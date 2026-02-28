Бахмутский - Прокопенко - Расулов - Трескин - Семья. Создать и сохранить

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Эта книга обращается к сердцам молодых людей, желающих прожить свою жизнь правильно. Она говорит о ценности и святости как брака, так и безбрачия. Нам весьма нужны крепкие и благочестивые семьи. Нам также весьма нужны радостные и посвященные Христу неженатые молодые люди. Эта книга взывает как пророк к нынешнему поколению молодежи, бросая им вызов: живите чистой жизнью. Возлюбите непорочность, прислушайтесь к мудрости и научитесь глубокому бескорыстию таинственной любви «агапе»!

Книга написана четырьмя практикующими российскими пасторами, одаренными учителями Божьего Слова: Евгением Бахмутским, Алексеем Прокопенко, Тимуром Расуловым и Владиславом Трескиным. Они имеют высшее богословское образование. У каждого из них счастливые и благословенные семьи. Они регулярно участвуют в подготовке молодых пар к браку, а также в наставлении подростков и взрослых в вопросах семьи и брака.

Авторы разносторонне освещает вопросы отношений между полами как в добрачном, так и брачном периоде. Это пособие для последовательных занятий служителя/наставника как с подростками и молодежью, так и с парами, желающими пожениться, содержащее элементы изучения Библии, практические советы, вопросы для рассуждения и задания для самостоятельного выполнения. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. – Семья. Создать и сохранить

Прокопенко А., Расулов Т., Бахмутский Е., Трескин В. Библия для всех. — Библия для всех, 2013. — 220 с. — ISBN 978-5-7454-1310-0.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. – Семья. Создать и сохранить – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОДРОСТКИ. НАСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОМУДРИЮ

  • Чистота с самого начала. Евгений Бахмутский

  • Целомудрие. Евгений Бахмутский

  • Отличия между мужчиной и женщиной. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 2. В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. КАК СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ

  • Как узнать волю Божию в выборе супруга. Евгений Бахмутский 38

  • Практические шаги поиска спутника жизни. Евгений Бахмутский

  • Безбрачие. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА К БРАКУ

  • Учение о браке. Бытие 2:18-24. Алексей Прокопенко

  • Главенство Бога в браке. Бытие 1:26-28. Алексей Прокопенко

  • Исаак и Ревекка. Бытие 24. Алексей Прокопенко

  • Вооз и Руфь. Книга Руфь 3-я глава. Алексей Прокопенко

  • Развод. Тимур Расулов

  • Языки любви. Ефесянам 5:22-33. Алексей Прокопенко

  • Практические советы по подготовке к браку. Тимур Расулов

ЧАСТЬ 4. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ. ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО

  • Обязанности мужа и жены в семье. Тимур Расулов

  • Пример Акилы и Прискиллы. Владислав Трескин

  • Распоряжение семейными финансами. Алексей Прокопенко

  • Прощение. Тимур Расулов

  • Библейские принципы общения. Алексей Прокопенко

ЧАСТЬ 5. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

  • Непоколебимость христианского наследия. Владислав Трескин

  • Воспитание детей по доктору Христу. Алексей Прокопенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Added 28.02.2026
Author SamuelAKim
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

