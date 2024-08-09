Первая мировая война началась для Российской империи с обернувшегося трагедией вторжения в Восточную Пруссию в августе 1914 года. Эта битва вызвала колоссальный общественный резонанс не только в России, но и в Германии. Ее официозными кругами были незамедлительно проведены исторические параллели между разгромом 2-й армии генерала от кавалерии А. В. Самсонова под Танненбергом и Грюнвальдской битвой эпохи Средневековья, в которой Тевтонский орден был разбит союзными польско-литовско-русскими ратями. Победа 1914 года позиционировалась как реванш за поражение в 1410-м2, в этом были определенная логика и географическая соотнесенность.

В России же одну из страниц истории Восточно-Прусской операции зачастую связывают с куда более близкими по времени, но территориально удаленными событиями Русско-японской войны 1904–1905 годов. На ее фронтах, в Маньчжурии, воевали будущие командующие злополучными армиями — вышеупомянутый Самсонов и генерал от кавалерии, генерал-адъютант П. К. фон Ренненкампф. Однако широкому кругу читателей эта веха их карьеры известна скорее не подвигами, а... пощечиной.

Процитирую известного советского писателя Валентина Пикуля: «...Последний раз он сражался с японцами; после боев под Мукденом он пришел на перрон вокзала — прямо из атаки! — к отходу поезда. Когда в вагон садился генерал Ренненкампф (по кличке «Желтая опасность»), Самсонов треснул его по красной роже:

— Вот тебе, генерал, на вечную память... Носи!

Ренненкампф скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал на-

гайкой вслед уходящему поезду:

— Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел всю ночь в гаоляне и даже носа оттуда не выставил...»

Каждому, кто читал миниатюры Пикуля, наверняка известен этот яркий эпизод. Писатель явно считал его своей творческой удачей, включая данную сцену и в тексты романов2. В одном из них («Нечистая сила») генерал Ренненкампф по неизвестной причине оказывается в гальюне (?) вместо зарослей гаоляна.

Юрий Бахурин – Фронт и тыл великой войны

М.: Пятый Рим, 2019. – 1133 с. – (Военно-ученый архив.)

Юрий Бахурин – Фронт и тыл великой войны – Содержание

Предисловие

Благодарности

Несколько загадок зарева Великой войны

«Мукденская пощечина», которой не было

Кто убил полковника Веденяпина?

Хлеб батюшка, водица матушка

«Ни хлеба, ни соли нетути»?

Вода о воде не плачет

Kriegsbrot и «верденизация» воды

Досыта ли ели на фронте и в тылу?

«С водкой сердцу в кулак не вступить...»

Spiritus vini, vidi, vici?

Море крови и вина

От «сухого закона» — к «наркомовским ста граммам»

1568 дней в сапогах и без сапог

«В России кожи много, а подметок не хватает»

«Траншейная стопа» и «стаканы для игры в кости»

Повторился ли «сапожный» голод вновь?

Суеверия, слухи и пропаганда

Гадания на крови и порохе

Старец Григорий: сплетни, пошатнувшие престол

Ангелы Монса и дети подземелья

Иное время — иные толки

Двуглавый орел встает на крыло

Охота на «огненных скорпионов»

«Божья рука…» и другие прожекты

В небо визы не нужны

Эхо первой трехмерной войны

Химия и смерть

Дым, огонь, вода и клей

Туман новых войн

«Имена же их Ты, Господи, веси...»

Братские могилы и кладбища

До последней капли крови русского солдата?

Потери Русской армии: вопрос открыт

Братья по умолчанию

«Да, подружились с немцами…»

«Рождественские» перемирия и не только

О причинах и последствиях братаний

«Счастливые» раны

«Участились случаи ранения пальцев рук…»

«Выстрелы домой» на других фронтах

«Горе самострельщику!»

«Бить и стрелять беглецов...»

«Девять граммов для храбрости»

Заградотряды в Первую мировую?

«Жизненно важно вырвать зло с корнем…»

Огонь по своим: опыт Великой и других войн

«Неужели эта розга так больно сечет?»

Верная указка — не кулак, а ласка?

Field Punishments No. 1, 2, et cetera

«Кирпич не даст сдачи»

Герои Русской армии, 1914-1917

Знаменитые и забытые

«Под сильным и действительным огнем»

Последние герои

Новогеоргиевский крест

Как возводился «тройной ряд стен»

Крепость в первый год войны

Осада Порт-Артура на Висле

Трагедия, но не позор русского оружия

Братья по оружию наши меньшие

«Ну жаль мне моего друга коня»

Голуби мира, псы войны и Мишка

Великий Исход

Кто или что лишило их дома?

Сколько их было?

Что они пережили?

Кто им помогал?

«Одинокие с родины»

Последствия и уроки Великого Исхода

Несколько загадок заката Великой войны

Тайны «Святого переворота»

Действующие лица

Сожжение зимы

Первый последний приказ

Мифы вокруг отречения

П — последствия

«Германский след» в Октябрьской революции

Приложения

Источники и литература

Архивные документы

Документальные источники и публикации

Мемуары, дневники, переписка

Научные и научно-популярные публикации

Диссертации, авторефераты, тезисы

Справочные издания, энциклопедии

Публицистика

Художественная литература

Интернет-публикации и ресурсы