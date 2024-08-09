Бахурин – Фронт и тыл великой войны
Первая мировая война началась для Российской империи с обернувшегося трагедией вторжения в Восточную Пруссию в августе 1914 года. Эта битва вызвала колоссальный общественный резонанс не только в России, но и в Германии. Ее официозными кругами были незамедлительно проведены исторические параллели между разгромом 2-й армии генерала от кавалерии А. В. Самсонова под Танненбергом и Грюнвальдской битвой эпохи Средневековья, в которой Тевтонский орден был разбит союзными польско-литовско-русскими ратями. Победа 1914 года позиционировалась как реванш за поражение в 1410-м2, в этом были определенная логика и географическая соотнесенность.
В России же одну из страниц истории Восточно-Прусской операции зачастую связывают с куда более близкими по времени, но территориально удаленными событиями Русско-японской войны 1904–1905 годов. На ее фронтах, в Маньчжурии, воевали будущие командующие злополучными армиями — вышеупомянутый Самсонов и генерал от кавалерии, генерал-адъютант П. К. фон Ренненкампф. Однако широкому кругу читателей эта веха их карьеры известна скорее не подвигами, а... пощечиной.
Процитирую известного советского писателя Валентина Пикуля: «...Последний раз он сражался с японцами; после боев под Мукденом он пришел на перрон вокзала — прямо из атаки! — к отходу поезда. Когда в вагон садился генерал Ренненкампф (по кличке «Желтая опасность»), Самсонов треснул его по красной роже:
— Вот тебе, генерал, на вечную память... Носи!
Ренненкампф скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал на-
гайкой вслед уходящему поезду:
— Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел всю ночь в гаоляне и даже носа оттуда не выставил...»
Каждому, кто читал миниатюры Пикуля, наверняка известен этот яркий эпизод. Писатель явно считал его своей творческой удачей, включая данную сцену и в тексты романов2. В одном из них («Нечистая сила») генерал Ренненкампф по неизвестной причине оказывается в гальюне (?) вместо зарослей гаоляна.
Юрий Бахурин – Фронт и тыл великой войны
М.: Пятый Рим, 2019. – 1133 с. – (Военно-ученый архив.)
Юрий Бахурин – Фронт и тыл великой войны – Содержание
Предисловие
Благодарности
Несколько загадок зарева Великой войны
«Мукденская пощечина», которой не было
Кто убил полковника Веденяпина?
Хлеб батюшка, водица матушка
«Ни хлеба, ни соли нетути»?
Вода о воде не плачет
Kriegsbrot и «верденизация» воды
Досыта ли ели на фронте и в тылу?
«С водкой сердцу в кулак не вступить...»
Spiritus vini, vidi, vici?
Море крови и вина
От «сухого закона» — к «наркомовским ста граммам»
1568 дней в сапогах и без сапог
«В России кожи много, а подметок не хватает»
«Траншейная стопа» и «стаканы для игры в кости»
Повторился ли «сапожный» голод вновь?
Суеверия, слухи и пропаганда
Гадания на крови и порохе
Старец Григорий: сплетни, пошатнувшие престол
Ангелы Монса и дети подземелья
Иное время — иные толки
Двуглавый орел встает на крыло
Охота на «огненных скорпионов»
«Божья рука…» и другие прожекты
В небо визы не нужны
Эхо первой трехмерной войны
Химия и смерть
Дым, огонь, вода и клей
Туман новых войн
«Имена же их Ты, Господи, веси...»
Братские могилы и кладбища
До последней капли крови русского солдата?
Потери Русской армии: вопрос открыт
Братья по умолчанию
«Да, подружились с немцами…»
«Рождественские» перемирия и не только
О причинах и последствиях братаний
«Счастливые» раны
«Участились случаи ранения пальцев рук…»
«Выстрелы домой» на других фронтах
«Горе самострельщику!»
«Бить и стрелять беглецов...»
«Девять граммов для храбрости»
Заградотряды в Первую мировую?
«Жизненно важно вырвать зло с корнем…»
Огонь по своим: опыт Великой и других войн
«Неужели эта розга так больно сечет?»
Верная указка — не кулак, а ласка?
Field Punishments No. 1, 2, et cetera
«Кирпич не даст сдачи»
Герои Русской армии, 1914-1917
Знаменитые и забытые
«Под сильным и действительным огнем»
Последние герои
Новогеоргиевский крест
Как возводился «тройной ряд стен»
Крепость в первый год войны
Осада Порт-Артура на Висле
Трагедия, но не позор русского оружия
Братья по оружию наши меньшие
«Ну жаль мне моего друга коня»
Голуби мира, псы войны и Мишка
Великий Исход
Кто или что лишило их дома?
Сколько их было?
Что они пережили?
Кто им помогал?
«Одинокие с родины»
Последствия и уроки Великого Исхода
Несколько загадок заката Великой войны
Тайны «Святого переворота»
Действующие лица
Сожжение зимы
Первый последний приказ
Мифы вокруг отречения
П — последствия
«Германский след» в Октябрьской революции
Приложения
Источники и литература
Архивные документы
Документальные источники и публикации
Мемуары, дневники, переписка
Научные и научно-популярные публикации
Диссертации, авторефераты, тезисы
Справочные издания, энциклопедии
Публицистика
Художественная литература
Интернет-публикации и ресурсы
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