентов, включая и их родных. Именно тогда мне стало более очевидным, что Господь ведет меня к всецелому посвящению служению в Его Церкви. Научная деятельность, которая всегда меня привлекала, стала постепенно утрачивать свою притягательную силу, хотя интерес к ней остался в моем сердце и по сей день.

Бог благословил меня удивительными дедушками. Оба пострадали за свою веру во Христа, оба были служителями церкви. Изначально один из них трудился в церкви Евангельских Христиан, другой — в Баптистской церкви. Поэтому с самого детства я был воспитан как евангельский христианин-баптист. Уже став служителем церкви, я во многом опирался на их пример, приводя себе на память многие их наставления.

Также я встречал немало молодых служителей, которые не знали, как совершать свой труд. Один из них даже как-то сказал мне с огорчением: «Я впервые проводил бракосочетание, и мне пришлось посмотреть свое, чтобы знать, как это делать». Другой сетовал, что ему не с кем поговорить по душам. Третий попросил молиться за него, потому что не понимал, как ему вести церковь дальше. За годы своих многочисленных поездок по стране и миру мне довелось повстречать многих молодых людей, которые желали бы развиваться как служители, но с ними никого не было рядом, а в их поместных церквах отсутствовал какой-либо понятный механизм воспитания новых служителей. Также меня не раз приглашали поучаствовать в конфликтных ситуациях в поместных церквах, где вопрос духовного руководства заходил в тупик. Во многом это было связано с отсутствием библейского механизма подготовки новых служителей. К сожалению, сегодня так много общин верующих живут вообще без пасторов.

Евгений Бахмутский - Пастыри - подготовка новых служителей в Церкви

Издание религиозной организации «Христианское общество “Библия для всех” Санкт-Петербург, 2018. - 332 с.

ISBN 978-5-7454-1523-4

Евгений Бахмутский - Пастыри - подготовка новых служителей в Церкви - Содержание

Предисловие

Глава 1. Кризис лидерства или почему не хватает служителей

Вступление

1. Важность воспитания служителей в поместных Церквах

2. Проблемы духовного лидерства

3. Цели получения христианского образования

4. Нехватка духовно здоровых церквей

Глава 2. Божий замысел о церковном руководстве

1. Общая идея библейского руководства

2. Современные тренды, влияющие на восприятие концепции церковного руководства

3. Терминология

4. Ряд частных вопросов касательно пресвитеров в церкви

5. Библейская модель для церковного руководства

Глава 3. Божий служитель и концепция воспитания новых служителей

1. Призвание — понимание Божьего призвания к пасторскому служению

2. Метод апостола Павла (1 Тим. 3:1-13)

Глава 4. Божия почва — роль поместной церкви в подготовке служителей

1. Приоритет поместной церкви

2. Ученичество — духовный рост через практическую христианскую жизнь и служение

3. Испытание — проверка потенциальных пасторов на основании библейских требований (1 Тим. 3:1-7, Тит 1:5-9,1 Пет.5:1-4)

4. Рукоположение: публичное благословение и признание призвания брата к пасторскому служению

5. Введение в пасторское служение: направление и поддержка служителя

Глава 5. Божие соработники — роль пресвитеров церкви

В ВОСПИТАНИИ НОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

1. Модель служения апостола Павла

2. Развитие в присутствии многих свидетелей

3. Избрание верных людей

4. Развитие способности учить других

5. Помощь в определении подходящего места в лидерской команде церкви

Глава 6. Божий план появления духовно-здоровых церквей, где будут воспитываться

НОВЫЕ ДУХОВНО-ЗРЕЛЫЕ СЛУЖИТЕЛИ

1. Основывая церкви вместе с апостолом Павлом (Деян.14:19-28)

Заключение

Приложение №1. Библейская метафора пастыря

Приложение №2. Самотестирование для пасторского служение

Приложение №3. Оценка потенциального кандидата на пасторское служение членами церкви

Приложение №4. Создание культуры ученичества внутри поместной церкви

Приложение №5. Формирование культуры наставничества в РБЦ

Приложение №6. Основные принципы ученичества

Приложение №7. Как начать заниматься ученичеством уже на этой неделе

Приложение №8. Основные подходы к развитию церкви в россии

Приложение №9. Церковь как место подготовки новых служителей

Приложение №10. Черты характера для воспитания и развития

Приложение №11. Памятка для лидера малой группы РБЦ

Приложение №12. Библейские принципы для поиска решения в серых зонах

Приложение №13. Стадии духовного развития в церкви

Приложение №14. Специализация в пасторском служении

Приложение №15. Механизм воспроизводства лидеров в РБЦ

Приложение №16. Тайм-менеджмент для лидера малой группы РБЦ

Приложение №17. Необходимый богословский минимум

Приложение №18. Как выбрать себе ученика?

Приложение №19. Пресвитеры, воспитывающие учеников

Приложение №20. Пример урока по наставничеству

Приложение №21. Четыре идола, которые мешают в воспитании новых лидеров

Приложение №22. Семь полезных вопросов в отношении кандидата на пасторство

Приложение №23. Как перейти от церковного совета к пресвитерскому в духовном управлении общиной?

Приложение №24. Практическая польза от множественности пресвитеров

Приложение №25. Подмены Евангелия сегодня

Евгений Бахмутский - Пастыри - подготовка новых служителей в Церкви - Предисловие

За последние десять лет у меня было много бесед с различными известными и не очень, внешне успешными пасторами. Церкви под их руководством становились духовно крепкими и нередко количественно большими. После наших бесед я всегда просил задать их мне какой-нибудь важный вопрос для развития моего личного служения. Представляете, почти все задали, хоть и разными словами, один и тот же вопрос: каков механизм взращивания новых служителей у Вас в церкви?

По сути, это ключевой вопрос для развития служения церкви, расширения Божьего Царства и успеха благовествования Христова. Именно этому вопросу и посвящена данная книга. Возможно, она поможет воспитать нам новое поколение Тимофеев и Титов, поколение Духовного Пробуждения нашего народа. Об этом моя постоянная молитва, именно этому посвящена вся моя жизнь.