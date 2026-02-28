Бахмутский - Прокопенко - Расулов - Трескин - Семья. Создать и сохранить

Эта книга обращается к сердцам молодых людей, желающих прожить свою жизнь правильно. Она говорит о ценности и святости как брака, так и безбрачия. Нам весьма нужны крепкие и благочестивые семьи. Нам также весьма нужны радостные и посвященные Христу неженатые молодые люди. Эта книга взывает как пророк к нынешнему поколению молодежи, бросая им вызов: живите чистой жизнью. Возлюбите непорочность, прислушайтесь к мудрости и научитесь глубокому бескорыстию таинственной любви «агапе»!

Книга написана четырьмя практикующими российскими пасторами, одаренными учителями Божьего Слова: Евгением Бахмутским, Алексеем Прокопенко, Тимуром Расуловым и Владиславом Трескиным. Они имеют высшее богословское образование. У каждого из них счастливые и благословенные семьи. Они регулярно участвуют в подготовке молодых пар к браку, а также в наставлении подростков и взрослых в вопросах семьи и брака.

Авторы разносторонне освещает вопросы отношений между полами как в добрачном, так и брачном периоде. Это пособие для последовательных занятий служителя/наставника как с подростками и молодежью, так и с парами, желающими пожениться, содержащее элементы изучения Библии, практические советы, вопросы для рассуждения и задания для самостоятельного выполнения. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. – Семья. Создать и сохранить

Прокопенко А., Расулов Т., Бахмутский Е., Трескин В. Библия для всех. — Библия для всех, 2013. — 220 с. — ISBN 978-5-7454-1310-0.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. – Семья. Создать и сохранить – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОДРОСТКИ. НАСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОМУДРИЮ

Чистота с самого начала. Евгений Бахмутский

Целомудрие. Евгений Бахмутский

Отличия между мужчиной и женщиной. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 2. В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. КАК СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ

Как узнать волю Божию в выборе супруга. Евгений Бахмутский 38

Практические шаги поиска спутника жизни. Евгений Бахмутский

Безбрачие. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА К БРАКУ

Учение о браке. Бытие 2:18-24. Алексей Прокопенко

Главенство Бога в браке. Бытие 1:26-28. Алексей Прокопенко

Исаак и Ревекка. Бытие 24. Алексей Прокопенко

Вооз и Руфь. Книга Руфь 3-я глава. Алексей Прокопенко

Развод. Тимур Расулов

Языки любви. Ефесянам 5:22-33. Алексей Прокопенко

Практические советы по подготовке к браку. Тимур Расулов

ЧАСТЬ 4. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ. ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО

Обязанности мужа и жены в семье. Тимур Расулов

Пример Акилы и Прискиллы. Владислав Трескин

Распоряжение семейными финансами. Алексей Прокопенко

Прощение. Тимур Расулов

Библейские принципы общения. Алексей Прокопенко

ЧАСТЬ 5. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Непоколебимость христианского наследия. Владислав Трескин

Воспитание детей по доктору Христу. Алексей Прокопенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2